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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 20 Temmuz Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 20 Temmuz Pazartesi gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 20 Temmuz Pazartesi gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 20 Temmuz Pazartesi gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, baş bölgen senin astrolojik merkezin ve bugün Jüpiter-Neptün üçgeni sinüslerinde bir basınç hissi olarak kendini gösterebilir. Bol su içmek ve odayı havalandırmak bu hissi hafifletir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, boğazın ve tiroidin senin hassas noktan; Ay-Satürn karşıtlığı bugün burada bir gerginlik olarak hissedilebilir. Sesini fazla zorlamadan, ılık içeceklerle destekle kendini. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, omuzların ve akciğerlerin senin astrolojik alanın; Ay-Merkür karesi bugün nefesinin sığlaştığını fark ettirebilir. Birkaç derin nefes molası bu geriliği çözer. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, mide bölgen senin en duyarlı yerin; Jüpiter-Neptün üçgeni bugün buraya hafif bir asit yükselmesi olarak yansıyabilir. Ağır yemeklerden bugün uzak durmak işine yarar. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, kalbin ve sırtın senin astrolojik merkezin; Jüpiter-Plüton karşıtlığı bugün sırtında bir gerginlik olarak hissedilebilir. Omurganı destekleyecek dik bir duruşa dikkat et. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bağırsakların senin en hassas bölgen; Ay-Satürn karşıtlığı bugün sindirimini biraz yavaşlatabilir. Lifli besinler ve düzenli öğünler seni rahatlatacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, böbreklerin ve belin senin astrolojik alanın; Ay-Mars üçgeni bugün bu bölgede bir gerginlik yaratabilir. Su tüketimini artırıp uzun süre aynı pozisyonda kalmamaya özen göster. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, boşaltım sistemin senin hassas noktan; Jüpiter-Plüton karşıtlığı bugün burada bir yoğunluk hissi getirebilir. Bol su içmek ve dinlenmek en büyük dostun. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, kalçaların ve karaciğerin senin astrolojik alanın; Ay-Mars üçgeni bugün uzun oturuşlarda kalça bölgende bir tutulma yaratabilir. Ara sıra kalkıp esnemeyi ihmal etme. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, dizlerin ve eklemlerin senin hassas noktan; Ay-Satürn karşıtlığı burada tam senin yöneticinle buluşuyor ve bugün eklemlerinde bir sertlik hissedebilirsin. Yavaş ısınma hareketleri işine yarar. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, dolaşım sistemin ve baldırların senin astrolojik alanın; Ay-Merkür karesi bugün baldırlarında hafif bir kramp hissi yaratabilir. Bacaklarını yukarı kaldırıp dinlendirmek iyi gelecek. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, ayakların senin astrolojik merkezin; Jüpiter-Neptün üçgeni bugün burada hafif bir şişkinlik hissi getirebilir. Ayaklarını yükseğe alıp dinlendirmeyi unutma. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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astroirem
Astroloji Editörü
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