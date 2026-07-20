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Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 21 Temmuz Salı Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem Astroloji Editörü
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Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 21 Temmuz Salı günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 21 Temmuz Salı gününe özel aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün aşk hayatında küçük bir olay büyük bir şey gösteriyor. İlişkin varsa, sıradan görünen bir an, ilişkinizin gerçekte ne kadar sağlam olduğunu ortaya koyacak; bir zorlukta partnerinin nasıl davrandığı, aylardır söylenen onlarca cümleden daha çok şey anlatıyor. Bugün laflara değil, o ana bak.

Bekarsan, artık oyalanacak halin yok. Ne olduğu belli olmayan, ucu açık bir yakınlık bugün seni tatmin etmiyor; ya derinleşsin ya da bitsin istiyorsun. Bu sabırsızlık değil, netlik ihtiyacı ve gayet haklısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün aşk hayatında sessizlik biraz uzuyor. İlişkin varsa, partnerin bugün her zamankinden daha az konuşuyor olabilir; ama bu bir soğukluk işareti değil, gökyüzü herkesin dilini ağırlaştırıyor. Onu konuşturmaya çalışmak yerine yanında sessizce oturmak bugün çok daha iyi geliyor.

Bekarsan, gönderdiğin bir mesaj cevapsız kalabilir ve zihnin hemen kötü senaryolara koşabilir. Oysa bugün herkesin cevabı gecikiyor. Kendini reddedilmiş sayma, sadece zamanlaması kötü. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün aşk hayatında kelimeler seni yarı yolda bırakıyor. İlişkin varsa, partnerine anlatmak istediğin şeyi bir türlü doğru cümleye oturtamıyorsun; içinden geçen net ama ağzından çıkan eksik kalıyor. Zorlama bunu, birkaç gün sonra aynı şeyi hiç uğraşmadan söyleyeceksin.

Bekarsan, ilgilendiğin kişiye bugün açılma isteğini biraz beklet. Söyleyeceğin şey yanlış değil ama günü yanlış; aynı cümle birkaç gün sonra bambaşka karşılık bulacak. Sabır bugün senin en iyi hamlen. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün aşk hayatında bir cümle boğazında düğümleniyor. İlişkin varsa, günlerdir söylemeye hazırlandığın şeyi tam söyleyeceğin an içinden gelmiyor; bu bir korkaklık değil, sezginin sana 'henüz değil' demesi. O sese güven, birkaç gün sonra çok daha kolay dökülecek.

Bekarsan, hislerini ifade edememen seni üzmesin. Hala aynı hissediyorsun, hiçbir şey değişmedi; sadece bugün dile gelmiyor. Anlatamamak, hissetmediğin anlamına gelmiyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün aşk hayatında tek bir cümle her şeyi belirliyor. İlişkin varsa, partnerine söyleyeceğin bir söz bugün olağanüstü ağırlık taşıyor; aynı şey iyi bir tonla söylendiğinde yakınlaştırıyor, sert bir tonla söylendiğinde günlerce sürecek bir soğukluk yaratıyor. Bugün ne söylediğinden çok nasıl söylediğine dikkat et.

Bekarsan, göndereceğin kısa bir mesaj sandığından çok daha büyük bir kapı açabilir. Uzun uzun yazmana gerek yok; bugün az söz çok iş görüyor. Bir cümle bile yeter. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün aşk hayatında çözmeye çalışma dürtün fazla mesai yapıyor. İlişkin varsa, partnerinin bugünkü halini analiz etmeye, sebebini bulmaya çalışmak yerine sadece orada olman yeterli. Bazı günler çözüm değil, eşlik gerekiyor; bugün onlardan biri.

Bekarsan, aranızdaki şeyi bir isme oturtma telaşındasın: Bu bir flört mü, arkadaşlık mı, başlangıç mı? Bugün cevabı yok ve olmaması sorun değil. İsimsiz kalmasına izin ver biraz. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün aşk hayatında kararsızlığın kendisi bir karara dönüşüyor. İlişkin varsa, bir konuda net bir tavır almadığın için partnerin de tedirgin bekliyor olabilir; senin ikilemin ikinizi birden yoruyor. Kısa ve net bir söz bugün ikinizi de rahatlatacak.

Bekarsan, iki kişi arasında dengede durmayı bırakma vaktin geldi. İkisini de kırmamaya çalışırken aslında ikisini de bekletiyorsun. Bugün mantığın değil, içinden hangisine yakın hissettiğine bak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün aşk hayatında görünmeyen bir şey yüzeye çıkıyor. İlişkin varsa, aranızda uzun süredir konuşulmayan ama ikinizin de farkında olduğu bir konu bugün kendiliğinden açılabilir. Kaçmaya çalışma; bu konuşma sandığın gibi yıkıcı olmayacak.

Bekarsan, birine karşı hislerinin bu kadar hızlı derinleşmesi seni bile şaşırtabilir. Daha dün sıradan görünen biri, bugün aklından çıkmıyor. Bu yoğunluktan korkma ama acele bir hamle de yapma. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün aşk hayatında kalabalık istemiyorsun. İlişkin varsa, planlanmış bir dışarı çıkma yerine ikinizin baş başa kalacağı sakin bir akşam bugün çok daha iyi gelecek; gürültü sizi birbirinizden uzaklaştırıyor, sessizlik yaklaştırıyor.

Bekarsan, bugün kimseyle konuşmak, tanışmak, mesajlaşmak istemiyor olabilirsin ve bu tamamen normal. Her gün sosyal olmak zorunda değilsin. Kendi başına geçirdiğin bugün, yarın çok daha açık olmanı sağlayacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün aşk hayatında verdiğin sözler mercek altında. İlişkin varsa, geçmişte partnerine söylediğin bir şeyin arkasında durup durmadığın bugün gündeme gelebilir. Unutmuş olabilirsin ama o unutmadı; kabul edip telafi etmek bugün seni küçültmüyor, büyütüyor.

Bekarsan, birine verdiğin küçük bir sözü hafife alma. Ararım demişsen ara, gelirim demişsen git. Bugün en sıradan sözün tutulması, en büyük jestten daha çok güven kazandırıyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün aşk hayatında iş yorgunluğun eve taşınıyor. İlişkin varsa, kafandaki mesleki gerginliği partnerin üzerine alabilir; sen ona kızmıyorsun ama o öyle hissediyor. 'Bu seninle ilgili değil' demen bile bugün her şeyi çözecek.

Bekarsan, profesyonel bir ortamda oluşan bir yakınlık bugün dikkatini çekebilir. Aynı işi konuşurken kurulan bir bağ, beklediğinden daha kişisel bir yere gidebilir. Acele etme ama fark ettiğini de yok sayma. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün aşk hayatında sohbetin derinliği belirleyici. İlişkin varsa, partnerinle hayata, geleceğe, inandığınız şeylere dair yapacağınız bir konuşma aranızdaki bağı hiç ummadığın bir yere taşıyacak. Sıradan gündelik muhabbeti bir kenara bırakıp gerçek bir şey konuşun bugün.

Bekarsan, seninle aynı dünya görüşünü paylaşan biri bugün ilgini çekebilir. Fiziksel bir çekimden çok, aynı şeylere değer vermenin verdiği yakınlık seni etkiliyor. Bu bağ yavaş kurulur ama sağlam olur. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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