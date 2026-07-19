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Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 20 Temmuz Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem Astroloji Editörü
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Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 20 Temmuz Pazartesi günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 20 Temmuz Pazartesi gününe özel aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün aşk hayatında konuşulmayan ama herkesin hissettiği o küçük dengesizlik yüzeye çıkıyor. İlişkin varsa, faturaları kim ödüyor, market listesini kim yapıyor, kim kimin arkasını topluyor… Bunlar romantik konular değil, biliyorum; ama bugün tam da bu sıradan meseleler aranızdaki sessiz gerginliğin kaynağı. Kızmadan, suçlamadan masaya yatırdığında ikiniz de rahatlayacaksınız.

Bekarsan, henüz adı bile konmamış bir yakınlıkta kendini şimdiden fazla sorumlu hissediyor olabilirsin; onun ruh halini düzeltmek, hayatını yoluna koymak sana düşmüyor. Bu kadar erken kimsenin yükünü sırtlanma. Bugün sadece kendi ağırlığını taşı, bu yeterli. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün aşk hayatında kelimeler biraz yanlış anlaşılmaya müsait. İlişkin varsa, partnerinin ağzından çıkan bir cümle sana beklediğinden daha sert gelebilir; ama dur, hemen alınma. Ne demek istediğini sormadan kafanda mahkeme kurmak, ortada olmayan bir kavgayı gerçek kılıyor. Bugün soru sormak, cevap uydurmaktan çok daha iyi.

Bekarsan, gelen bir mesajın tonu üzerine saatlerce düşünmenin bir anlamı yok. Nokta koymuş olması bir şey ifade etmiyor, geç yazması da. Yazdığını olduğu gibi oku, aralarına bir şey ekleme. Bugün fazla düşünmek en büyük düşmanın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün aşk hayatında hareket senin lehine çalışıyor. İlişkin varsa, aranıza sinmiş o tatlı ama tekdüze durgunluğu dağıtmanın yolu büyük planlardan değil, plansızlıktan geçiyor; kalkıp habersizce bir yere gitmek, gecenin bir yarısı dışarı çıkmak bile yeter. Rutini kırdığın an ilişkin canlanıyor.

Bekarsan, ilgilendiğin kişiye o ilk mesajı atmak bugün hiç de düşündüğün kadar zor değil. Kafanda kurduğun cümlelerin yarısını sil, kalanını gönder. Fazla cilalanmış bir mesajdan çok, samimi ve kısa olanı iş görüyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün aşk hayatında kulağın değil, sezgin çalışıyor. İlişkin varsa, partnerin sana bir şey söylemiyor olabilir ama hissettiriyor; bir bakış, bir sessizlik, alışılmadık bir suskunluk… Bugün o sinyali yakalayacaksın. Görmezden gelmek yerine yumuşak bir şekilde sorman, aranızdaki mesafeyi kapatacak.

Bekarsan, biriyle aranda kurulan o sessiz uyumu açıklamaya çalışma. Neden bu kadar rahat hissettiğini bilmiyor olabilirsin ve bilmene de gerek yok. Bazı bağlar gerekçe istemez, sadece kendini iyi hissettirir. Bugün bunun tadını çıkar. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün aşk hayatında haklı çıkmakla mutlu olmak arasında bir seçim var önünde. İlişkin varsa, tartıştığınız konuda muhtemelen sen haklısın; ama bunu kanıtladığında ne kazanacaksın? Bugün 'ben haklıyım' demek yerine 'sen ne hissediyorsun' diye sorduğunda, o tartışma kendiliğinden buharlaşacak.

Bekarsan, ilgilendiğin kişiyi etkilemek için sahneye çıkmana gerek yok. En iyi hâlini sergilemeye çalıştığın anlar değil, kendini unuttuğun anlar çekici olduğun anlar. Bugün gösteri yapma, sadece orada ol. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün aşk hayatında niyetin değil, tonun konuşuyor. İlişkin varsa, iyilik olsun diye söylediğin bir uyarı bugün partnerinin kulağına eleştiri gibi gidebilir. Söylediğin şey doğru olabilir, ama nasıl söylediğin doğruluğundan daha çok belirleyecek. Bugün cümlelerini biraz dikkatli seç.

Bekarsan, ilgilendiğin kişiyi kafandaki maddeler listesine göre puanlamayı bırak. Doğru okul, doğru iş, doğru cümleler… Bunların hiçbiri sana ne hissettiğini söylemiyor. Bugün değerlendirmeyi bırak da hisset. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün aşk hayatında yuttuğun cümleler seni yoruyor. İlişkin varsa, huzur bozulmasın diye söylemediğin o şeyi bugün nazikçe dile getirebilirsin; söylemek kavga çıkarmaz, söylememek biriktirir. Gerçek uyum, herkesin sustuğu değil, herkesin konuşabildiği yerde kurulur.

Bekarsan, karşındakinin temposuna ayak uydurmak için kendi isteklerini bir kenara koyuyorsan dur. Onun uygun olduğu saatte, onun istediği yerde, onun sevdiği şeyi yapmak zorunda değilsin. Bugün senin de bir tercihin olduğunu hatırla. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün aşk hayatında elini gevşetmen gereken bir şey var. İlişkin varsa, partnerini yakın tutmak için sıkı tutmak zorunda değilsin; bugün ona alan tanıdığında bağınızın gevşemediğini, aksine nefes aldığını göreceksin. Güven, kontrolün olmadığı yerde başlıyor.

Bekarsan, ilgilendiğin kişiyi çözmeye, geçmişini kurcalamaya, her hareketini analiz etmeye çalışıyorsun. Oysa bilmediğin şeyler bugün senin en çok keyif aldığın kısım olabilir. Herkesi bir dosya gibi okumak zorunda değilsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün aşk hayatında hayal ile karşındaki insan arasında bir fark var. İlişkin varsa, partnerini zihnindeki ideal versiyonuyla kıyaslamayı bıraktığın an, karşında duran gerçek kişinin ne kadar iyi olduğunu göreceksin. Kimse senin kafandaki senaryoyu ezberlemek zorunda değil.

Bekarsan, daha doğru dürüst tanımadığın biri hakkında kurduğun koca hikâyeye bel bağlama. Birkaç sohbet, bir insanı tanımaya yetmez; sen ise şimdiden tatil planı yapıyor olabilirsin. Bugün biraz yavaşla, gerçeği bekle. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün aşk hayatında yorgunluğun mesafeye dönüşmesin. İlişkin varsa, partnerin senin sessizliğini soğukluk sanabilir; oysa sen sadece tükenmişsin. Bunu söylemek bile yeter aslında: 'Bugün kötü değilim, sadece yorgunum.' Bir cümle, koca bir yanlış anlaşılmayı önlüyor.

Bekarsan, şu sıralar kimseye yer açacak enerjin yok gibi hissediyorsun ve bu tamamen normal. Herkesin her dönem açık kapısı olmak zorunda değil. Bugün kendini bir ilişkiye zorlamak yerine kendine dönmek daha iyi gelecek. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün aşk hayatında en iyi romantizm hiç romantik durmayan şeylerde saklı. İlişkin varsa, partnerinle iki arkadaş gibi geçireceğiniz sıradan, rahat bir vakit; pahalı bir jestten, planlanmış bir sürprizden çok daha fazla yakınlaştıracak sizi. Bugün mükemmel olmaya çalışmayın, sadece iyi vakit geçirin.

Bekarsan, yıllardır tanıdığın birine bugün bir an farklı bakabilirsin. Alıştığın o yüz, bir anda başka bir şey ifade edebilir. Acele bir karar verme ama bu yeni hissi de hemen bastırma. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Kova, bugün aşk hayatında en iyi romantizm hiç romantik durmayan şeylerde saklı. İlişkin varsa, partnerinle iki arkadaş gibi geçireceğiniz sıradan, rahat bir vakit; pahalı bir jestten, planlanmış bir sürprizden çok daha fazla yakınlaştıracak sizi. Bugün mükemmel olmaya çalışmayın, sadece iyi vakit geçirin.

Bekarsan, yıllardır tanıdığın birine bugün bir an farklı bakabilirsin. Alıştığın o yüz, bir anda başka bir şey ifade edebilir. Acele bir karar verme ama bu yeni hissi de hemen bastırma. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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