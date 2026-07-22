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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 23 Temmuz Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

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C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 23 Temmuz Perşembe gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 23 Temmuz Perşembe gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 23 Temmuz Perşembe gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Güneş'in Aslan'daki güçlü ateşi kalp bölgene ve göğüs kafesinin ritmine doğrudan bir canlılık pompalıyor. Gün içinde artan hareketlilik ve heyecan, nabzının yükselmesine ve göğsünde hafif bir çarpıntı hissine yol açabilir. Kalp kasını sakinleştirmek için alıç çayı gibi doğal destekleyicilere yönelmeli, kafeini bugün biraz azaltmalısın. Nabzını dengede tutmak, sana gün boyu istikrarlı bir enerji sunacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Merkür'ün düz harekete geçtiği bu dönüm günü ağız ve diş sinirlerine ince bir hassasiyet yansıtıyor. Retro boyunca sıktığın çene kasları yüzünden diş etlerinde bir zonklama ya da soğuğa karşı duyarlılık fark edebilirsin. Ağız bölgeni rahatlatmak için tuzlu ılık suyla gargara yapmalı, çok soğuk ve çok sıcak içecekler arasında ani geçişlerden kaçınmalısın. Çene kaslarını gevşetmek, gün boyu kendini daha huzurlu hissetmeni sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Merkür retrosunun bitişi tam senin yöneticinle ilgili olduğu için sinir sisteminde belirgin bir gevşeme başlıyor. Ancak bu geçiş anında parmak uçlarında ve el sinirlerinde geçici bir uyuşukluk ya da hafif bir karıncalanma hissedebilirsin. Sinir uçlarını beslemek için B vitaminlerden zengin tam tahıllara yönelmeli, ellerini gün içinde sık sık esnetmelisin. Sinirlerini yatıştırmak, zihnindeki dağınıklığı da netliğe kavuşturacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Güneş burcundan yeni ayrıldığı için mide-bağırsak geçişinde hâlâ bir hassasiyet taşıyorsun. Duygusal olarak yorulduğun anlarda midenin üst kısmında yanma ya da öğün sonrası bir şişkinlik hissi ortaya çıkabilir. Sindirimini yatıştırmak için nane-limon karışımı ılık su içmeli, ağır ve asitli yiyecekleri bugün sofrandan uzak tutmalısın. Mideni korumak, ruh halini de görünür şekilde dengeleyecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Güneş ve Jüpiter senin burcunda buluşurken bu yoğun enerji doğrudan sırtına ve omurga sağlığına yükleniyor. Gün boyu dik ve enerjik durma çaban, bel ile sırt arasındaki kaslarda beklenmedik bir gerginlik oluşturabilir. Omurganı desteklemek için gün içinde kısa esneme molaları vermeli, akşam sırtına ılık kompres uygulamalısın. Sırt kaslarını rahatlatmak, taşıdığın bu güçlü enerjiyi çok daha rahat yönetmeni sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Merkür senin yöneticin olduğu için retronun bitişi doğrudan sindirim sinirlerine ve bağırsak hareketlerine yansıyor. Retro boyunca biriken zihinsel gerginlik, bugün bağırsaklarında düzensizlik ya da karın alt bölgende hafif bir kramp olarak kendini gösterebilir. Bağırsak ritmini düzenlemek için lifli sebzelere ve probiyotik gıdalara yönelmeli, öğünlerini yavaş yavaş çiğneyerek yemelisin. Sindirimini rahatlatmak, gün boyu zihinsel berraklığını da yukarı taşıyacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, günün ateşli havası bel bölgene ve böbrek üstü bezlerinin çalışma temposuna doğrudan etki ediyor. Yoğun sıcak ve artan tempo, bel kaslarında bir tutukluk ve gün sonunda hafif bir yorgunluk hissi bırakabilir. Bu bölgeyi rahatlatmak için gün içinde bol su içmeli, uzun süre aynı pozisyonda kalmaktan kaçınıp ara ara belini yavaşça esnetmelisin. Bel bölgeni dinlendirmek, gece uykunun kalitesini de belirgin şekilde artıracaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Aslan'daki yoğun enerji senin burcunla gerilimli bir açı kurduğu için kan basıncına ve dolaşımına ince bir baskı yansıtıyor. Gün içinde ani duygusal dalgalanmalar, yüzünde sıcaklık basması ve şakaklarında hafif bir zonklama yaratabilir. Dolaşımını dengelemek için tuz tüketimini azaltmalı, derin ve yavaş nefes egzersizlerine yönelmelisin. Kan basıncını sakinleştirmek, gün boyu daha berrak ve dengeli hissetmeni sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Güneş'in Aslan'daki ateşi senin elementinle uyumlu olsa da kalça ve uyluk kaslarına fazladan bir yük bindiriyor. Hareket etme isteğinin artması, uzun yürüyüşler ya da ani hareketler sonrası kalça ekleminde bir tutulma yaratabilir. Kaslarını korumak için hareketten önce mutlaka ısınmalı, akşam bacaklarına yönelik hafif esneme hareketleri yapmalısın. Kalça bölgeni rahatlatmak, seni ertesi güne çok daha dinç taşıyacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, günün enerjisi diz eklemlerine ve kemik yapının dayanıklılığına doğrudan bir sınav yaşatıyor. Gün içinde artan hareketlilik, merdiven inip çıkarken dizlerinde bir zorlanma ya da eklemlerinde hafif bir tutukluk hissettirebilir. Eklemlerini desteklemek için kolajen içeren gıdalara yönelmeli, ani çömelme ve kalkma hareketlerinden kaçınmalısın. Dizlerini korumak, gün boyu daha güvenli ve rahat hareket etmeni sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Aslan'daki Güneş tam karşı burcunda parladığı için dolaşımına ve ayak bileklerine ince bir baskı yansıtıyor. Uzun süre oturmak ya da sıcakta ayakta kalmak, ayak bileklerinde hafif bir şişlik ve baldırlarında dolgunluk yaratabilir. Dolaşımını canlandırmak için gün içinde ayak bileklerini çevirme hareketleri yapmalı, akşam bacaklarını yükseğe kaldırıp dinlendirmelisin. Kan akışını hızlandırmak, gün sonunda bacaklarının çok daha hafif hissetmesini sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Merkür'ün düz harekete geçişi lenf akışına ve ayak tabanındaki dolaşıma bir hareketlenme getiriyor. Retro boyunca biriken durgunluk, ayaklarında hafif bir ağırlık ve akşam saatlerinde tabanlarında yorgunluk olarak hissedilebilir. Lenf akışını desteklemek için ılık tuzlu ayak banyosu yapmalı, tabanlarına küçük dairesel masajlarla dolaşımı canlandırmalısın. Ayaklarını rahatlatmak, tüm bedenindeki yorgunluğu kökünden çözecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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