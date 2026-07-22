Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 23 Temmuz Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün aşk hayatında geçmişe açılan bir kapı var. Yengeç burcundaki Merkür geri hareketini bitirirken, en özel alanın olan yuvanı ve duygusal köklerini aydınlatıyor. İlişkin varsa, son haftalarda partnerinle aranıza gerginlik katan eski bir konu bugün nihayet konuşulup kapanabilir. Belki de aylardır ikinizin de dolaylı yollardan değindiği ama bir türlü açıkça masaya koyamadığınız bir mesele vardı. Bugün o meseleyi sakin bir dille konuştuğunda, aranızdaki hava beklediğinden çok daha hızlı yumuşayacak. Kırıcı olmadan, sadece ne hissettiğini anlatman yeterli.

Bekarsan, geçmişten biri bugün yeniden hayatına dönebilir. Bir mesaj, bir arama ya da beklenmedik bir karşılaşma seni şaşırtabilir. Bu kişiye kapıyı yeniden aralamadan önce, ilişkinizin neden bittiğini dürüstçe hatırlamanı öneriyorum. Özlemek başka şey, aynı hikâyeyi tekrar yaşamak başka şey. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…