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Günlük Para Burç Yorumuna Göre 25 Temmuz Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Sevgili astroloji severler, yeni güne yeni umutlarla uyandık. Gökyüzü bugün de hayatımıza yön verecek. Üstelik yine gündemimizde finansal kararlar ve para kazanma ihtimalleri yer alacak. Peki, bugün kimler para kazanacak, kimler kaybedecek? On iki burç için de bambaşka kapılar açılırken birileri zengin de olacak. Bakalım, günün en zengini ve en çok kaybedeni hangi burç?

İşte, 25 Temmuz Cumartesi gününe özel para falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Ay ile Satürn'ün uyumlu açısı uzun vadeli bir yükümlülüğü gözünde büyütüyor. Ödediğin bir taksit, kira ya da her ay tekrarlanan bir gider bugün olduğundan daha ağır görünebilir. Bütçeni biraz sıkılaştırman iyi gelir, ama yeni bir sorumluluğun altına girmek için hiç uygun bir gün değil. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Neptün ile Plüton'un sessiz uyumu görünmeyen bir gideri gün yüzüne çıkarıyor. Kimseye söylemediğin bir ödeme ya da tek başına taşıdığın bir borç bugün aklını meşgul edebilir. Bunu içine atmak yerine kağıda döküp küçük bir plan yapman, yükü hemen hafifletecek. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Ay ile Venüs'ün gergin açısı arkadaş çevrenle ilgili bir hesabı gündeme getiriyor. Birine verdiğin borç, ortak ödediğiniz bir masraf ya da birlikte girdiğiniz bir iş konuşulabilir. Dostluğunuzu korumak istiyorsan rakamları açıkça söylemekten çekinme, üstü kapalı kalan her şey sonra büyüyor. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Ay ile Satürn'ün desteği aldığın ücretin emeğini karşılayıp karşılamadığını sorgulatıyor. Yaptığın işin karşılığını almadığını düşünüyorsan bu his bugün iyice belirginleşebilir. Talebini dile getirmeden önce elindeki verileri toparlaman, seni çok daha güçlü bir yere koyacak. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Ay ile Mars'ın karşıtlığı eğitim ya da yolculuk masrafını bütçende zorlu bir kaleme dönüştürüyor. Bir kurs ücreti, bir bilet ya da uzakla ilgili bir ödeme beklediğinden yüksek çıkabilir. Tek seferde ödemek yerine taksitlendirmek, bu ayın geri kalanını rahat geçirmeni sağlayacak. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Ay ile Satürn'ün gerçekçi enerjisi borç ve kredi hesabını masaya koyuyor. Kaç taksit kaldığı, faizin ne kadar olduğu ya da yaklaşan bir vergi ödemesi bugün netleşebilir. Rakamlarla yüzleşmek ilk anda canını sıksa da, belirsizliği taşımaktan çok daha rahatlatıcı. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Ay ile Mars'ın gerilimi ortaklaşa alınan bir kararı bütçenin merkezine taşıyor. Bir sözleşme, bir anlaşma ya da birlikte üstlendiğiniz bir yükümlülük gündemine gelebilir. Karşındakine ne kadar güvenirsen güven, iyi niyete dayanarak imza atmamak bugün seni koruyacak. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Neptün ile Plüton'un derinden çalışan uyumu küçük ama sürekli tekrarlanan ödemeleri fark ettiriyor. Aylardır otomatik çekilen bir ücret ya da unuttuğun bir üyelik bugün gözüne çarpabilir. Gereksiz bir aboneliği iptal etmek kulağa küçük gelse de, yıl sonunda ciddi bir fark yaratıyor. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Ay ile Venüs'ün karesi eğlenceye ayırdığın bütçeyi sorgulatıyor. Bir hobi malzemesi, bir bilet ya da bir kutlama masrafı düşündüğünden fazla yer kaplayabilir. Kendini iyi hissettiren şeylerden vazgeçmene gerek yok, sadece ölçüyü tutturman yeterli. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, yöneticin Satürn'ün Ay'la kurduğu uyum evle ilgili bir gideri gündemine taşıyor. Bir tamirat, ödenmesi gereken aidat ya da aileye yaptığın bir destek konuşulabilir. Acil olmayan bir işi birkaç haftaya ertelemen, bu ayın bütçesini rahatlatacak. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Ay ile Mars'ın karşıt duruşu yakın çevrenle ilgili bir ödemeyi öne çıkarıyor. Kısa bir yolculuk, ulaşım masrafı ya da kardeşinle paylaştığın bir gider gündeme gelebilir. Sözlü anlaşmaya güvenmek yerine kim ne kadar ödedi diye küçük bir kayıt tutman, ileride kimsenin kırılmamasını sağlayacak. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, yöneticin Neptün'ün Plüton'la kurduğu bağ bütçende bir gerçeklik testi başlatıyor. Gelirinle giderin arasındaki fark bugün gözünün önüne net biçimde serilebilir. Son bir ayın harcamalarını tek tek yazıya dökmen, tahmin etmekten çok daha sağlıklı bir tablo çıkaracak. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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