Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 23 Temmuz Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili İkizler, Merkür retrosunun bitişi tam senin yöneticinle ilgili olduğu için sinir sisteminde belirgin bir gevşeme başlıyor. Ancak bu geçiş anında parmak uçlarında ve el sinirlerinde geçici bir uyuşukluk ya da hafif bir karıncalanma hissedebilirsin. Sinir uçlarını beslemek için B vitaminlerden zengin tam tahıllara yönelmeli, ellerini gün içinde sık sık esnetmelisin. Sinirlerini yatıştırmak, zihnindeki dağınıklığı da netliğe kavuşturacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…