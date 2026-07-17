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Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 18 Temmuz Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem Astroloji Editörü
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Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 18 Temmuz Cumartesi günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 18 Temmuz Cumartesi gününe özel aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün aşk hayatında sözlerin gölgesinde kalan davranışlara odaklanma zamanı. İlişkin varsa, partnerin belki bugün sana büyük laflar etmiyor ama küçük dokunuşlarıyla, yanında oluşuyla sana ne kadar değer verdiğini gösteriyor olabilir. “Neden hiç söylemiyor?” diye düşünmek yerine, onun sessizce yaptıklarına bir bak; cevabı orada bulacaksın. Bugün gösterişten çok samimiyete kulak vermelisin.

Bekarsan, gönlünü kaptırdığın kişi belki hafta boyunca sana büyük vaatlerde bulunmadı ama küçük, tutarlı bir ilgiyle hep yanında oldu. İşte tam da bu istikrar, geçici heyecanlardan çok daha değerli bir sinyal veriyor sana. Kalabalık sözlere değil, sessiz sadakate göz kulak ol bugün. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün aşk hayatında ani bir dalgalanma seni şaşırtabilir. İlişkin varsa, partnerinle beklenmedik bir gerginlik yaşanabilir; ama bu fırtına sandığın kadar büyük değil. Sakinliğini koruyup birkaç saat beklemek, ortalığın kendiliğinden durulmasını sağlayacak. Panikle konuşmak yerine sabretmek bugün senin en büyük gücün.

Bekarsan, hayatına aniden giren biri kalbini hızlandırabilir; o heyecanı bastırma ama tanıma sürecini de atlama. Bugünkü sürpriz, yarının sağlam bir bağına dönüşebilir; yeter ki aceleye getirme. Yavaş ilerlemek, bu kişinin gerçek yüzünü görmene yardımcı olacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün aşk hayatında zihnin biraz bulanık; her zamanki keskin çözümleri üretmekte zorlanabilirsin. İlişkin varsa, partnerinle yaşanan ufak bir yanlış anlaşılmayı hemen düzeltmeye kalkışma; kelimeler bugün seni yanıltabilir. Bir gün beklemek, ne demek istediğini çok daha net ifade etmeni sağlayacak. Aceleyle atılan bir söz, yarın pişmanlığa dönüşebilir.

Bekarsan, “acaba bu doğru kişi mi” sorusuna bugün kesin bir cevap arama. Zihnini zorlamak yerine akışına bırak, cevap kendiliğinden netleşecek. Bugün karar vermek yerine gözlemlemek sana daha çok şey öğretecek. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün aşk hayatında köklerine ve yuvana dair bir özlem hissediyorsun. İlişkin varsa, partnerinle evde geçirdiğiniz sade bir an, büyük bir jestten daha fazla anlam taşıyacak; birlikte yemek pişirmek ya da sadece aynı odada sessizce vakit geçirmek bile bugün bağınızı derinleştirecek. Gösterişten uzak, samimi anlar arıyorsun.

Bekarsan, seni gerçekten güvende hissettiren biri bugün dikkatini çekiyor; yüzeysel bir çekicilik seni tatmin etmiyor artık. İçini ısıtan, yanında rahatlayabildiğin biri arıyorsun. Bu arayışında acele etmene gerek yok, doğru his geldiğinde anlayacaksın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün aşk hayatında içindeki cesaret bir hayli parlak. İlişkin varsa, uzun zamandır söylemekten çekindiğin bir duyguyu bugün dile getirmek, ilişkine beklenmedik bir canlılık katacak. Sözlerini saklama; partnerin bu açık yürekliliğinden fazlasıyla etkilenecek. Bugün cesaretin, ilişkine yeni bir sayfa açtırabilir.

Bekarsan, gözünü diktiğin kişiye adım atmaktan çekinme; bugün senden beklenen tek şey ilk hamleyi yapmak. Reddedilme korkusu seni geride tutmasın, çünkü bugünkü enerjin karşılık bulmaya oldukça müsait. Kendine güvenerek attığın adım, sürpriz bir karşılıkla dönebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün aşk hayatında büyük sözlerden çok küçük, düşünceli davranışlar konuşuyor. İlişkin varsa, partnerine hazırladığın ufak bir sürpriz ya da onun ihtiyacını fark edip sessizce halletmen, bugün aranızdaki bağı fazlasıyla güçlendirecek. Emek verdiğin her ayrıntı fark ediliyor, merak etme.

Bekarsan, ilgilendiğin kişiye gösterdiğin özenli, dikkatli tavır bugün onun gözünden kaçmıyor. Kusursuz olmaya çalışmak yerine samimi kalman, seni çok daha çekici kılıyor. Küçük detaylara verdiğin önem, bu kişinin kalbine giden en kısa yol olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün aşk hayatında kendine ayırdığın zamanla ilişkine ayırdığın zaman arasında bir denge kurma ihtiyacı hissediyorsun. İlişkin varsa, partnerinle geçirdiğin vakit kadar, tek başına nefes aldığın anlar da bugün senin için önemli; ikisini de ihmal etmeden dengelemeyi başardığında huzur bulacaksın.

Bekarsan, ilgilendiğin kişiyle aranızdaki alışverişin ne kadar karşılıklı olduğunu bugün daha net görüyorsun. Tek taraflı bir çaba varsa fark edeceksin; adil olmayan bir denge seni bugün rahatsız edebilir. Kendi değerini göz ardı etme. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün aşk hayatında geçmişte konuşulmamış bir mesele yeniden gündeme gelebilir. İlişkin varsa, partnerinle aranızda biriken, üzeri örtülü bir konuyu bugün açık yüreklilikle konuşmak, aslında ilişkinize derin bir rahatlama getirecek. Kaçmak yerine yüzleşmek bugün seni güçlendirecek.

Bekarsan, geçmiş bir deneyimden çıkardığın ders, bugün kiminle vakit geçirmen gerektiği konusunda sana mesaj veriyor. Eski kalıpları tekrar etmek yerine, bu farkındalığı bir rehber olarak kullan. Sezgilerin bugün seni yanlış yönlendirmeyecek. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün aşk hayatında hayal gücün biraz fazla çalışıyor olabilir. İlişkin varsa, partnerinle ilgili varsaydığın bir şeyi gerçekmiş gibi kabul etmeden önce, açıkça sorup netleştirmen bugün yanlış anlamaların önüne geçecek. Tahmin yürütmek yerine doğrudan konuşmak seni rahatlatacak.

Bekarsan, sana verilen sözlerle gerçekte yaşananlar arasındaki farkı bugün daha dikkatli değerlendirmelisin. Parlak vaatlere değil, tutarlı davranışlara bak. Gerçekçi kalman, seni olası bir hayal kırıklığından koruyacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün aşk hayatında işine harcadığın enerjinin bir kısmını sevdiğine ayırma vakti geldi. İlişkin varsa, partnerin belki de senden biraz daha fazla zaman ve ilgi bekliyor; ona ayıracağın kısa ama kaliteli bir an, aranızdaki mesafeyi kapatmaya yetecek. Yoğunluğunu bir kenara bırakıp ona yönel.

Bekarsan, duygularını saklamak yerine ilgilendiğin kişiye ufak bir adım atmayı dene. Ciddiyetinin arkasına gizlediğin yumuşak tarafını göstermekten çekinme; bu kişi seni asıl o zaman tanıyacak. Cesaretin bugün karşılıksız kalmayacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün aşk hayatında geleceğe dair düşünceler zihnini meşgul ediyor. İlişkin varsa, partnerinle uzun vadeli hayaller üzerine konuşmak, bugün ilişkinize beklenmedik bir netlik ve heyecan katacak. Ortak bir gelecek çizmek, aranızdaki bağı bugün daha da sağlamlaştıracak.

Bekarsan, anlık heyecanlar yerine seninle aynı vizyonu paylaşabilecek biri arıyorsun artık. Yüzeysel bir flörtten çok, gerçek bir bağlantı kurma isteği bugün içinde daha baskın. Bu arayışında sabırlı olman, doğru kişiyi bulmana yardımcı olacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün aşk hayatında kelimelere ihtiyaç duymadan anlaşabildiğin anların kıymetini fazlasıyla hissediyorsun. İlişkin varsa, partnerinle aranızdaki sessiz uyum, bugün konuşulan onlarca cümleden daha güçlü bir bağ kuruyor; bazen sadece yan yana olmak yeterli. Bunu fark ettiğinde huzur bulacaksın.

Bekarsan, ilgilendiğin kişiyle aranda hissettiğin o görünmez çekimi mantıkla açıklamaya çalışma. Bazı bağlar izah gerektirmez, sadece yaşanır. Kalbinin sana fısıldadığına güven bugün. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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