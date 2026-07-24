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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 25 Temmuz Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

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P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 25 Temmuz Cumartesi gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 25 Temmuz Cumartesi gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 25 Temmuz Cumartesi gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Ay ile Mars'ın karşıtlığı sağlık açısından yüz bölgende fark edebileceğin etkiler yaratabilir. Sıcakta artan terleme, T bölgende parlama ve çene çevrende küçük kızarıklıklar bırakabilir. Yüzünü ılık suyla nazikçe temizlemeli, ağır kremler yerine hafif dokulu ürünlere yönelmelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Ay ile Satürn'ün uyumu tiroit bezinin temposunu ve metabolizma hızını düzenliyor. Yazın düşen hareket temposu, gün ortasında beklenmedik bir ağırlaşma hissi yaratabilir. İyot açısından zengin cevize yönelmeli, kısa da olsa tempolu bir yürüyüş yapmalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, retro sonrası toparlanma omuz başı ve köprücük kemiği çevresindeki yükü çözüyor. Tek omzunda çanta taşımak, o tarafta gerginlik ve kolunu kaldırırken zorlanma yaratabilir. Çantanı omuz değiştirerek taşımalı, akşam bu bölgeye ılık kompres uygulamalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Ay ile Venüs'ün gergin açısı mide ile beyin arasındaki sinir hattına baskı yapıyor. Duygusal yorgunlukta artan tatlı isteği, gerçek açlık sinyalini karıştırabilir. Öğünlerini sabit saatlere çekmeli, kriz anında hurma gibi doğal seçeneklere yönelmelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Güneş ile Jüpiter burcunda buluşurken ısı düzenleme sistemine yük biniyor. Artan iç enerji ve dış sıcaklık birleşince yüzünde ani sıcaklık basmaları hissedebilirsin. Sabah bol su içmeli, pamuklu ve açık renkli kıyafetleri tercih etmelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Ay ile Satürn'ün açısı ince bağırsağındaki demir emilimine dikkat çekiyor. Öğün yanında çay içme alışkanlığın, gün içinde nedensiz bir halsizlik bırakabilir. Çayını öğünden bir saat sonraya bırakmalı, yeşilliklerin üzerine limon sıkmalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, yöneticin Venüs'ün gergin açısı asit ve baz dengene baskı yansıtıyor. Artan gazlı içecek tüketimi, ağzında metalik bir tat ve yorgunluk hissi bırakabilir. Limonlu ılık su içmeli, gazlı içecekleri bugün maden suyuyla değiştirmelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Neptün ile Plüton'un uyumu kalın bağırsağının çalışma hızını etkiliyor. Hareketsizlik ve lif eksikliği, karın alt bölgende ağırlık hissi yaratabilir. Sabah aç karnına ılık su içmeli, kuru erik ve keten tohumuna yönelmelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Ay ile Mars'ın karşıtlığı kalça çevrendeki kaslara yük bindiriyor. Uzun süre bacak bacak üstüne atmak, ayağa kalkarken tek tarafta tutulma hissi bırakabilir. Otururken iki ayağını da yere basmalı, dizini göğsüne çekerek esnetmelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, yöneticin Satürn kemik yoğunluğuna ve kalsiyum kullanımına dikkat çekiyor. Kapalı ortamda uzun kalmak, eklemlerinde sabah tutukluğu bırakabilir. Günde on beş dakika güneş ışığı almalı, susam ve kuru incire yönelmelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Neptün ile Plüton'un sekstili kanının oksijen taşıma hızını etkiliyor. Havalandırılmayan ortamlar, esneme sıklığında artış ve odaklanma güçlüğü yaratabilir. Her saat pencereyi açıp derin nefes almalı, öğle arasını açık havada geçirmelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, yöneticin Neptün cilt yüzeyinden yürüyen arınma sürecini hareketlendiriyor. Artan terleme, sırt ve göğüs bölgende kaşıntı ya da küçük sivilcelenmeler bırakabilir. Gün sonunda ılık duş almalı, sert sabunlar yerine yumuşak temizleyiciler kullanmalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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