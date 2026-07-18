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Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 19 Temmuz Pazar Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem Astroloji Editörü
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Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 19 Temmuz Pazar günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 19 Temmuz Pazar gününe özel aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün aşk hayatında terazinin iki kefesini de görmeye başlıyorsun. İlişkin varsa, “ben ne veriyorum, o ne veriyor” sorusu bugün zihninde beliriyor; ama bu sorgulama bir kavga sebebi değil, aksine ilişkinizi daha adil bir zemine taşıma fırsatı. Karşındakinin emeğini küçümsemeden, kendi ihtiyaçlarını da dile getirdiğinde aradaki terazi dengeleniyor.

Bekarsan, bugün gökyüzü sana sürpriz bir kapı aralıyor; hiç ummadığın bir anda, hiç beklemediğin biriyle yollarının kesişmesi olası. Planladığın tipten farklı biri olabilir ama işte tam da bu beklenmediklik, kalbini kıpırdatan şey olacak. Bugün kontrolü biraz bırak, sürprizlere yer aç. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün aşk hayatında yüzeyin biraz altına inme isteği duyuyorsun. İlişkin varsa, partnerinle sıradan sohbetlerin ötesine geçip gerçekten ne hissettiğinizi paylaştığınız samimi bir an, aranızdaki güveni bir kat daha sağlamlaştıracak. Bugün maskeleri indirmek, ikinizi de rahatlatacak.

Bekarsan, ilgi hiç ummadığın bir yerden gelebilir; belki de uzun süredir çevrende olan ama hiç o gözle bakmadığın biri. Alışılmışın dışında bir yakınlaşma seni önce şaşırtacak, sonra tebessüm ettirecek. Bugün önyargılarını bir kenara bırak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün aşk hayatında kelimeler senin en güçlü kozun. İlişkin varsa, partnerinle kuracağın bir sohbet beklediğinden çok daha derin sulara açılabilir; yüzeyde başlayan bir konuşma, kalbinizin en samimi köşelerine uzanabilir. Bugün dinlemeye de en az konuşmak kadar yer aç.

Bekarsan, sosyal bir ortamda tanışacağın biri zihnini anında meşgul edebilir. Sohbetin akıcılığı, aranızda görünmez bir bağ kuruyor; laf lafı açtıkça birbirinize daha çok ısınıyorsunuz. Bugün yeni yüzlere kapını kapatma. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün aşk hayatında duyguların kadar pratik meseleler de gündeminde. İlişkin varsa, partnerinle uzun süredir konuşmaktan kaçındığın maddi ya da günlük hayata dair bir konuyu açman, aslında içini rahatlatacak ve aranızdaki gerginliği çözecek. Duyguyla mantığı birleştirdiğinde denge kuruluyor.

Bekarsan, beklenmedik bir yakınlaşma bugün kalbini ısıtabilir; ani ama içten gelen bir bağ, seni güzel şekilde şaşırtacak. Kendini güvende hissettiğin bir anda gelen bu his, gerçek olabilir. Bugün sezgine güven. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün aşk hayatında karşındakinin sana ne kadar değer verdiğini net bir şekilde görüyorsun. İlişkin varsa, partnerinin küçük jestlerinin ardındaki büyük sevgiyi bugün daha berrak fark edeceksin; bu farkındalık kalbini yumuşatacak. Alınan değeri görmek, verilen değeri de artırıyor.

Bekarsan, sıra dışı, kalabalıktan ayrışan biri bugün ilgini çekebilir. Herkese benzemeyen bu kişi, tam da bu farklılığıyla dikkatini üzerine topluyor. Bugün alışık olduklarının dışına çıkmaya hazır ol. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün aşk hayatında mükemmeliyetçi bakışını biraz yumuşatman gerekiyor. İlişkin varsa, partnerinden beklediğin kusursuzluğu bir kenara bırakıp onu olduğu gibi kabul ettiğinde, ilişkin rahat bir nefes alacak. Küçük kusurlar, aslında sevginin en insani yanı.

Bekarsan, hiç planlamadığın bir anda karşına çıkan biri seni şaşırtabilir. Kontrol etmeye çalışmadığın, akışına bıraktığın bir tanışıklık bugün en güzel sürprizin olabilir. Bugün her şeyi hesaplamaktan vazgeç. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün aşk hayatında kendi burcundaki Ay sayesinde çekimin ve uyumun zirvede. İlişkin varsa, partnerinle aranızdaki ahenk bugün adeta hissedilir hale geliyor; sözsüz bir anlaşma, bir bakışta anlaşabilme hali ilişkine tatlı bir hafiflik katıyor. Bu uyumun tadını çıkar.

Bekarsan, karşına çıkan biri içini kıpır kıpır edebilir; henüz ne olduğunu adlandıramasan da içten içe bir heyecan büyüyor. Bu ince his, güzel bir başlangıcın habercisi olabilir. Bugün gönlünün sesine kulak ver. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün aşk hayatında yüzeydeki durgunluğun altında güçlü bir akıntı var. İlişkin varsa, partnerinle yaşayacağın dürüst ve çıplak bir an, aranızdaki tutkuyu yeniden alevlendirecek; maskesiz kaldığınızda bağınız daha da derinleşiyor. Bugün savunmalarını indirmekten korkma.

Bekarsan, bir bakışta başlayan yoğun bir çekim seni içine alabilir. Mantıkla açıklanamayan, adeta manyetik bir his bugün kalbini hızlandırıyor. Bu güçlü enerjiye teslim olmak, sana kendini canlı hissettirecek. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün aşk hayatında özgürlük ve macera ruhu ön planda. İlişkin varsa, partnerinle rutini kırıp birlikte yeni bir şey denemek, aranızdaki kıvılcımı yeniden ateşleyecek; alışılmışın dışına çıktığınız her an, bağınıza taze bir enerji katıyor. Bugün birlikte küçük bir kaçamak planlayın.

Bekarsan, sana bambaşka bir dünyanın kapısını aralayan biri ilgini çekebilir. Bugün tanıdık sınırların ötesine bakmaya hazır ol. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün aşk hayatında duvarlarını biraz indirme zamanı. İlişkin varsa, her zamanki ciddi ve mesafeli duruşunu bir kenara bırakıp partnerine karşı yumuşadığında, aranızda oluşan soğukluk kendiliğinden çözülecek. Duygularını göstermek zayıflık değil, en büyük gücün.

Bekarsan, seni o ağırbaşlı halinden çıkarıp güldüren, neşeli biri hayatına girebilir. Bu kişi, hayata senden daha hafif bakmayı öğretebilir. Bugün biraz spontane ol, kendini akışa bırak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün aşk hayatında geleceğe dair ortak hayaller kuruyorsun. İlişkin varsa, partnerinle paylaştığınız bir vizyonu, uzak bir hedefi konuşmak bugün aranıza yepyeni bir heyecan katacak; aynı yöne bakmak, bağınızı güçlendiriyor. Hayallerinizi birleştirdiğinizde bugünü çok daha anlamlı yaşayacaksınız.

Bekarsan, sıra dışı ve özgür ruhlu biri dikkatini çekebilir; kalıplara sığmayan bu kişi, tam da bu bağımsız yanıyla seni cezbediyor. Bugün alışıldık aşk tanımlarının dışına çıkmaya hazır ol. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün aşk hayatında ruhsal bir yakınlığın peşindesin. İlişkin varsa, partnerinle kelimelere hiç ihtiyaç duymadan anlaştığınız bir an, bugün aranızdaki bağı sözlerin ulaşamayacağı bir derinliğe taşıyacak. Bazı bağlar konuşarak değil, hissederek büyür.

Bekarsan, ruhuna dokunan, beklenmedik bir karşılaşma yaşayabilirsin; ilk andan itibaren tanıdık gelen biri, kaderin bir sürprizi gibi karşına çıkabilir. Bugün içindeki sese, o sessiz fısıltıya güven. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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