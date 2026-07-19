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Günlük Para Burç Yorumuna Göre 20 Temmuz Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Sevgili astroloji severler, yeni güne yeni umutlarla uyandık. Gökyüzü bugün de hayatımıza yön verecek. Üstelik yine gündemimizde finansal kararlar ve para kazanma ihtimalleri yer alacak. Peki, bugün kimler para kazanacak, kimler kaybedecek? On iki burç için de bambaşka kapılar açılırken birileri zengin de olacak. Bakalım, günün en zengini ve en çok kaybedeni hangi burç?

İşte, 20 Temmuz Pazartesi gününe özel para falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, ortak bir gider ya da paylaşılmış bir yükümlülükte içinde bir adaletsizlik hissi büyüyebilir. Kimin ne kadar katkı koyduğunu açıkça konuşmaktan çekinme, cömertliğine bugün bir sınır çizmen gerekiyor. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, imzalayacağın bir belgenin küçük harflerini bugün dikkatle oku. Merkür retrosunun gölgesinde acele imzalanan kağıtlar sağlam durmuyor, bir gün ertelemek seni koruyabilir. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun...

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün içindeki Mars enerjisini ölçülü kullanmalısın. Hararetli bir anda verilen finansal bir karar seni yorabilir, ama aynı cesareti bir plana bağlarsan kazanç kalıcı olur. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, sezgin bugün sana rehberlik ediyor. İçinden 'olmaz' dediğin bir teklifin arkasında bir sebep var, rakamlar cazip görünse de o tereddüdü küçümseme. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun...

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Jüpiter-Plüton karşıtlığı bugün seni büyük düşünmeye itiyor. Elindekinden fazlasına uzanmak riskli olabilir, görkemli bir harcamayı ertelemek bugün akıllıca. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, hesaplarını yeniden gözden geçirmek için bugün ideal bir gün. Küçük bir düzeltme büyük fark yaratabilir, bütçendeki sessiz sızıntıyı bulma fırsatın var. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, başkasının hatırı için yapacağın bir harcama ya da vereceğin bir söz bugün bütçeni zorlayabilir. Kimseyi kırmamak için cebini açmak zorunda değilsin. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, ortak kaynaklar, kredi ya da başkasının parasıyla ilgili bir mesele gündeme gelebilir. Tek başına yönetme isteğini bırakıp şeffaf davranınca konu hızlıca çözülüyor. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun...

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Jüpiter-Neptün üçgeni bugün seni fazla iyimser kılıyor. Henüz elinde olmayan bir kazancı şimdiden harcamak en büyük tuzağın, cüzdanını gerçeklikte tutmaya çalış. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, sorumluluk duygun bugün seni kısıtlayıcı bir tutuma itebilir. Tedbirli olmak iyi ama kendine her şeyi çok görmek de yoruyor, küçük bir esneme hakkını kendine tanı. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün alışılmadık bir çözüm gündemine gelebilir. Herkesin denediği yolun dışında bir yöntem seni kazandırabilir, sıra dışı düşünmek finansal olarak da işe yarıyor. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün bulanık bir enerji hakim ve dikkat gerektiriyor. Net rakam vermeyen, ayrıntısı belirsiz bir teklife 'evet' deme, somut olmayan her şey eksik kalıyor. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun...

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astroirem
Astroloji Editörü
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