Günlük Burç Yorumuna Göre 19 Temmuz Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün gökyüzünde Ay’ın Terazi burcuna geçişi, seninle karşındaki insan arasındaki dengeyi sorgulamana neden oluyor. Güneş-Ay sekstili sayesinde içgüdülerinle mantığın barıştığı, kararlarını daha rahat verebildiğin bir gün seni bekliyor; ama Ay-Neptün karşıtlığı da bazı konularda gerçeği net görmeni biraz zorlaştırabilir.

Kariyer ve para tarafında Ay-Jüpiter sekstili sana beklenmedik bir fırsat kapısı aralıyor; önüne çıkan bir teklife açık olmakta fayda var. Ancak Mars-Satürn sekstilinin disiplinli enerjisini unutma, heyecanına kapılıp plansız hareket etmek yerine attığın her adımı sağlam bir zemine oturt.

Aşk hayatında da denge arayışın öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Koç burcu isen, partnerinle aranızdaki alışverişin adil olup olmadığını bugün daha net görebilirsin; bu farkındalık ilişkinize iyi gelecek. Bekar bir Koç burcu isen, Ay-Uranüs üçgeninin etkisiyle beklenmedik bir karşılaşma hayatına renk katabilir; sürprizlere kapını aralık bırak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…