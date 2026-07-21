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Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 22 Temmuz Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem Astroloji Editörü
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Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 22 Temmuz Çarşamba günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 22 Temmuz Çarşamba gününe özel aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün aşk hayatında neşe ve hareket arıyorsun. İlişkin varsa, partnerinle aranıza yerleşen o alışılmış düzen seni sıkıyor ve bunu değiştirmek istiyorsun. Bugün ona hiç beklemediği bir teklif yapabilirsin. Birlikte gülmek, saçmalamak ve rutinin dışına çıkmak aranızdaki bağı hatırlatacak. Ciddi konuşmaları bugünlük erteleyebilirsin.

Bekarsan, çekim gücün bugün kendiliğinden çalışıyor. Kimseyi etkilemek için özel bir çaba harcamana gerek yok, çünkü Aslan sezonunun ilk günü senin doğal enerjini öne çıkarıyor. Sadece keyfine bak ve bekle. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün aşk hayatında sessiz bir yakınlık istiyorsun. İlişkin varsa, dışarıda geçirilecek gürültülü bir akşam yerine evde kurulacak sade bir sofra bugün ikinize de daha çok iyi gelecek. Partnerinle aynı odada, hiçbir şey yapmadan vakit geçirmek bile bugün yeterli. Kalabalık planları başka bir güne bırakabilirsin.

Bekarsan, seni kendi hayatının içine davet eden biri dikkatini çekebilir. Sana evini, alışkanlıklarını ve gerçek halini gösteren bir kişi, gösterişli bir cazibeden çok daha fazla güven veriyor. Bu davete açık olmanı öneriyorum. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün aşk hayatında konuşmak seni yakınlaştırıyor. İlişkin varsa, partnerinle saatlerce sürecek keyifli bir muhabbet aranızda uzun süredir eksik olan şeyi geri getirecek. Konu önemli olmak zorunda değil, çünkü asıl mesele o sohbetin akışı. Telefonları bir kenara bırakıp birbirinizi dinleyin.

Bekarsan, tanıştığın birinin konuşma tarzı seni etkileyebilir. Sen her zaman önce zihne ilgi duyarsın ve bugün bu özelliğin devrede. Söylediklerinden çok, nasıl söylediğine dikkat et. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün aşk hayatında kendi değerini hatırlıyorsun. İlişkin varsa, partnerinden beklediğin ilgiyi görmediğini düşünüyor olabilirsin. Bunu sitemle değil, sakin ve net bir cümleyle söylemelisin. 'Şu sıralar seni özlüyorum' demek, 'Beni hiç aramıyorsun' demekten çok daha iyi bir sonuç verir.

Bekarsan, sana yeterince değer vermeyen birine harcadığın enerjiyi bugün geri çekebilirsin. Bekleyerek geçen her gün seni yoruyor ve bu yorgunluğa değmiyor. Kendine ayırdığın ilgi bugün en doğru yatırım olacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün aşk hayatında ışığın yeniden yanıyor. İlişkin varsa, partnerin seni yeniden ilk günkü gibi fark ediyor ve bu bakış sana çok iyi geliyor. Bu ilgiyi sorgulamadan kabul edebilirsin. Bugün kendini sevilmeye ve övülmeye bırakmanı öneriyorum, çünkü bunu fazlasıyla hak ediyorsun.

Bekarsan, hiçbir çaba harcamadan dikkat çekiyorsun. Rol yapmana, etkilemeye çalışmana ya da kendini olduğundan farklı göstermene gerek yok. Bugün en çekici halin, en doğal halin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün aşk hayatında kalabalıktan uzaklaşmak istiyorsun. İlişkin varsa, partnerinle sadece ikinize ait bir zaman geçirmeye ihtiyacın var. Kimseye anlatmadığınız, kimsenin görmediği sade bir buluşma bugün kalbini rahatlatacak. Başka planların varsa iptal etmekten çekinme.

Bekarsan, kimseye söylemediğin bir ilgi içinde sessizce büyüyor olabilir. Bu hissi hemen dile getirmek zorunda değilsin ve acele etmen de gerekmiyor. Bugün sadece o duygunun farkında olman yeterli. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün aşk hayatında sosyal ortamlar öne çıkıyor. İlişkin varsa, partnerinle birlikte arkadaşlarınızı görmek ilişkinize taze bir hava katacak. Baş başa geçen zaman kadar, birlikte katıldığınız bir ortam da sizi yakınlaştırır. Bugün bir davete birlikte gitmenizi öneriyorum.

Bekarsan, bir arkadaş buluşmasında tanışacağın kişi beklediğinden çok daha fazla ilgini çekebilir. Ortak bir tanıdık üzerinden kurulan bağ bugün senin için daha güvenli ve daha kolay ilerliyor. Bu yüzden davetleri geri çevirme. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün aşk hayatında duyguların yoğunluğu seni zorluyor. İlişkin varsa, küçük bir ayrıntı zihninde büyüyebilir ve kıskançlığa dönüşebilir. Bu hissi bastırma ama hemen dile de getirme. Konuşmadan önce derin bir nefes almanı ve bir saat beklemeni öneriyorum, çünkü o bir saat her şeyi değiştirir.

Bekarsan, birine karşı hissettiğin ilgiyi kontrol etmekte zorlanabilirsin. Ancak ani ve beklenmedik bir hamle bugün ne yazık ki istediğin sonucu getirmeyecek. Yoğunluğunu kendine sakla ve doğru anı bekle. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün aşk hayatında keşif isteği seni yönlendiriyor. İlişkin varsa, partnerinle daha önce hiç gitmediğiniz bir yere gitmek aranızdaki heyecanı geri getirecek. Uzak bir yer olmasına gerek yok, çünkü asıl mesele birlikte yeni bir şey yaşamanız. Bugün küçük bir plan yapın.

Bekarsan, sana bambaşka bir dünyayı gösteren biri ilgini çekebilir. Farklı bir kültür, farklı bir yaşam tarzı ya da farklı bir bakış açısı bugün seni cezbediyor. Bu merakı takip etmeni öneriyorum. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün aşk hayatında güven konusu öne çıkıyor. İlişkin varsa, partnerine güven vermek için söz söylemene gerek yok. Bugün yapacağın küçük bir davranış, kuracağın en güzel cümleden daha etkili olacak. Ona ihtiyaç duyduğu anda orada olman yeterli.

Bekarsan, yüzeysel bir ilgi seni artık tatmin etmiyor. Kısa süreli bir heyecan yerine sağlam bir bağ arıyorsun ve bu arayışta haklısın. Bugün acele etmemeni, doğru kişiyi beklemeni öneriyorum. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün aşk hayatında karşındaki kişi merkeze geçiyor. İlişkin varsa, partnerine biraz daha fazla ilgi ve alan vermen aranızdaki dengeyi düzeltecek. Kendi dünyanda geçirdiğin zaman kadar, ona ayırdığın zaman da önemli. Bugün onu dinlemeye öncelik vermelisin.

Bekarsan, ciddi bir bağ kurma isteğin her zamankinden güçlü. Bağımsızlığını seven bir burç olsan da bugün paylaşmak istiyorsun ve bu istekte utanılacak bir şey yok. Bu duyguya izin vermeni öneriyorum. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün aşk hayatında küçük jestlerin değerini anlıyorsun. İlişkin varsa, partnerinin senin için yaptığı ve zamanla sıradanlaştırdığın bir şeyin aslında ne kadar kıymetli olduğunu fark edeceksin. Bunu ona söylemeni öneriyorum, çünkü teşekkür duymaya ihtiyacı var.

Bekarsan, günlük hayatında sana yardım eden, işini kolaylaştıran biri kalbini ısıtabilir. Büyük sözler yerine küçük kolaylıklar sunan bu kişi, sandığından daha çok emek veriyor. Bugün bunu görmezden gelme. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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