Sevgili Koç, bugün aşk hayatında küçük bir olay büyük bir şey gösteriyor. İlişkin varsa, sıradan görünen bir an, ilişkinizin gerçekte ne kadar sağlam olduğunu ortaya koyacak; bir zorlukta partnerinin nasıl davrandığı, aylardır söylenen onlarca cümleden daha çok şey anlatıyor. Bugün laflara değil, o ana bak.

Bekarsan, artık oyalanacak halin yok. Ne olduğu belli olmayan, ucu açık bir yakınlık bugün seni tatmin etmiyor; ya derinleşsin ya da bitsin istiyorsun. Bu sabırsızlık değil, netlik ihtiyacı ve gayet haklısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…