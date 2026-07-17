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Koç Burcu right-white
18 Temmuz 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.07.2026 - 18:01
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Koç ve yükselen Koç burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 18 Temmuz Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 

18 Temmuz Cumartesi günü Koç ve yükselen Koç burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün aşk hayatında sözlerin gölgesinde kalan davranışlara odaklanma zamanı. İlişkin varsa, partnerin belki bugün sana büyük laflar etmiyor ama küçük dokunuşlarıyla, yanında oluşuyla sana ne kadar değer verdiğini gösteriyor olabilir. “Neden hiç söylemiyor?” diye düşünmek yerine, onun sessizce yaptıklarına bir bak; cevabı orada bulacaksın. Bugün gösterişten çok samimiyete kulak vermelisin.

Bekarsan, gönlünü kaptırdığın kişi belki hafta boyunca sana büyük vaatlerde bulunmadı ama küçük, tutarlı bir ilgiyle hep yanında oldu. İşte tam da bu istikrar, geçici heyecanlardan çok daha değerli bir sinyal veriyor sana. Kalabalık sözlere değil, sessiz sadakate göz kulak ol bugün. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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