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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 21 Temmuz Salı Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 21 Temmuz Salı gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 21 Temmuz Salı gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 21 Temmuz Salı gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, baş bölgen bugün Jüpiter-Uranüs sekstilinin ani enerjisini taşıyor; saçını tararken ya da fırçalarken saç derinde beklenmedik bir hassasiyet fark edebilirsin. Sert hareketlerden kaçınmak bu hissi hafifletir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, boğazın bugün hassas bir gün geçiriyor; yutkunurken bir şeyin takılı kaldığı hissine kapılabilirsin, aslında fiziksel bir şey yok. Ilık su yudumlamak bu hissi dağıtır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, ellerin bugün Uranüs'ün ani titreşimini taşıyabilir; uzun süre klavye ya da telefonla uğraştıktan sonra parmaklarında hafif bir karıncalanma fark edebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, göğüs kafesinde bugün ani bir sıkışma hissi oluşabilir, özellikle heyecanlandığın bir anda. Bu geçici bir tepki, birkaç yavaş nefes seni rahatlatacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, kürek kemiklerinin arasında bugün beklenmedik bir düğümlenme hissedebilirsin, uzun süre aynı pozisyonda oturmaktan kaynaklı. Omuzlarını birkaç kez geriye doğru çevirmek işine yarar. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, karnın bugün seni şaşırtabilir; bir toplantının ya da işin ortasında beklenmedik bir açlık krampı hissedebilirsin. Yanında hafif bir atıştırmalık bulundurmak iyi fikir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bel bölgende bugün uzun süre oturduktan sonra ani bir sıcaklık ya da gerginlik hissi oluşabilir. Kalkıp birkaç adım atmak bu hissi dağıtır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün susama hissin normalden fazla olabilir, bedenin sana sürekli su içmen gerektiğini hatırlatıyor gibi. Yanında bir su şişesi taşımak bugün akıllıca. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, sağ üst karın bölgende bugün ağır bir öğün sonrası hafif bir ağırlık hissi oluşabilir. Yemeklerini bugün biraz hafif tutmak sana iyi gelir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, dizlerinde bugün merdiven inip çıkarken beklenmedik bir çıtırtı fark edebilirsin. Endişelenecek bir şey değil, sadece yavaş hareket etmekte fayda var. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, ellerinde ve ayaklarında bugün ani bir üşüme hissi oluşabilir, dolaşımın biraz yavaşlıyor gibi. Sıcak tutan bir çorap ya da sıcak içecekler işini görebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, ayak bileklerinde gün sonunda hafif bir şişkinlik hissedebilirsin, uzun süre ayakta kalmaktan kaynaklı. Biraz dinlensen iyi olur. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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astroirem
Astroloji Editörü
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