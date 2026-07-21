Günlük Para Burç Yorumuna Göre 22 Temmuz Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Boğa, Ay-Jüpiter gerilimi eline aldığın her şeyi bir üst modeliyle değiştirme isteği veriyor. Mutfağa küçük bir alet bakmaya çıkıp çok daha büyük bir şeyle dönme ihtimalin var; aynı durum tadilat için fiyat sorarken ya da aileye bir hediye seçerken de yaşanabilir. Evden çıkmadan aklında net bir rakam olsun, o çizgiyi koru. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…