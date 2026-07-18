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Günlük Para Burç Yorumuna Göre 19 Temmuz Pazar Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Sevgili astroloji severler, yeni güne yeni umutlarla uyandık. Gökyüzü bugün de hayatımıza yön verecek. Üstelik yine gündemimizde finansal kararlar ve para kazanma ihtimalleri yer alacak. Peki, bugün kimler para kazanacak, kimler kaybedecek? On iki burç için de bambaşka kapılar açılırken birileri zengin de olacak. Bakalım, günün en zengini ve en çok kaybedeni hangi burç?

İşte, 19 Temmuz Pazar gününe özel para falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Ay-Jüpiter sekstili bugün beklenmedik bir fırsat kapısı aralıyor. Belki bir teklif, belki yeni bir bağlantı olabilir ama Mars-Satürn disiplini seni uyarıyor: heyecana kapılıp aceleyle “evet” demeden önce şartları tartmalısın. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Ay-Plüton üçgeni bugün eski bir maddi konunun köklü biçimde çözüme kavuşmasına işaret ediyor. Uzun süredir askıda kalan bir mesele bugün beklenmedik bir netlikle sonuçlanabilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Ay-Jüpiter sekstili yeni bir işbirliği ya da bağlantı fırsatı getiriyor. Bugün karşına çıkan teklifi ciddiyetle değerlendirirsen kalıcı bir kazanca dönüşebilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Ay-Plüton üçgeni finansal bir dönüşüme işaret ediyor. Uzun süredir kapanmayan bir borç ya da alacak bugün yoluna girebilir. İçini rahatlatan bir gün olabilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Ay-Jüpiter sekstili görünürlüğünü artıracak bir fırsat sunuyor, ama bugün gösterişten çok somut sonuçlara odaklanmak seni daha ileri taşır. Öne çıkmak isteğin haklı, sadece dozunu ayarla. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Ay-Plüton üçgeni titiz çalışmanın karşılığını bugün önüne koyuyor. Sessizce yürüttüğün emek fark ediliyor ve bu sonuçlar kalıcı olacak gibi görünüyor. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Ay-Jüpiter sekstili bugün genişleme ve iyimserlik getiriyor. Ortaya attığın bir fikir ya da öneri beklediğinden olumlu bir karşılık bulabilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Ay-Plüton üçgeni tam senin alanında. Bugün elinden kaymış bir gücü yeniden ele geçirebilir ya da tıkanmış bir kaynağı açabilirsin. Sabrının karşılığını alacağın bir gün. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Ay-Jüpiter sekstili kendi burcunda parlıyor. Uzaktan gelen bir teklif ya da yeni bir çevreyle kurulan bağ bugün kapı aralayabilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Ay-Plüton üçgeni itibar ve statü konusunda bir dönüşüme işaret ediyor. Beklediğin bir tanınma ya da yetki değişimi bugün somutlaşabilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Ay-Jüpiter sekstili uzun vadeli bir hedefte umut verici bir gelişme getiriyor. Bugün vizyonunu somut adımlara dökmeye başlamak için elverişli bir zemin var. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Ay-Plüton üçgeni sessizce yürüttüğün bir çalışmanın derin bir karşılık bulmasına işaret ediyor. Sezgilerini bugün düzene oturtursan yolun netleşecek. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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