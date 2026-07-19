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Günlük Burç Yorumuna Göre 20 Temmuz Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 20 Temmuz Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 20 Temmuz Pazartesi günü burçları neler bekliyor?

İşte, 20 Temmuz Pazartesi gününe ait günlük burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Ay’ın kendi burcundaki Satürn ile kurduğu karşıtlık, iş yerinde omuzlarına yıkılan sorumlulukları fark etmeni sağlıyor. Herkesin açığını kapatmak sana düşmüyor; bugün nazikçe “bu benim işim değil” diyebilmen, uzun vadede saygınlığını artıracak. Ay-Mars üçgeni ise sana bu sınırı çizecek cesareti veriyor.

Maddi konularda ortak bir gidere ya da paylaşılmış bir yükümlülüğe dair adaletsizlik hissedebilirsin. Kimin ne kadar katkı koyduğunu bugün açıkça konuşman, ilerideki kırgınlıkların önüne geçecek. Cömertliğin sınırsız olmasın; kendini de hesaba kat.

Aşk hayatında da yük paylaşımı gündemde. İlişkisi olan bir Koç burcu isen, partnerinle günlük hayatın angaryalarını kimin üstlendiğini konuşmak bugün aranızdaki sessiz gerginliği çözecek. Bekar bir Koç burcu isen, henüz başlamamış bir yakınlıkta kendini fazla sorumlu hissetmene gerek yok, ağırdan alabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Ay-Merkür karesi bugün iş yazışmalarında ve sözlü anlaşmalarda pürüz çıkarabilir; söylediğini sandığın şey karşı tarafa bambaşka ulaşabilir. Bir e-postayı göndermeden önce baştan sona okumak, bugün seni gereksiz bir düzeltmeden kurtaracak.

Maddi tarafta imza atacağın bir belgenin küçük harflerine dikkat etmelisin. Retro Merkür’ün gölgesinde acele edilen hiçbir kağıt bugün sağlam değil; imzayı bir gün ertelemek sana hiçbir şey kaybettirmez.

Aşk hayatında da kelimeler tuzak kurabilir. İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, partnerinin bir cümlesini kişisel alma; niyetini sormadan yorum yapmak bugün gereksiz bir tartışma doğurur. Bekar bir Boğa burcu isen, gelen bir mesajın tonunu abartılı yorumlamak yerine olduğu gibi okumakta yarar var. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Ay-Mars üçgeni bugün iş hayatında sana müthiş bir hamle gücü veriyor; uzun süredir kafanda evirip çevirdiğin bir teklifi nihayet dile getirebilirsin. Girişkenliğin bugün karşılık buluyor, çekingen davranmana gerek yok.

Maddi konularda bu enerjiyi ölçülü kullan; hızlı hareket etmek iyi ama ateşli bir anda verilen finansal karar sonradan yorabilir. Cesaretini plana bağladığında kazanç kalıcı oluyor.

Aşk hayatında da adım atma vakti. İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, partnerinle birlikte plansız yapacağınız bir şey aranızdaki durgunluğu dağıtacak. Bekar bir İkizler burcu isen, ilgilendiğin kişiye bugün ilk mesajı atmak sandığından kolay gelecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Jüpiter-Neptün üçgeni bugün iş hayatında zorlandığın bir konuya alışılmadık bir çözüm getiriyor; akla değil, hissine kulak verdiğinde çıkış yolunu buluyorsun. Kimsenin düşünmediği bir öneri senden gelebilir.

Maddi konularda sezgin bugün sana rehberlik ediyor; bir teklife içinden 'olmaz' diyorsan, o hissin arkasında bir sebep var. Rakamlar cazip görünse de içindeki tereddüdü küçümseme.

Aşk hayatında hislerin sözlerden daha net konuşuyor. İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, partnerinin bugün söylemediği ama hissettirdiği bir şeyi yakalayacaksın; onu görmezden gelme. Bekar bir Yengeç burcu isen, biriyle aranda kurulan sessiz bir uyum, mantıklı hiçbir gerekçeye ihtiyaç duymadan seni çekiyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, kendi burcundaki Jüpiter'in Plüton ile kurduğu karşıtlık, bugün iş yerinde bir yetki ya da kontrol meselesini gündeme getiriyor. Haklı olduğun bir konuda bile ısrarcı bir tavır seni yıpratabilir; gücünü göstermek yerine kullanman daha etkili olacak.

Maddi tarafta bu karşıtlık, olduğundan büyük düşünme eğilimi yaratıyor; bugün elindekinden fazlasına uzanmak riskli. Pahalı bir harcamayı ertelemek bugünün en akıllıca hamlesi.

Aşk hayatında da güç dengesi konuşuyor. İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, partnerinle aranızdaki 'kim haklı' yarışını bırakıp kimin ne hissettiğine bakmak bugün her şeyi çözecek. Bekar bir Aslan burcu isen, ilgilendiğin kişiyi etkilemek için çabalamak yerine sadece kendin olman yeterli. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Ay-Merkür karesi bugün çalışma düzeninde bir veri, bir tarih ya da bir rakam hatasını gizleyebilir. Titizliğin senin en güçlü yanın ama bugün kendi gözünden kaçan bir şeyi ikinci bir çift gözün görmesi işe yarayabilir.

Maddi konularda hesaplarını yeniden gözden geçirmek için ideal bir gün; küçük bir düzeltme sandığından büyük bir fark yaratabilir. Bütçendeki sessiz sızıntıyı bugün bulabilirsin.

Aşk hayatında dilini yumuşatman gerekiyor. İlişkisi olan bir Başak burcu isen, iyi niyetle söylediğin bir eleştiri bugün olduğundan sert duyulabilir; nasıl söylediğine dikkat et. Bekar bir Başak burcu isen, ilgilendiğin kişiyi bir listeye göre değerlendirmeyi bırak, aradaki hissi yaşamana izin ver. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, kendi burcundaki Ay bugün sert açılar alıyor; iş hayatında herkesi memnun etme çabası seni normalden çabuk yoruyor. Ay-Satürn karşıtlığı sana 'hayır' demenin de bir denge biçimi olduğunu hatırlatıyor.

Maddi konularda başkasının hatırı için yaptığın bir harcama ya da verdiğin bir söz bugün bütçeni zorlayabilir. Kimseyi kırmamak için kendi cebini açmak zorunda değilsin.

Aşk hayatında da kendini geri plana atma eğilimin var. İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, uyumu korumak adına yuttuğun bir cümleyi bugün nazikçe söylemen ilişkine iyi gelecek. Bekar bir Terazi burcu isen, karşındakinin ritmine uymak için kendi isteklerini rafa kaldırma. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, yöneticin Plüton'un Jüpiter ile kurduğu karşıtlık, bugün iş hayatında bir nüfuz mücadelesini yüzeye çıkarıyor. Perde arkasından oynamak yerine açık kartlarla ilerlemek bugün seni daha güçlü kılıyor; kontrolü sıkmak elinden kaçırıyor.

Maddi tarafta ortak kaynaklar, kredi ya da başkasının parasıyla ilgili bir mesele gündeme gelebilir. Her şeyi tek başına yönetme isteğini bırakıp şeffaf davrandığında konu çok daha hızlı çözülüyor.

Aşk hayatında da bırakmayı öğreniyorsun. İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, partnerine alan tanıdığında aranızdaki bağın gevşemediğini, aksine güçlendiğini göreceksin. Bekar bir Akrep burcu isen, ilgilendiğin kişiyi çözmeye çalışmayı bırak; bilmemek de bir çekicilik. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, yöneticin Jüpiter'in Neptün ile kurduğu üçgen, bugün kariyerinde ufkunu genişletiyor; uzaktaki bir bağlantı, bir eğitim ya da bambaşka bir alan zihninde kıpırdanıyor. Bu ilhamı not almak, ileride bir kapı açabilir.

Maddi konularda ise aynı enerji seni fazla iyimser kılabilir. Hayali bir kazancı şimdiden harcamak bugünün en büyük tuzağı; heyecanını korurken cüzdanını gerçeklikte tut.

Aşk hayatında idealize etme eğilimin yüksek. İlişkisi olan bir Yay burcu isen, partnerini olduğu gibi görmek, hayalindeki haliyle kıyaslamaktan çok daha tatmin edici olacak. Bekar bir Yay burcu isen, henüz tanımadığın birine dair kurduğun senaryolara fazla bel bağlama. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, yöneticin Satürn'ün Ay ile karşıtlığı, bugün kariyerinde omuzlarındaki yükü olduğundan ağır hissettiriyor. Her şeyi tek başına taşımak zorunda değilsin; bir görevi devretmek yenilgi değil, olgunluk.

Maddi konularda sorumluluk duygun bugün seni kısıtlayıcı bir tutuma itebilir. Tedbirli olmak iyi ama kendine hiçbir şeyi çok görmek de bir tür yorgunluk; küçük bir esneme hakkını kullan.

Aşk hayatında mesafen bugün belirginleşiyor. İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, yorgunluğunu partnerine soğukluk olarak yansıtmamaya özen göster; ne hissettiğini söylemen yeter. Bekar bir Oğlak burcu isen, kimseye yer açmayacak kadar dolu olduğun hissi bugünlük; kendini fazla zorlama. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Ay-Mars üçgeni bugün ekip içinde seni doğal bir sürükleyiciye dönüştürüyor; ortak bir işte tıkanan noktayı senin fikrin açabilir. Kalabalıkta konuşmaktan çekinme, sesin bugün duyuluyor.

Maddi konularda alışılmadık bir çözüm gündeminde; herkesin denediği yolun dışında bir yöntem bugün sana kazandırabilir. Sıra dışı düşünmen finansal olarak da işe yarıyor.

Aşk hayatında dostluk ile aşk arasındaki çizgi inceliyor. İlişkisi olan bir Kova burcu isen, partnerinle arkadaş gibi geçireceğiniz rahat bir vakit, romantik bir jestten daha çok yakınlaştıracak. Bekar bir Kova burcu isen, uzun süredir tanıdığın birine bakışın bugün değişebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, yöneticin Neptün'ün Jüpiter ile kurduğu üçgen, bugün yaratıcı işlerinde ilham musluğunu sonuna kadar açıyor. Yarım bıraktığın bir çalışmaya dönmek için bundan iyi bir gün olmayacak.

Maddi konularda ise bu bulanık enerji seni dikkatli olmaya çağırıyor; net rakam vermeyen, ayrıntısı belirsiz bir teklife bugün 'evet' deme. Somut olmayan her şey bugün eksik.

Aşk hayatında ise hislerin sözlerin önünde. İlişkisi olan bir Balık burcu isen, partnerinle yaşayacağın küçük bir an, konuşmadan kurulan bir bağla günü güzelleştirecek. Bekar bir Balık burcu isen, ilgilendiğin kişiyi hayalinde büyütmek yerine gerçekte kim olduğunu tanımaya zaman ayır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
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