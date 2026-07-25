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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 26 Temmuz Pazar Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 26 Temmuz Pazar gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 26 Temmuz Pazar gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 26 Temmuz Pazar gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Satürn'ün Koç'ta geri hareketi baş bölgene yansırken sabah ilk kalktığında alnının ortasında hafif bir baskı hissedebilirsin. Genelde susuz kaldığın gecelerin ertesinde beliren bir durumdur bu. Yataktan kalkar kalkmaz bir bardak ılık su içmeli, gün boyunca su şişeni yanından ayırmamalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Satürn boğaz bölgene dokunurken sabah ilk konuşmaya başladığında sesinin boğuk ve tıkalı çıktığını fark edebilirsin. Özellikle geceyi klimalı bir odada geçirdiysen bu his belirginleşir. Sabahları ılık bir bardak bal ve limonlu su içmeli, sesini zorlamadan yavaşça açmalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Satürn el ve parmak sinirlerine dokunurken uzun süre telefonda kaydırma yaptıktan sonra baş parmağının dibinde bir yorgunluk hissedebilirsin. Aynı hareketi saatlerce tekrarlaman bu bölgeyi zorlar. Telefonu her yarım saatte bir elinden bırakmalı, parmaklarını yumruk yapıp açarak birkaç kez esnetmelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Satürn sindirim düzenine yansırken öğününü geç saate bıraktığın anlarda midende ekşime ve yanma hissedebilirsin. Uzun süre aç kaldıktan sonra ağır bir şey yemek bu durumu tetikler. Öğünlerini sabit saatlere çekmeli, çok acıktığında ağır tabaklar yerine önce hafif bir şeyle mideni yumuşatmalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Satürn dolaşımına dokunurken serin bir ortamdan sıcağa çıktığın anda yüzünün bir anda kızardığını hissedebilirsin. Ani ısı değişimleri bu tepkiyi güçlendirir. Sıcağa çıkmadan önce birkaç dakika ara ortamda beklemeli, yanında küçük bir yelpaze ya da ıslak mendil bulundurmalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Satürn hassas bağırsak sistemine yansırken dışarıda alıştığından farklı bir şey yediğinde karnının tepki verdiğini fark edebilirsin. Mideni bilmediği tatlar biraz zorlar. Dışarıda yemek yerken çok baharatlı ve yağlı seçeneklerden kaçınmalı, yanında ayran gibi sindirimi kolaylaştıran bir içecek tercih etmelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Satürn böbrek ve su dengene dokunurken az su içtiğin bir günün sonunda dudaklarının kuruduğunu ve kendini yorgun hissettiğini fark edebilirsin. Sıcak havada bu kayıp daha da hızlanır. Gün boyunca düzenli aralıklarla su içmeli, su oranı yüksek karpuz ve salatalığı sofrandan eksik etmemelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Satürn uyku düzenine yansırken geç yattığın bir gecenin ardından sabah göz kapaklarının şiş uyandığını görebilirsin. Uykusuzluk ve tuzlu beslenme bu şişliği artırır. Akşam yemeğinde tuzu azaltmalı, sabah gözüne birkaç dakika soğuk kaşık ya da nemli pamuk tutarak şişliği indirmelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Satürn ayak sağlığına dokunurken yeni bir ayakkabıyla uzun yürüdüğün bir günün sonunda topuğunda su toplandığını fark edebilirsin. Sürtünme bu bölgede kabarcık oluşturur. Yeni ayakkabıları uzun süre giymeden önce kısa mesafelerde denemeli, sürtünen noktaya önceden koruyucu bir bant yapıştırmalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, yöneticin Satürn tam senin burcunda geri harekete geçerken eklemlerine dokunuyor; hava değiştiğinde eski bir diz sızının yeniden hatırladığını hissedebilirsin. Nem ve serinlik bu bölgeyi duyarlı kılar. Dizini ani soğuktan korumalı, hareket etmeden önce birkaç dakika yavaş ısınma yapmalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Satürn dolaşımına yansırken uzun süre bağdaş kurup oturduğunda ayağının uyuşup karıncalandığını fark edebilirsin. Aynı pozisyon kan akışını yavaşlatır. Her yarım saatte bir pozisyonunu değiştirmeli, ayağa kalkıp birkaç adım atarak dolaşımını canlandırmalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Satürn ayaklarına dokunurken gün boyu terlikle dolaştığın bir günün sonunda tabanlarının ağrıdığını hissedebilirsin. Desteksiz tabanlar seni yorar. Ev içinde tabanı yumuşak ve destekli bir terlik tercih etmeli, akşam ayaklarını ılık suya batırıp birkaç dakika dinlendirmelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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