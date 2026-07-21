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Koç Burcu right-white
22 Temmuz 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.07.2026 - 18:01
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Koç ve yükselen Koç burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 22 Temmuz Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 

22 Temmuz Çarşamba günü Koç ve yükselen Koç burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün aşk hayatında neşe ve hareket arıyorsun. İlişkin varsa, partnerinle aranıza yerleşen o alışılmış düzen seni sıkıyor ve bunu değiştirmek istiyorsun. Bugün ona hiç beklemediği bir teklif yapabilirsin. Birlikte gülmek, saçmalamak ve rutinin dışına çıkmak aranızdaki bağı hatırlatacak. Ciddi konuşmaları bugünlük erteleyebilirsin.

Bekarsan, çekim gücün bugün kendiliğinden çalışıyor. Kimseyi etkilemek için özel bir çaba harcamana gerek yok, çünkü Aslan sezonunun ilk günü senin doğal enerjini öne çıkarıyor. Sadece keyfine bak ve bekle. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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