Sevgili Koç, bugün aşk hayatında sözlerin gölgesinde kalan davranışlara odaklanma zamanı. İlişkin varsa, partnerin belki bugün sana büyük laflar etmiyor ama küçük dokunuşlarıyla, yanında oluşuyla sana ne kadar değer verdiğini gösteriyor olabilir. “Neden hiç söylemiyor?” diye düşünmek yerine, onun sessizce yaptıklarına bir bak; cevabı orada bulacaksın. Bugün gösterişten çok samimiyete kulak vermelisin.

Bekarsan, gönlünü kaptırdığın kişi belki hafta boyunca sana büyük vaatlerde bulunmadı ama küçük, tutarlı bir ilgiyle hep yanında oldu. İşte tam da bu istikrar, geçici heyecanlardan çok daha değerli bir sinyal veriyor sana. Kalabalık sözlere değil, sessiz sadakate göz kulak ol bugün. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…