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Günlük Burç Yorumuna Göre 22 Temmuz Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 22 Temmuz Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 22 Temmuz Çarşamba günü burçları neler bekliyor?

İşte, 22 Temmuz Çarşamba gününe ait günlük burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Güneş bugün Aslan burcuna geçiyor ve senin yaratıcılık alanını aydınlatıyor. İş hayatında uzun süredir aklında olan ama kimseye anlatmadığın bir fikir bugün nihayet dile gelmek istiyor. Kendini ifade etme cesaretin artıyor ve bu enerji sana yakışıyor. Bugün bir toplantıda ya da sohbette fikrini söylemekten çekinme, çünkü Aslan sezonunun ilk günü senin gibi cesur burçlara güç veriyor.

Maddi konularda Ay ile Plüton arasındaki gerilim seni ortak paralarla ilgili bir gerçekle yüzleştiriyor. Bir borç, bir kredi ya da başkasıyla paylaştığın bir hesap bugün gündemine girebilir. Bu konuyu ertelemek yerine rakamlara net bir şekilde bakmanı öneriyorum. Duygusal tepki vermeden önce iki kere düşün, çünkü öfkeyle alınan finansal kararlar bugün pahalıya mal olabilir.

Aşk hayatında Aslan sezonu sana neşe ve heyecan getiriyor. İlişkisi olan bir Koç burcu isen, partnerinle birlikte eğlenmeye, gülmeye ve rutinden çıkmaya ihtiyacın var. Bugün ona sürpriz bir teklif yapabilirsin. Bekar bir Koç burcu isen, flört enerjin yükseliyor ve dikkat çekmek için özel bir çaba harcamana gerek kalmıyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Güneş bugün Aslan burcuna geçiyor ve senin ev ile aile alanını öne çıkarıyor. İş hayatındaki tempon bugün biraz yavaşlıyor, çünkü zihnin daha çok özel hayatınla meşgul. Bu bir tembellik değil, sadece bir öncelik değişimi. Bugün kendini işe zorlamak yerine acil olmayan görevleri yarına bırakabilirsin.

Maddi konularda Ay ile Jüpiter arasındaki gerilim seni cömertliğe sürüklüyor. Eve dair bir alışveriş, bir tadilat ya da aile için yapılan bir harcama bugün planladığından büyük olabilir. Alışverişe çıkmadan önce bir bütçe belirlemeni öneriyorum. 'Nasıl olsa gerekliydi' cümlesi bugün seni ay sonunda zorlayabilir.

Aşk hayatında güvenlik ve huzur arayışın artıyor. İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, partnerinle evde geçireceğiniz sakin bir akşam bugün ikinize de çok iyi gelecek. Bekar bir Boğa burcu isen, seni evinde ağırlamak isteyen ya da sana kendi dünyasını açan biri dikkatini çekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Güneş bugün Aslan burcuna geçiyor ve senin iletişim alanını canlandırıyor. İş hayatında sesini duyurma isteğin artıyor ve anlatım gücün yükseliyor. Ancak yöneticin Merkür hâlâ geri hareketinde olduğu için bugün büyük bir sunum yerine küçük ve samimi görüşmeleri tercih etmeni öneriyorum. Fikirlerini paylaş ama sözleşmeye dönüşecek hiçbir şeye imza atma.

Maddi konularda Ay ile Venüs arasındaki uyumlu açı sana küçük ama keyifli bir kazanç ya da indirim getirebilir. Beklemediğin bir yerden gelen ufak bir avantaj günü güzelleştirecek. Bu fırsatı değerlendir ama abartma, çünkü küçük kazanç küçük kalmalı.

Aşk hayatında sohbetin gücü bugün her şeyin önüne geçiyor. İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, partnerinle uzun ve keyifli bir muhabbet aranızdaki bağı tazeleyecek. Bekar bir İkizler burcu isen, tanıştığın birinin konuşma tarzı seni etkileyebilir, çünkü sen her zaman önce zihne aşık olursun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Güneş bugün senin burcundan ayrılıp Aslan burcuna geçiyor ve odağını kazanç alanına çeviriyor. Doğum günü sezonun bitiyor ama bu üzülmen gereken bir şey değil, çünkü şimdi emeğinin karşılığını alma zamanı geldi. İş hayatında ne kadar değerli olduğunu göstermek için bugün somut sonuçlara odaklanmanı öneriyorum.

Maddi konularda Ay ile Plüton arasındaki gerilim seni ciddi bir hesaplaşmaya davet ediyor. Uzun süredir görmezden geldiğin bir gider, bir borç ya da bir finansal alışkanlık bugün karşına çıkıyor. Bu tabloya bakmak canını sıkabilir ama görmezden gelmek sorunu büyütür. Bugün bir saatini ayırıp hesaplarını gözden geçir.

Aşk hayatında kendine biçtiğin değer belirleyici oluyor. İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, partnerinden hak ettiğin ilgiyi görmediğini düşünüyorsan bunu sitem etmeden söylemelisin. Bekar bir Yengeç burcu isen, sana değer vermeyen birine enerji harcamayı bugün bırakabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Güneş bugün senin burcuna geçiyor ve yılın en parlak dönemi resmen başlıyor. İş hayatında görünürlüğün artıyor, enerjin yükseliyor ve çevrendekiler seni fark etmeye başlıyor. Bu dönemi iyi değerlendirmeni öneriyorum. Uzun süredir ertelediğin bir talebi ya da bir teklifi önümüzdeki günlerde dile getirebilirsin, çünkü rüzgâr artık senden yana esiyor.

Maddi konularda Ay ile Jüpiter arasındaki gerilim seni cömert davranmaya itiyor. Kendini şımartma isteğin bugün tavan yapıyor ve bu his çok tatlı olsa da cüzdanını zorlayabilir. Sepete atmadan önce bir gün beklemeni tavsiye ediyorum. Bugün istediğin şeyi yarın da isteyeceksen zaten alırsın.

Aşk hayatında çekiciliğin belirgin şekilde artıyor. İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, partnerinin gözünde yeniden parlıyorsun ve bu ilginin tadını çıkarabilirsin. Bekar bir Aslan burcu isen, hiçbir çaba harcamadan dikkat çekiyorsun, sadece kendin olman yeterli. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Güneş bugün Aslan burcuna geçiyor ve senin en içsel alanına yerleşiyor. Bu geçiş iş hayatında bir yavaşlama getiriyor ama bu bir gerileme değil, bir hazırlık dönemi. Önümüzdeki bir ay boyunca sahnede olmak yerine kulisi düzenleyeceksin. Bugün yeni işlere başlamak yerine mevcut işlerini toparlamanı öneriyorum.

Maddi konularda Ay ile Venüs arasındaki uyumlu açı sana sessiz bir destek getiriyor. Kimseye söylemediğin bir ihtiyacın beklenmedik bir şekilde karşılanabilir. Bu yardımı reddetmemeni tavsiye ediyorum, çünkü her zaman veren taraf olmak zorunda değilsin.

Aşk hayatında içe dönük bir gündesin. İlişkisi olan bir Başak burcu isen, partnerinle kalabalıklardan uzak, sadece ikinize ait bir zaman geçirmek istiyorsun. Bekar bir Başak burcu isen, henüz kimseye anlatmadığın bir ilgi kalbinde sessizce büyüyor olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Güneş bugün Aslan burcuna geçiyor ve senin sosyal çevre alanını aydınlatıyor. İş hayatında tanıdıkların ve bağlantıların bugün her zamankinden değerli hale geliyor. Bir arkadaşının ya da eski bir çalışma arkadaşının önerisi sana kapı açabilir. Bugün sosyal davetleri geri çevirmemeni öneriyorum, çünkü fırsat masa başında değil sohbette çıkıyor.

Maddi konularda yöneticin Venüs ile Ay arasındaki uyumlu açı sana zevkli bir gün getiriyor. Kendine ya da evine güzel bir şey almak isteyebilirsin ve bu istek bugün masum kalıyor. Bütçeni sarsmayan küçük bir güzellik almana izin verebilirsin.

Aşk hayatında sosyal ortamlar öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, partnerinle birlikte arkadaşlarınızı görmek ilişkinize taze bir hava katacak. Bekar bir Terazi burcu isen, bir arkadaş buluşmasında tanışacağın biri beklediğinden çok daha ilgini çekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Güneş bugün Aslan burcuna geçiyor ve senin kariyer alanının tam tepesine yerleşiyor. Önümüzdeki bir ay boyunca herkesin gözü üzerinde olacak ve bu ilgi seni biraz rahatsız edebilir, çünkü sen perde arkasında kalmayı seversin. Bugün bu görünürlükten kaçmak yerine onu bir avantaja çevirmeni öneriyorum.

Maddi konularda Ay senin burcunda ilerlerken yöneticin Plüton ile gerilimli bir açı kuruyor. Bu enerji seni her şeyi tek başına kontrol etme dürtüsüne itiyor. Ancak bugün bir konuyu paylaşmak, sıkı sıkı tutmaktan daha çok kazandırıyor. Güvendiğin birine danışmanı tavsiye ediyorum.

Aşk hayatında duyguların yoğunluğu bugün zirve yapıyor. İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, kıskançlığa dönüşen bir his seni yorabilir, o yüzden konuşmadan önce derin bir nefes al. Bekar bir Akrep burcu isen, birine karşı hissettiğin ilgiyi kontrol etmekte zorlanabilirsin ama acele bir hamle bugün işine yaramaz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Güneş bugün Aslan burcuna geçiyor ve senin en sevdiğin alanı, yani ufuk alanını aydınlatıyor. İş hayatında uzaktan gelen bir bağlantı, farklı bir şehirden bir teklif ya da yeni bir eğitim fikri gündemine girebilir. Bu kıvılcımı hemen bir karara dönüştürmek yerine önce araştırmanı öneriyorum.

Maddi konularda yöneticin Jüpiter ile Ay arasındaki gerilim seni fazla iyimser kılıyor. Henüz eline geçmemiş bir parayı şimdiden planlamak bugünün en büyük riski. Kazancını hayal etmek güzel ama harcamasını ertele. Somut olan neyse ona göre hareket etmeni tavsiye ediyorum.

Aşk hayatında macera arayışın canlanıyor. İlişkisi olan bir Yay burcu isen, partnerinle birlikte yeni bir yer keşfetmek aranızdaki heyecanı geri getirecek. Bekar bir Yay burcu isen, sana farklı bir dünya gösteren biri ilgini çekebilir ve bu merak seni iyi bir yere götürebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Güneş bugün Aslan burcuna geçiyor ve senin ortak kaynaklar alanına yerleşiyor. İş hayatında başkalarıyla paylaştığın bütçeler, ortaklıklar ve destekler önümüzdeki dönem gündeminde olacak. Bugün bir ortağınla ya da yöneticinle finansal bir konuyu netleştirmeni öneriyorum, çünkü belirsizlik seni en çok yoran şey.

Maddi konularda Ay ile Plüton arasındaki gerilim derin bir konuyu masaya getiriyor. Bir kredi, bir vergi meselesi ya da miras gibi kalıcı bir mesele bugün karşına çıkabilir. Bu konuları duygularınla değil, belgelerle çözmelisin. Acele etmeden ilerle ve gerekiyorsa profesyonel destek al.

Aşk hayatında güven meselesi öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, partnerinle aranızdaki güveni sözlerle değil, davranışlarla tazeleyeceksin. Bekar bir Oğlak burcu isen, yüzeysel bir ilgi seni tatmin etmiyor ve gerçek bir bağ arıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Güneş bugün karşı burcun olan Aslan'a geçiyor ve senin ilişkiler alanını aydınlatıyor. İş hayatında artık tek başına ilerlemek yerine birlikte çalışmanın zamanı geldi. Bir ortaklık, bir iş birliği ya da bir müşteri ilişkisi önümüzdeki dönem öne çıkacak. Bugün karşındakini dinlemeye biraz daha fazla yer açmanı öneriyorum.

Maddi konularda Ay ile Jüpiter arasındaki gerilim ortak bir bütçeyi zorlayabilir. Birlikte alınan bir karar planladığından pahalıya gelebilir. Ödeme yapmadan önce toplamı bir kez daha hesaplamanı tavsiye ediyorum, çünkü heyecan bugün rakamları görmeni engelliyor.

Aşk hayatında ilişkiler ekseni parlıyor. İlişkisi olan bir Kova burcu isen, partnerine daha fazla alan ve ilgi vermen aranızdaki dengeyi düzeltecek. Bekar bir Kova burcu isen, ciddi bir bağ kurma isteğin bugün her zamankinden güçlü ve bu istek yakında karşılık bulacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Güneş bugün Aslan burcuna geçiyor ve senin günlük düzen alanına yerleşiyor. İş hayatında dağınık giden rutinleri toparlamak için önümüzdeki bir ay tam sana göre. Bugün büyük planlar yapmak yerine küçük bir düzeni oturtmanı öneriyorum, çünkü sen küçük adımlarla çok yol alan bir burçsun.

Maddi konularda Ay ile Venüs arasındaki uyumlu açı sana istikrarlı bir kazanç hissi veriyor. Beklediğin bir ödeme gelmese bile bugün paniklemene gerek yok, çünkü tablo sandığından iyi. Küçük bir tasarruf planı başlatmak için de uygun bir gün.

Aşk hayatında gündelik hayatın içindeki küçük jestler öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Balık burcu isen, partnerinin senin için yaptığı sıradan bir şeyin aslında ne kadar değerli olduğunu bugün fark edeceksin. Bekar bir Balık burcu isen, sana günlük hayatında yardım eden, kolaylık sağlayan biri kalbini ısıtabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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