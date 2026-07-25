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Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 26 Temmuz Pazar Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem Astroloji Editörü
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Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 26 Temmuz Pazar günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 26 Temmuz Pazar gününe özel aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Satürn bugün senin burcunda geri hareketine başlıyor ve geçmişteki davranışlarını önüne bir ayna gibi koyuyor. İlişkin varsa, ilişkinde defalarca tekrarladığın bir tavrı bugün ilk kez bu kadar net görüyorsun. Belki en ufak gerginlikte savunmaya geçip partnerini suçluyorsun, belki de her şey yolundayken bir sorun çıkararak huzuru kendin bozuyorsun. Bu örüntü yıllardır aynı, sadece bugüne kadar fark etmemiştin. Ay ile Venüs arasındaki üçgen sana bunu partnerinle konuşma cesareti veriyor. Ona 'bende şöyle bir alışkanlık var ve bunu değiştirmek istiyorum' dediğinde, aylardır aranıza giren gerginliğin bir anda çözüldüğünü göreceksin. İtiraf etmek zayıflık değil, olgunluktur.

Bekarsan, geçmiş ilişkilerinde tekrar eden bir deseni fark ediyorsun. Hep aynı tip insana tutuluyor, hep aynı noktada sıkışıyor ve ilişkilerin hep benzer sebeplerle bitiyor. Bu bir kader değil, senin seçimlerinin sonucu. Bugün kendine 'beni bu insanlara çeken şey ne?' diye samimiyetle sormalısın. Belki ulaşılmaz olanı kovalıyorsun, belki sana kötü davrananı heyecan verici buluyorsun. Bu soruyu yanıtladığında, bir sonraki seçimin çok daha bilinçli olacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Satürn bugün Koç burcunda geri hareketine başlıyor ve bilinçaltının derinliklerinde sakladığın duyguları yüzeye taşıyor. İlişkin varsa, uzun süredir kendine bile itiraf etmediğin bir his bugün açığa çıkabilir. Belki partnerine karşı için için bir güvensizlik besliyorsun ama bunu dile getirirsem büyür diye susuyorsun. Belki de ondan bir şey isteyip reddedilmekten korktuğun için hiç istemiyorsun. Bu duygular gün yüzüne çıkmayı bekliyor. Ay ile Venüs arasındaki üçgen bugün onları yumuşak bir dille ifade etmeni sağlıyor. İçindekini paylaştığında, o kadar zamandır sırtında taşıdığın görünmez yükün ne kadar ağır olduğunu anlayacaksın. Sessizlik seni koruyordu sandın ama aslında yalnızlaştırıyordu.

Bekarsan, dalıp gittiğin bir anda biri aklına düşebilir. Belki uzun süredir görmediğin biri, belki de kendine hoşlandığını hiç itiraf etmediğin bir kişi. Bilinçaltın bugün sana bir işaret veriyor. Ancak bu işareti hemen bir eyleme dönüştürmeden önce durup düşünmelisin. Bu kişi gerçekten mi aklında, yoksa yalnızlığın mı ona bir anlam yüklüyor? Bu ayrımı yapmadan atacağın adım seni yorabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Satürn bugün gelecek hedefleri alanında geri hareketine başlıyor ve uzun vadeli beklentilerini yeniden düşündürüyor. İlişkin varsa, bu ilişkinin seni gerçekten istediğin geleceğe götürüp götürmediğini sorguluyorsun. Kendini beş yıl sonra hayal ettiğinde, partnerinin o tabloda olup olmadığını merak ediyorsun. Bu soru başta ürkütücü gelebilir çünkü cevabı ilişkini değiştirebilir. Ancak sormaktan kaçınmak, belirsizliği uzatmaktan başka işe yaramaz. Ay ile Venüs arasındaki üçgen bugün bu konuyu tehdit gibi değil, ortak bir plan gibi konuşmanı sağlıyor. İkiniz de aynı geleceği hayal edebiliyorsanız, ilişkiniz sandığından çok daha sağlam demektir.

Bekarsan, aradığın kişide önem verdiğin özellikler bugün değişiyor. Eskiden ilk baktığın şeyler artık listenin sonuna düşüyor, hiç önemsemediğin nitelikler ise başa çıkıyor. Belki bir zamanlar sadece fiziksel çekim yeterliydi, ama artık aynı hayatı kurabileceğin biri arıyorsun. Bu değişim, olgunlaştığının en net kanıtı. Bugün ne aradığını yeniden tanımlaman, doğru kişiyi fark etmeni kolaylaştıracak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Satürn bugün kariyer alanının tepesinde geri hareketine başlıyor ve otorite ile sorumluluk temasını ilişkine taşıyor. İlişkin varsa, aranızdaki güç dengesini bugün net biçimde görüyorsun. Kararları çoğunlukla kim veriyor, planları kim yapıyor, tavizleri hep kim veriyor? Bu dengenin bir süredir sana ağır geldiğini fark ediyorsun. Ay ile Venüs arasındaki üçgen sana bu hassas konuyu suçlamaya dönüştürmeden açma imkânı veriyor. 'Bu ilişkide ikimizin de sözü geçmeli' demen, aranızda çoktan bozulmuş olan dengeyi yeniden kuruyor. Sağlıklı bir ilişki, birinin yönetip diğerinin uyduğu bir yapı değildir.

Bekarsan, hayatını kurmuş, ayakları yere basan biri sana çekici geliyor. Ancak bu kez sadece onun başarısına bakmıyorsun, o başarıya nasıl ulaştığını da merak ediyorsun. İnsanları ezip geçerek mi yükselmiş, yoksa emek vererek mi? Birine karşı hissettiğin ilk çekimin ardında, onun karakterini de sorguluyorsun. Bugün statünün değil, insanın kendisinin peşinden gitmen seni doğru kişiye yönlendirecek. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Satürn bugün inançlar ve dünya görüşü alanında geri hareketine başlıyor ve ilişkinde değer uyumunu gündeme getiriyor. İlişkin varsa, partnerinle hayata aynı pencereden bakıp bakmadığınızı sorguluyorsun. Belki bir konuda aranızda derin bir görüş ayrılığı var ve bunu şimdiye kadar aşkın gölgesinde görmezden geldiniz. Bugün bu farkın gerçekten önemli olup olmadığını düşünüyorsun. Ay ile Venüs arasındaki üçgen bu konuşmayı bir çatışmaya dönüştürmeden yapmanı sağlıyor. Her konuda aynı fikirde olmanız gerekmez, ancak hayatın temel meselelerinde aynı yöne bakmanız gerekir. Bu ayrımı yapman, ilişkinin geleceğini netleştirecek.

Bekarsan, seninle aynı değerleri paylaşan biri bugün ilgini çekiyor. Bir sohbette aynı şeye kızdınız, aynı esprilere güldünüz ya da aynı konuda aynı tarafta durdunuz. Bu zihinsel ve ruhsal uyum, senin için dış görünüşten çok daha etkileyici. Böyle bir bağ nadiren kurulur ve kurulduğunda güçlü olur. Bugün karşına aynı dünyaya inanan biri çıkarsa, onu geçiştirmemeni öneriyorum. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Satürn bugün ortak kaynaklar alanında geri hareketine başlıyor ve derin bağlanma konusunu gündemine getiriyor. İlişkin varsa, partnerine kendini ne kadar açtığını sorguluyorsun. Belki ona yaklaşıyorsun ama belli bir noktadan sonra hep bir duvar örüyorsun. Kendinin bir kısmını her zaman kendine saklıyor, tamamen teslim olmaktan çekiniyorsun. Bugün bu korumanın aranıza sessizce mesafe koyduğunu fark ediyorsun. Ay ile Venüs arasındaki üçgen sana o duvarı indirme cesareti veriyor. Kırılganlığını gösterdiğinde zayıf düşmezsin, aksine gerçek bir yakınlığın kapısını açarsın. Bağlanmak, kontrolü biraz bırakmayı gerektirir.

Bekarsan, geçmişte sana zor günler yaşatan biri bugün yeniden aklına düşebilir. Tutkulu ama yıpratıcı, yoğun ama huzursuz bir bağ yaşadıysan, bugün onu özler gibi olabilirsin. Ancak dikkatli ol; özlediğin şey o kişi değil, o ilişkideki duygusal yoğunluk. Yoğunluğu aşkla karıştırmamalısın. Sana huzur veren bir bağ, seni sürekli tetikte tutan bir bağdan çok daha değerlidir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Satürn bugün tam karşı burcunda, yani ilişkiler alanında geri hareketine başlıyor ve bir bağı yeniden tanımlamanı istiyor. İlişkin varsa, bu ilişkinin bugünkü halinin sana yetip yetmediğini sorguluyorsun. Belki ilişki başladığı yerde takılıp kaldı, belki de artık ne olduğunuzu netleştirme zamanı geldi. Bugün 'biz aslında neyiz, nereye gidiyoruz?' sorusu aklına takılıyor. Ay ile Venüs arasındaki üçgen bu konuşmayı bir kriz gibi değil, bir güncelleme gibi yapmanı sağlıyor. İlişkiyi yeniden tanımlamak onu bitirmek değildir; aksine, büyümesine izin vermektir. Aynı yerde duran bir ilişki, zamanla nefes alamaz hale gelir.

Bekarsan, geçmişte bitirdiğin bir ilişki bugün yeniden zihnini meşgul ediyor. O kişiyle neden yürümediğini yeniden düşünüyor, belki de yeni bir şans olup olamayacağını merak ediyorsun. Satürn'ün geri hareketi bu geçmişi gözden geçirmek için uygun bir enerji sunuyor. Ancak o kapıyı yeniden aralamadan önce kendine dürüst bir soru sormalısın: O zamandan bu yana gerçekten değişen bir şey oldu mu, yoksa sadece yalnızlık mı konuşuyor? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Satürn bugün günlük düzen alanında geri hareketine başlıyor ve ilişkindeki küçük anların önemini gösteriyor. İlişkin varsa, sizi bir arada tutan şeyin büyük jestler değil, gündelik ayrıntılar olduğunu fark ediyorsun. Her sabahki ilk mesaj, birlikte içilen kahve, akşam anlatılan küçük olaylar... İlişkiyi asıl bunlar ayakta tutuyor. Bugün bu küçük ritüellerden birini bir süredir ihmal ettiğini görebilirsin. Ay ile Venüs arasındaki üçgen sana bu alışkanlığı yeniden canlandırma fırsatı veriyor. Sevgi, tek seferlik büyük hamlelerle değil, her gün tekrarlanan küçük özenlerle beslenir. Bugün o özenlerden birini geri getirmelisin.

Bekarsan, düzenli hayatının içinde tanışabileceğin biri olabilir. Her gün aynı saatte gördüğün, aynı ortamı paylaştığın ama hiç o gözle bakmadığın biri bugün sana bir anda farklı görünebilir. Aşk her zaman çarpıcı bir anla gelmez; bazen aylarca yanı başında duran tanıdık bir yüzün, bir gün bambaşka belirmesiyle başlar. Bugün çevrene bu farkındalıkla bakmanı öneriyorum. Yakınında, göz ardı ettiğin biri olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Satürn bugün aşk ve yaratıcılık alanında geri hareketine başlıyor ve uykuya dalmış bir tutkuyu gündemine getiriyor. İlişkin varsa, ilişkinin başındaki o kıvılcımı yeniden arıyorsun. Zamanla her şey rutine döndü, heyecan yerini alışkanlığa bıraktı ve sen o ilk günlerin enerjisini özlüyorsun. Bugün o dönemi hatırlatan bir şey yapman, sönmeye yüz tutmuş ateşi yeniden canlandırabilir. Ay ile Venüs arasındaki üçgen bu çabaya karşılık veriyor. İlk buluştuğunuz yere gitmek, o zamanlar dinlediğiniz bir şarkıyı açmak ya da ilk günlerin birini yeniden yaşamak, ilişkinize taze bir soluk getirecek. Tutku ölmez, sadece hatırlanmayı bekler.

Bekarsan, geçmişte yaşanamamış bir aşk bugün yeniden aklına düşüyor. Hiç başlayamadan biten, zamanlaması yanlış olduğu için rafa kalkan ya da hiç itiraf edilemeyen bir his seni buluyor. Bu kişiyi bugün düşünmen tesadüf değil. Satürn sana 'belki bu sefer doğru zaman' diye fısıldıyor. Ancak bir adım atmadan önce, o hissin hâlâ canlı olup olmadığını dürüstçe yoklamalısın. Bazen özlenen kişi değil, o dönemin kendisidir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, yöneticin Satürn bugün ev ve aile alanında geri hareketine başlıyor ve geçmişin bugünkü ilişkine yansımasını gösteriyor. İlişkin varsa, çocukluğundan getirdiğin kalıpların şu anki ilişkine nasıl sızdığını fark edebilirsin. Belki sevgiyi gösterme biçimini ailende gördüğün gibi kuruyorsun, belki de görmek istemediğin bazı hataları farkında olmadan tekrarlıyorsun. Bugün bu bağlantıyı görmen çok değerli. Ay ile Venüs arasındaki üçgen sana bu farkındalığı partnerinle paylaşma imkânı veriyor. 'Ben bunu ailemden öğrenmişim ve değiştirmek istiyorum' demen, ilişkinize hem derinlik hem de umut katıyor. Nereden geldiğini anlayan, nereye gideceğini de seçebilir.

Bekarsan, ailenin ilişki konusundaki beklentileri bugün aklını fazlaca meşgul ediyor. Belki senden belli bir çevreden ya da belli özelliklerde biriyle birlikte olmanı bekliyorlar, belki de sen farkında olmadan onların onayını arıyorsun. Ancak kiminle mutlu olacağına karar verecek olan tek kişi sensin. Bugün kendi kalbinin sesiyle ailenin beklentilerini birbirinden ayırman gerekiyor. Başkasının hayalini değil, kendi hayatını yaşamalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Satürn bugün iletişim alanında geri hareketine başlıyor ve yarım kalan bir konuşmayı gündemine getiriyor. İlişkin varsa, geçmişte çözülmeden kapanan bir tartışma ya da yarıda bıraktığın bir cümle hâlâ ikinizin de içinde duruyor. O konu kapanmış gibi görünse de aslında sadece üzeri örtülmüş. Bugün onu yeniden açman, aranızda sessizce büyüyen mesafeyi kapatacak. Ay ile Venüs arasındaki üçgen bu konuşmaya yumuşak bir zemin hazırlıyor. Kaldığınız yerden, ama bu kez daha sakin ve dinlemeye açık bir şekilde devam edin. Bazı konuşmalar bitmediği için değil, doğru zamanda yapılmadığı için ağırlık yaratır.

Bekarsan, geçmişte konuştuğun ama bir şekilde iletişimin koptuğu biri bugün yeniden yazabilir. Yarım kalan bir sohbet, cevapsız kalmış bir mesaj ya da tamamlanamamış bir tanışma tekrar canlanabilir. Satürn'ün geri hareketi eski bağlantıları geri getiriyor. Ancak bu kapıyı yeniden aralamadan önce, iletişimin ilk seferinde neden koptuğunu hatırlamalısın. Aynı sebep hâlâ geçerliyse, aynı son seni bekliyor olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Satürn bugün para ve öz değer alanında geri hareketine başlıyor ve ilişkinde öz saygı konusunu öne çıkarıyor. İlişkin varsa, bu ilişkide kendine yeterince değer verilip verilmediğini sorguluyorsun. Belki uzun süredir kendi beklentilerini bir kenara bırakıp hep partnerinin isteklerini önceliyorsun. Onun istediği yere gidiyor, onun sevdiği şeyi yapıyor, kendi arzularını hep erteliyorsun. Bugün kendi değerini hatırladığında, bu dengesizliği de fark ediyorsun. Ay ile Venüs arasındaki üçgen sana bu konuyu kırıcı olmadan açma imkânı veriyor. Sevildiğini ve önemsendiğini hissetmek istemek, bencillik değil; bir ilişkinin en temel şartıdır. Bunu talep etmekten çekinme.

Bekarsan, kendini nasıl değerlendirdiğin, kimi hayatına aldığını doğrudan belirliyor. Kendini yetersiz gördüğünde, sana yetersiz davranan insanları çekiyorsun; çünkü içten içe fazlasını hak etmediğine inanıyorsun. Bugün öz değerini yükselttiğinde, standartlarının da kendiliğinden yükseldiğini fark edeceksin. Sana kötü davranan, seni ikinci plana atan birine razı olmak zorunda değilsin. Doğru kişi, seni olduğun gibi değerli görecek. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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