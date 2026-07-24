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Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 25 Temmuz Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 25 Temmuz Cumartesi günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 25 Temmuz Cumartesi gününe özel aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Satürn bugün senin burcunda durağan konuma geçiyor ve omuzlarındaki yükü sana hissettiriyor. Bu enerji duygusal hayatında da sorumluluk dengesini gündeme getiriyor. İlişkin varsa, kararların büyük kısmını senin verdiğini fark ediyorsun. Nereye gidileceğini sen belirliyorsun, planı sen yapıyorsun, sorun çıktığında ilk sen çözüyorsun. Bu durum başta güç gibi görünse de zamanla yorgunluk yaratıyor. Bugün partnerine bir konuyu tamamen bırakmanı öneriyorum, çünkü sen bir adım geri çekildiğinde onun da adım atacağını göreceksin.

Bekarsan, bir ilişkinin getireceği sorumluluğu düşünüp geri çekilebilirsin. Zaman ayırmak, ilgilenmek ve emek vermek şu an sana ağır geliyor. Bu hissi bastırmana gerek yok. Hazır olmadığın bir dönemde kendini zorlamak yerine kendi temponda ilerlemelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Satürn bugün Koç burcunda durağanlaşıyor ve senin arka plan alanını etkiliyor. Bu geçiş, içine attığın duyguları yüzeye çıkarıyor. İlişkin varsa, partnerine söylemediğin bir kırgınlık uzun süredir içinde duruyor. Belki önemsiz bulduğun için sustun, belki tartışma çıkmasın diye. Ancak o kırgınlık kaybolmadı, sadece derine indi. Bugün onu sakin bir dille anlattığında, taşıdığın ağırlığın ne kadar gereksiz olduğunu göreceksin.

Bekarsan, geçmişte yaşadığın bir hayal kırıklığı seni hâlâ geride tutuyor. Kimseye anlatmadığın o deneyim, yeni birine güvenmeni engelliyor. Herkesin aynı davranacağını varsaymak seni koruyor gibi görünse de yalnızlaştırıyor. Bugün bu düşünceyi sorgulamanı öneriyorum. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Satürn bugün durağan konuma geçiyor ve senin arkadaşlık alanını sınıyor. Bu enerji, yakın ilişkilerinde net sınırlar çizmeni istiyor. İlişkin varsa, partnerinin ortak arkadaş çevrenizle ilgili bir rahatsızlığı var. Bunu belki daha önce ima etti, belki hiç dile getirmedi. Bugün onu savunmaya geçmeden dinlemelisin. Rahatsızlığını ciddiye aldığını gördüğünde, aranızdaki gerginlik kendiliğinden çözülecek.

Bekarsan, arkadaşlıktan öteye gitmeyen bir yakınlığı zorlamayı bırakabilirsin. Aylardır aynı noktada duran bu ilişki sana umut veriyor ama bir yere varmıyor. Karşındaki kişi sınırını çoktan çizdi. Bugün bu gerçeği kabul etmen, seni yeni bir başlangıca hazırlayacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Satürn bugün senin kariyer alanının tepesinde durağanlaşıyor ve zihnini mesleki konularla dolduruyor. Bu yoğunluk duygusal hayatına da yansıyor. İlişkin varsa, partnerin son zamanlarda dalgın olduğunu fark etmiştir. Sen ona ilgisiz davranmıyorsun, sadece kafan başka yerde. Bugün ona ne yaşadığını anlatmalısın. Neyle uğraştığını bildiğinde, senin sessizliğini yanlış yorumlamayacak.

Bekarsan, kariyerine verdiğin ağırlık aşkı arka plana itmiş durumda. Kendine ait zamanı işe ayırdığın için tanışmaya ve tanımaya vaktin kalmıyor. Bu tercihin yanlış olduğunu söylemiyorum, ancak dengeyi kurman gerekiyor. Haftada bir günü tamamen kendine ayırmanı öneriyorum. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Satürn bugün durağan konuma geçiyor ve senin uzak bağlantılar alanını sınıyor. Bu geçiş, aradaki mesafeleri görünür hale getiriyor. İlişkin varsa, partnerinle aranızdaki uzaklık fiziksel olabilir ya da düşünsel olabilir. Aynı evde yaşasanız bile farklı şeyler istediğinizi hissedebilirsin. Bugün bu farkı bir sorun olarak değil, konuşulacak bir konu olarak ele almalısın. Ortak bir gelecek tarif ettiğinizde mesafe kapanmaya başlayacak.

Bekarsan, uzaktan yürüttüğün bir iletişimin gerçekçiliğini sorguluyorsun. Aylardır yazışıyorsunuz ama hâlâ karşılıklı oturmuş değilsiniz. Bu belirsizlik seni yoruyor. Bugün ondan somut bir plan istemeni öneriyorum. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Satürn bugün durağanlaşıyor ve senin ortak kaynaklar alanını etkiliyor. Bu enerji, gizli tuttuğun konuları gündeme taşıyor. İlişkin varsa, partnerinden sakladığın bir mesele var. Belki bir borç, belki geçmişine dair bir olay, belki de içinde tuttuğun bir düşünce. Bunu ondan sakladığın sürece aranıza görünmez bir duvar giriyor. Bugün anlatmanın tam zamanı, çünkü Satürn'ün desteğiyle bu konuşma sakin geçecek.

Bekarsan, kendini birine tamamen açmakta zorlanıyorsun. Belli bir noktaya kadar yaklaşıyorsun, sonra geri çekiliyorsun. Bu koruma refleksin seni güvende tutuyor ama yalnız bırakıyor. Bugün küçük bir şey paylaşmayı denemeni öneriyorum. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Satürn bugün tam karşı burcunda durağan konuma geçiyor ve ilişkilerinde kararsızlığa yer bırakmıyor. Bu enerji, net bir tavır almanı gerektiriyor. İlişkin varsa, partnerin bir konuda senin kararını öğrenmek istiyor. Belki bir plan, belki bir söz, belki de basit bir tercih. Sen her ihtimali düşünürken o bekliyor ve bu bekleyiş onu yoruyor. Bugün kararını verip açıkça söylemelisin, çünkü yanlış bir karar bile belirsizlikten daha iyidir.

Bekarsan, biri sana beklentisini doğrudan söyleyebilir. Ne istediğini açıkça belirten bu tavır seni önce şaşırtacak, sonra rahatlatacak. Karşılığında sen de ne istediğini net biçimde ifade etmelisin. Bugün kaçamak cevaplar işe yaramıyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Satürn bugün durağanlaşıyor ve senin günlük düzen alanını ağırlaştırıyor. Bu geçiş, enerjini işlerin arasında tüketiyor. İlişkin varsa, partnerine hak ettiği ilgiyi gösteremediğini biliyorsun. Akşam eve geldiğinde konuşacak halin kalmıyor. Ancak ona ayıracağın on beş dakika bile bugün fark yaratacak. Uzun bir buluşma planlamak yerine telefonu bir kenara bırakıp kısa bir sohbet etmeni öneriyorum.

Bekarsan, yoğun temponun içinde tanışmaya hiç yer bırakmıyorsun. Programın o kadar dolu ki yeni birine alan açmayı düşünmüyorsun bile. Aşk, boşluk olmayan bir hayata giremez. Bugün takvimine küçük bir aralık bırakmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Ay bugün senin burcunda ilerlerken Satürn keyif alanına fren yapıyor. Bu ikili, eğlenme isteğinle ciddiyeti aynı anda gündemine getiriyor. İlişkin varsa, birlikte eğlenmeyi çok iyi başarıyorsunuz ama sorumluluk konusunu konuşmaktan kaçınıyorsunuz. Gelecek planları, ortak kararlar ve sözler bugün masaya gelmek istiyor. Bu konuşma ilişkinizin neşesini bitirmeyecek, aksine ona sağlam bir zemin kazandıracak. Bugün ciddi olmaktan korkmamalısın.

Bekarsan, kısa süren heyecanların seni artık tatmin etmediğini fark ediyorsun. Bir hafta süren yakınlıklar başta eğlenceli geliyor, sonra boşluk bırakıyor. Bugün ne istediğini kendine dürüstçe sormalısın. Cevabını bulduğunda arayışın da değişecek. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, yöneticin Satürn bugün senin ev alanında durağan konuma geçiyor ve ailevi sorumlulukları öne çıkarıyor. Bu enerji, farklı tarafların beklentisini aynı anda önüne koyuyor. İlişkin varsa, ailenin bir talebi ile partnerinin bir isteği çakışabilir. İkisini de memnun etmeye çalışırken kendini yorgun hissediyorsun. Bugün seçim yapmak zorunda değilsin, ancak her iki tarafa da net bir açıklama borçlusun. Şeffaf davrandığında ikisi de anlayış gösterecek.

Bekarsan, üzerindeki ailevi sorumluluklar yeni bir ilişkiye yer bırakmıyor. Kendi hayatını kurmadan önce başkalarının işlerini hallediyorsun. Bu sadakat değerli, ancak kendini tamamen unutmamalısın. Bugün kendine küçük bir alan açmanı öneriyorum. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Satürn bugün durağanlaşıyor ve senin iletişim alanını ağırlaştırıyor. Bu geçiş, kurduğun cümlelere fazladan bir yük bindiriyor. İlişkin varsa, partnerine söyleyeceğin bir şey beklediğinden derin bir iz bırakacak. Bu iz olumlu da olabilir, olumsuz da. Öfkeyle söylenmiş bir cümle aylarca konuşulur, içten söylenmiş bir cümle ise yıllarca hatırlanır. Bugün hangi izi bırakmak istediğine karar vermelisin.

Bekarsan, karşındakinin sözlerindeki ciddiyeti ölçebilirsin. Kim laf olsun diye konuşuyor, kim gerçekten arkasında duruyor; bugün bunu ayırt etmek kolay. Söylenenlerle yapılanları karşılaştırmanı öneriyorum. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Satürn bugün durağan konuma geçiyor ve senin öz değer alanını sınıyor. Bu enerji, ne verdiğini ve karşılığında ne aldığını sana gösteriyor. İlişkin varsa, sürekli veren taraf olduğunu düşünüyorsan bunu konuşmalısın. Anlayış gösteren sen oluyorsun, taviz veren sen oluyorsun, uyum sağlayan sen oluyorsun. Bu denge uzun vadede sürdürülemez. Bugün suçlamadan, sadece nasıl hissettiğini anlatarak konuyu açmanı öneriyorum.

Bekarsan, kendini olduğundan az göstermeyi bırakmalısın. Karşındakini rahatsız etmemek için isteklerini küçültüyor, beklentilerini saklıyorsun. Oysa gerçek halini gizlediğinde kimse seni tanıyamıyor. Bugün kendini olduğun gibi ortaya koymalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
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