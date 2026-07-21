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Günlük Para Burç Yorumuna Göre 22 Temmuz Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Sevgili astroloji severler, yeni güne yeni umutlarla uyandık. Gökyüzü bugün de hayatımıza yön verecek. Üstelik yine gündemimizde finansal kararlar ve para kazanma ihtimalleri yer alacak. Peki, bugün kimler para kazanacak, kimler kaybedecek? On iki burç için de bambaşka kapılar açılırken birileri zengin de olacak. Bakalım, günün en zengini ve en çok kaybedeni hangi burç?

İşte, 22 Temmuz Çarşamba gününe özel para falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Ay-Plüton gerilimi bugün ortak paranın olduğu her yerde bir gerçeği yüzeye çıkarıyor. Ev arkadaşınla bölüştüğün faturalarda, kardeşinle paylaştığın bir masrafta ya da yıllardır kimsenin sorgulamadığı bir aile hesabında kimin ne verdiği ilk kez net görünebilir. Sinirlenip masayı devirmeden önce rakamları soğukkanlılıkla okuman, bu konuyu tek seferde çözer. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Ay-Jüpiter gerilimi eline aldığın her şeyi bir üst modeliyle değiştirme isteği veriyor. Mutfağa küçük bir alet bakmaya çıkıp çok daha büyük bir şeyle dönme ihtimalin var; aynı durum tadilat için fiyat sorarken ya da aileye bir hediye seçerken de yaşanabilir. Evden çıkmadan aklında net bir rakam olsun, o çizgiyi koru. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Ay-Venüs uyumu bugün küçük ve tatlı bir kazanç kapısı açıyor. Dolabın dibinde unuttuğun bir eşyayı satmak, birinin sana borcunu hatırlaması ya da tam da almayı düşündüğün şeyin indirime girmesi olabilir bu. Sevin, keyfini çıkar, ama gelen bu küçük rahatlığı hemen daha büyük bir harcamayla eritme. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Ay-Plüton gerilimi uzun süredir açmadığın o hesap ekstresini bugün önüne getiriyor. Aylardır fark etmediğin bir kesinti, unutulmuş bir taksit ya da 'ne olacak canım' deyip geçtiğin bir alışkanlık aslında düşündüğünden fazlasını götürüyor olabilir. Bir saatini ayırıp bunu netleştirmen, akşam kafanı yastığa daha rahat koymanı sağlayacak. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Ay-Jüpiter gerilimi bugün canının istediği her şeyi fazlasıyla parlak gösteriyor. Vitrinde gördüğün bir şey ya da telefonundaki bir reklam seni sepete kadar götürebilir, üstelik gerçekten ihtiyacın olmadığını bilerek. Bir gece bekle, sabah aynı istek hâlâ oradaysa o zaman düşünürsün. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Ay-Venüs uyumu senin ağzını açmadan çözülen bir konu getiriyor. Birinin hesabı sessizce ödemesi, bir yakınının tam da ihtiyacın olan şeyi getirmesi ya da beklemediğin bir kolaylık sağlanması şeklinde gelebilir bu. Sen alışkanlıkla 'gerek yoktu' demeye hazırlanıyorsun ama bugün teşekkür edip kabul etmek daha doğru. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Venüs-Ay uyumu bugün güzel olana yaklaşmana izin veriyor. Sevdiğin bir yerde yemek, uzun süredir ertelediğin bir bakım ya da gözüne çarpan zarif bir detay olabilir bu, hiçbiri bütçeni sarsmayacak boyutta. Böyle küçük şeylerle kendini iyi hissetmek savurganlık değil, sadece kendine gösterdiğin özen. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Ay-Plüton gerilimi her şeyi tek elden yönetme huyunu bugün iyice ağırlaştırıyor. Ailenin bütçesini sen tutuyorsan, bir ortaklıkta kararlar hep senden çıkıyorsa ya da kimsenin karışmasını istemediğin bir hesabın varsa, bu yük tahmininden fazla yoruyor seni. Güvendiğin birine tek bir cümleyle 'şuna bir bakar mısın' demek yeter. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Ay-Jüpiter gerilimi henüz gelmemiş bir parayı gelmiş gibi hissettiriyor. Beklediğin bir ödemeyi, onaylanacağına emin olduğun bir işi ya da birinin ağzından çıkan bir sözü çoktan bütçene yazdıysan, bugün bir adım geri gel. Hesabında ne varsa ona göre hareket et, gerisi geldiğinde konuşursun. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Ay-Plüton gerilimi kimsenin konuşmak istemediği konuyu masaya koyuyor. Bir kredi başvurusu, çözülmemiş bir vergi meselesi ya da yıllardır ailede ucu açık bırakılmış bir paylaşım olabilir bu. Duygularla değil belgelerle ilerlemek, gerekirse bir uzmandan destek almak bugün en kestirme yol. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Ay-Jüpiter gerilimi birlikte alınan kararların toplamını şişiriyor. Sevdiğinle plan yaptığın bir tatil, evde herkesin ortak katıldığı bir alım ya da arkadaş grubunda paylaşılan bir masraf beklediğinden yüksek çıkabilir. Ödemeyi onaylamadan önce rakamları bir kez daha topla, sonrasında kimse üzülmesin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Ay-Venüs uyumu bugün sana tuhaf bir maddi sükunet veriyor. Beklediğin ödeme hâlâ gelmemiş olsa da, işlerin bir şekilde yoluna gireceğine dair içinde sakin bir his var ve bu his yanıltmıyor seni. Bu sakinliği somut bir şeye çevir, küçük ama düzenli bir tasarruf planı başlatmak için ideal gün. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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