Günlük Burç Yorumuna Göre 25 Temmuz Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, Satürn bugün senin burcunda durağan konuma geçiyor ve yarın başlayacak geri hareketine hazırlanıyor. Bu duruş, omuzlarındaki sorumlulukları her zamankinden ağır hissetmene neden oluyor. İş hayatında kendini kanıtlamak zorundaymışsın gibi bir baskı duyabilirsin. Ay ile Satürn arasındaki üçgen sana bu yükü taşıyacak olgunluğu veriyor, ancak Ay ile Mars arasındaki karşıtlık sabrını zorluyor. Bugün hızlı davranmak yerine ölçülü ilerlemeni öneriyorum.

Maddi konularda uzun vadeli bir yükümlülük gündemine giriyor. Bir taksit, bir kira ya da düzenli olarak ödediğin bir gider bugün gözünde büyüyebilir. Satürn'ün durağan konumu seni bu tabloya dürüstçe bakmaya zorluyor. Bütçeni sıkılaştırman gereken bir dönemdesin. Şu an yeni bir sorumluluğun altına girmemelisin.

Aşk hayatında ilişkideki rolünü sorguluyorsun. İlişkisi olan bir Koç burcu isen, ilişkinizde sürekli sen mi karar veriyorsun sorusu bugün aklına takılabilir. Bu yükü ona da paylaştırman ikinizi de rahatlatacak. Bekar bir Koç burcu isen, bir ilişkinin getireceği sorumluluğu düşünüp geri adım atabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…