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Günlük Para Burç Yorumuna Göre 18 Temmuz Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Sevgili astroloji severler, yeni güne yeni umutlarla uyandık. Gökyüzü bugün de hayatımıza yön verecek. Üstelik yine gündemimizde finansal kararlar ve para kazanma ihtimalleri yer alacak. Peki, bugün kimler para kazanacak, kimler kaybedecek? On iki burç için de bambaşka kapılar açılırken birileri zengin de olacak. Bakalım, günün en zengini ve en çok kaybedeni hangi burç?

İşte, 18 Temmuz Cumartesi gününe özel para falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Venüs’ün Başak burcundaki etkisiyle bugün para konularında detaycı bir tavır sergiliyorsun. Küçük bir hesabı toparlaman, cüzdanına beklenmedik bir rahatlık getirecek. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Mars-Uranüs kavuşumunun izleri hâlâ sürüyor ve bugün ani bir masrafla karşılaşabilirsin. İçgüdüsel harcamak yerine bir gün beklemen cüzdanını koruyacak. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Merkür’ün yavaşlamaya hazırlanması zihnini bugün finansal konularda biraz kararsız bırakıyor. Önemli bir imzayı ya da anlaşmayı yarına ertelemen seni hatalardan koruyacak. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, geçtiğimiz haftaki Yeni Ay’ın etkisiyle bugün uzun vadeli güvenceye dönük seçimler öne çıkıyor. Riskli bir adım yerine sağlam bir temel atman seni rahatlatacak. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Güneş’in kendi burcuna yaklaşmasıyla özgüvenin bugün para konularında da kendini gösteriyor. Fikirlerini net ifade etmen dikkat çekiyor, abartıya kaçmadan ilerle. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, kendi burcundaki Venüs sayesinde bugün titizliğin finansal açıdan avantaja dönüşüyor. Düzenli ilerlediğin bir konuda emeğinin karşılığını görüyorsun. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün gökyüzü seni harcamalarında ölçülü olman konusunda uyarıyor. Bütçeni kısa bir süre gözden geçirmen, dengeyi yeniden kurmana yardımcı olacak. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Satürn’ün yaklaşan retrosu bugün finansal konularda sabır gerektiren bir bekleyişe işaret ediyor. Beklediğin sonuç gecikse de bu seni daha sağlam bir zemine taşıyor. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Neptün’ün retro hareketiyle bugün net olmayan bir teklif karşına çıkabilir. Parlak görünen ama detayı belirsiz fırsatlara mesafeli yaklaşman seni koruyacak. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, disiplinli duruşun bugün finansal açıdan elle tutulur bir karşılık buluyor. İstikrarlı emeğin takdir görüyor, bu tempoyu korumakta fayda var. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, yaklaşan Ay Düğümü geçişiyle bugün uzun vadeli hedeflere odaklanmak doğru zamanlama taşıyor. Yeni bir yön belirleme içgüdün bugün seni doğru noktaya götürüyor. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, kendi yöneticin Neptün’ün retrosu bugün sabırlı olmanı gerektiriyor. Sonuçlar hemen görünmese de attığın sessiz adımlar ileride karşılığını fazlasıyla verecek. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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