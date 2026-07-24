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Günlük Burç Yorumuna Göre 25 Temmuz Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 25 Temmuz Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 25 Temmuz Cumartesi günü burçları neler bekliyor?

İşte, 25 Temmuz Cumartesi gününe ait günlük burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Satürn bugün senin burcunda durağan konuma geçiyor ve yarın başlayacak geri hareketine hazırlanıyor. Bu duruş, omuzlarındaki sorumlulukları her zamankinden ağır hissetmene neden oluyor. İş hayatında kendini kanıtlamak zorundaymışsın gibi bir baskı duyabilirsin. Ay ile Satürn arasındaki üçgen sana bu yükü taşıyacak olgunluğu veriyor, ancak Ay ile Mars arasındaki karşıtlık sabrını zorluyor. Bugün hızlı davranmak yerine ölçülü ilerlemeni öneriyorum.

Maddi konularda uzun vadeli bir yükümlülük gündemine giriyor. Bir taksit, bir kira ya da düzenli olarak ödediğin bir gider bugün gözünde büyüyebilir. Satürn'ün durağan konumu seni bu tabloya dürüstçe bakmaya zorluyor. Bütçeni sıkılaştırman gereken bir dönemdesin. Şu an yeni bir sorumluluğun altına girmemelisin.

Aşk hayatında ilişkideki rolünü sorguluyorsun. İlişkisi olan bir Koç burcu isen, ilişkinizde sürekli sen mi karar veriyorsun sorusu bugün aklına takılabilir. Bu yükü ona da paylaştırman ikinizi de rahatlatacak. Bekar bir Koç burcu isen, bir ilişkinin getireceği sorumluluğu düşünüp geri adım atabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Satürn bugün Koç burcunda durağan konuma geçiyor ve senin arka plana attığın olayları etkiliyor. Kimseye anlatmadığın bir sorumluluğu sessizce taşıyorsun ve bu yük bugün ağırlaşıyor. İş hayatında perde arkasında yürüttüğün bir görev seni yoruyor, ancak kimse bunun farkında değil. Yay burcundaki Ay ile Satürn arasındaki üçgen sana dayanma gücü veriyor. Bugün bu yükü paylaşmak için doğru kişiyi seçmelisin.

Maddi konularda görünmeyen bir gider dikkatini çekiyor. Kimseye söylemediğin bir ödeme, gizlice biriktirdiğin bir borç ya da üstlendiğin bir masraf bugün seni düşündürüyor. Satürn'ün duruşu bu konuyu artık ertelemene izin vermiyor. Tabloyu tek başına taşımak yerine bir plan yapman gerekiyor.

Aşk hayatında sessiz bir yorgunluk var. İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, partnerine söylemediğin bir kırgınlık içinde birikmiş olabilir. Bugün onu dile getirmen aranızdaki havayı temizleyecek. Bekar bir Boğa burcu isen, kimseye anlatmadığın bir hayal kırıklığı seni yeni bir ilişkiden uzak tutuyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Satürn Koç burcunda durağanlaşıyor ve senin arkadaşlık ile hedefler alanını sınıyor. Bir dostundan beklediğin desteği alamadığını fark edebilirsin. İş hayatında bir ekip arkadaşının üzerine düşeni yapmaması bugün canını sıkabilir. Ay ile Mars arasındaki karşıtlık yüzünden sert bir çıkış yapmaya meyilli olabilirsin. Tepki vermeden önce bir gün beklemeni öneriyorum.

Maddi konularda arkadaş çevrenle ilgili bir hesap gündeme geliyor. Verdiğin bir borç, paylaşılan bir masraf ya da grup halinde yapılan bir yatırım bugün konuşulmalı. Satürn seni bu konuda net olmaya zorluyor. Dostluğu korumak istiyorsan rakamları açıkça belirtmelisin.

Aşk hayatında arkadaşlık ile aşk arasındaki sınır belirginleşiyor. İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, partnerinin ortak arkadaş çevrenizle ilgili bir rahatsızlığını bugün dinlemelisin. Bekar bir İkizler burcu isen, arkadaşlıktan öteye gitmeyen bir ilişkiyi zorlamayı bırakabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Satürn bugün senin kariyer alanının tepesinde durağan konuma geçiyor. Bu duruş, mesleki hayatında ciddi bir muhasebe yapmanı sağlıyor. Bir üstünle aranda uzun süredir çözülmeyen bir konu bugün ağırlığını hissettiriyor. Ay ile Satürn arasındaki üçgen sana bu konuşmayı yapacak olgunluğu veriyor. Duygusal davranmak yerine somut örneklerle konuşmanı öneriyorum.

Maddi konularda kariyerinle bağlantılı bir gelir sorgulanıyor. Aldığın ücretin emeğini karşılayıp karşılamadığını bugün düşünüyorsun. Satürn'ün durağan konumu bu değerlendirmeyi gerçekçi yapmanı sağlıyor. Talebini dile getirmeden önce elindeki verileri hazırlamalısın.

Aşk hayatında iş yükün ilişkine yansıyor. İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, mesleki kaygılarını partnerine anlatman aranızdaki mesafeyi kapatacak. Bekar bir Yengeç burcu isen, kariyerine odaklandığın için aşkı ikinci plana atmış olabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Satürn Koç burcunda durağanlaşıyor ve senin eğitim ile uzak bağlantılar alanını sınıyor. Uzun soluklu bir plan bugün gerçeklik testinden geçiyor. İş hayatında yurt dışı bağlantılı bir konu ya da başladığın bir eğitim beklediğinden fazla emek istiyor. Güneş burcunda parlıyor ama Satürn bu coşkuya fren yapıyor. Hedefinden vazgeçmek yerine takvimini uzatmalısın.

Maddi konularda eğitim ya da seyahat masrafı bütçeni zorluyor. Bir kurs ücreti, bir bilet ya da uzakla ilgili bir ödeme bugün gündemine giriyor. Satürn bu harcamanın gerçekten gerekli olup olmadığını sorgulatıyor. Ödemeyi taksitlendirmek bugün akıllıca bir çözüm olacak.

Aşk hayatında mesafe konusu belirginleşiyor. İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, partnerinle aranızdaki fiziksel ya da düşünsel uzaklık bugün ağırlaşabilir. Bekar bir Aslan burcu isen, uzak biriyle yürüttüğün iletişimin gerçekçi olup olmadığını sorguluyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Satürn bugün durağan konuma geçiyor ve senin ortak kaynaklar alanını ağırlaştırıyor. Başkasının parasıyla yürüyen bir konu bugün ciddiyetini gösteriyor. İş hayatında bir ortağınla aranızdaki finansal yükümlülük netleşmek istiyor. Ay ile Satürn arasındaki üçgen sana bu konuyu sakin biçimde ele alma gücü veriyor. Belgeleri elden geçirmen bugün faydalı olacak.

Maddi konularda borç ve kredi hesabı gündemine giriyor. Bir taksitin süresi, bir kredinin faizi ya da ödemen gereken bir vergi bugün karşına çıkıyor. Satürn bu tabloyu görmezden gelmene izin vermiyor. Gerçek rakamlarla yüzleşmen seni uzun vadede rahatlatacak.

Aşk hayatında derin bir güven meselesi öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Başak burcu isen, partnerinle aranızda paylaşılmayan bir konu bugün ağırlık yaratıyor. Bekar bir Başak burcu isen, kendini birine tamamen açmakta zorlanıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Satürn tam karşı burcunda durağan konuma geçiyor ve senin ilişkiler alanını sınıyor. Bir ortağın ya da yakın çalıştığın biri bugün senden somut bir şey talep ediyor. İş hayatında bu talep sana ağır gelebilir. Ay ile Mars arasındaki karşıtlık yüzünden savunmaya geçme isteğin yüksek. Karşındakini dinledikten sonra cevap vermeni öneriyorum.

Maddi konularda ortaklaşa alınan bir karar bütçeni etkiliyor. Bir sözleşme, bir anlaşma ya da paylaşılan bir yükümlülük bugün gözden geçirilmeli. Satürn seni koşulları net belirlemeye çağırıyor. İyi niyetine güvenerek imza atmamalısın.

Aşk hayatında karşı taraf net bir şey istiyor. İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, partnerin senden bir söz ya da bir karar bekliyor. Kararsız kalmak bugün onu daha çok yoruyor. Bekar bir Terazi burcu isen, biri senden beklentisini açıkça söyleyebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Satürn Koç burcunda durağanlaşıyor ve senin günlük düzen alanını ağırlaştırıyor. İş temposu bugün her zamankinden yorucu geliyor. Üstlendiğin görevlerin sayısı arttıkça verimin düşüyor. Ay ile Satürn arasındaki üçgen sana disiplinli ilerleme gücü veriyor. İşleri sıraya koymanı ve hepsini aynı anda bitirmeye çalışmamanı öneriyorum.

Maddi konularda gündelik giderler dikkat istiyor. Küçük ama sürekli tekrarlanan ödemeler bütçende fark edilir bir yer kaplıyor. Satürn bu kalemleri gözden geçirmeni istiyor. Gereksiz bir aboneliği iptal etmek bugün somut bir kazanç sağlayacak.

Aşk hayatında yorgunluğun aranıza giriyor. İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, günlük koşuşturma yüzünden partnerine ayıracak enerjin kalmıyor. Ona kısa da olsa zaman ayırmalısın. Bekar bir Akrep burcu isen, yoğun temponun içinde tanışmaya alan bırakmıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Ay bugün senin burcunda ilerlerken Satürn durağan konuma geçiyor. Bu ikili, keyif alma isteğinle sorumluluk duygunu karşı karşıya getiriyor. İş hayatında yaratıcı bir projeye başlamak istiyorsun, ancak önce bitirmen gereken işler var. Ay ile Satürn arasındaki üçgen sana bu dengeyi kurma becerisi veriyor. Önce görevlerini tamamlaman, sonra keyfine bakman doğru olacak.

Maddi konularda eğlenceye ayırdığın bütçe sorgulanıyor. Bir hobi, bir bilet ya da bir kutlama harcaması bugün seni düşündürüyor. Satürn bu kalemlerde sınır çizmeni istiyor. Zevkten tamamen vazgeçmen gerekmiyor, sadece ölçüyü tutturmalısın.

Aşk hayatında ciddiyet gündeme geliyor. İlişkisi olan bir Yay burcu isen, ilişkinizin eğlenceli tarafı kadar sorumluluk tarafını da konuşmanız gerekiyor. Bekar bir Yay burcu isen, geçici bir heyecanın seni tatmin etmediğini fark ediyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, yöneticin Satürn bugün Koç burcunda durağan konuma geçiyor ve senin ev ile aile alanını etkiliyor. Ailevi bir yükümlülük bugün omuzlarına biniyor. İş hayatında bu durum dikkatini dağıtabilir, çünkü zihnin evdeki bir konuyla meşgul. Ay ile Satürn arasındaki üçgen sana bu meseleyi soğukkanlı yönetme gücü veriyor. Sorumluluğu tek başına üstlenmek yerine paylaştırmalısın.

Maddi konularda evle ilgili bir gider gündemine giriyor. Bir tamirat, bir aidat ya da aileye yapılan bir destek bugün bütçeni zorluyor. Satürn bu harcamayı planlı yapmanı istiyor. Acil olmayan bir işi ertelemek bugün doğru bir karar olacak.

Aşk hayatında aile ile ilişki arasında denge kuruyorsun. İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, ailenle partnerin arasında kalmış hissedebilirsin. Bugün ikisine de ayrı ayrı alan tanımalısın. Bekar bir Oğlak burcu isen, ailevi sorumlulukların yeni bir ilişkiye yer bırakmıyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Satürn Koç burcunda durağanlaşıyor ve senin iletişim alanını ağırlaştırıyor. Bugün söylediğin her söz beklediğinden fazla ağırlık taşıyor. İş hayatında bir yazışma, bir sunum ya da kısa bir görüşme ciddi sonuçlar doğurabilir. Ay ile Mars arasındaki karşıtlık yüzünden sert bir cümle kurma riskin yüksek. Konuşmadan önce cümleni zihninde tamamlamanı öneriyorum.

Maddi konularda yakın çevrenle ilgili bir ödeme gündemde. Kısa bir yolculuk, ulaşım masrafı ya da bir kardeşinle paylaştığın gider bugün konuşulmalı. Satürn bu konuda net olmanı istiyor. Sözlü anlaşma yerine yazılı bir kayıt tutmalısın.

Aşk hayatında kelimeler belirleyici oluyor. İlişkisi olan bir Kova burcu isen, partnerine söyleyeceğin bir cümle bugün uzun süre hatırlanacak. Sözlerini dikkatle seçmelisin. Bekar bir Kova burcu isen, karşındakinin sözlerindeki ciddiyeti ölçebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Satürn bugün durağan konuma geçiyor ve senin para ile öz değer alanını sınıyor. Kendine biçtiğin değerin karşılığını alıp almadığını sorguluyorsun. İş hayatında emeğinin hakkını istemek konusunda çekingen davranıyorsun. Ay ile Satürn arasındaki üçgen sana bu talebi olgun bir dille iletme gücü veriyor. Kendini küçümsemeden konuşmalısın.

Maddi konularda bütçende gerçeklik testi yaşanıyor. Gelirin ile giderin arasındaki fark bugün net biçimde ortaya çıkıyor. Satürn bu tabloyu görmeni istiyor, çünkü ancak o zaman düzeltebilirsin. Bir aylık harcamalarını yazılı olarak çıkarman sana yol gösterecek.

Aşk hayatında kendine verdiğin değer öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Balık burcu isen, ilişkinizde sürekli veren taraf olduğunu düşünüyorsan bunu konuşmalısın. Bekar bir Balık burcu isen, kendini olduğundan az göstermeyi bırakman gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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