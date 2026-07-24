Günlük Para Burç Yorumuna Göre 25 Temmuz Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, Ay ile Satürn'ün uyumlu açısı uzun vadeli bir yükümlülüğü gözünde büyütüyor. Ödediğin bir taksit, kira ya da her ay tekrarlanan bir gider bugün olduğundan daha ağır görünebilir. Bütçeni biraz sıkılaştırman iyi gelir, ama yeni bir sorumluluğun altına girmek için hiç uygun bir gün değil. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…