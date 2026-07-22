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Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 23 Temmuz Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 23 Temmuz Perşembe günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 23 Temmuz Perşembe gününe özel aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün aşk hayatında geçmişe açılan bir kapı var. Yengeç burcundaki Merkür geri hareketini bitirirken, en özel alanın olan yuvanı ve duygusal köklerini aydınlatıyor. İlişkin varsa, son haftalarda partnerinle aranıza gerginlik katan eski bir konu bugün nihayet konuşulup kapanabilir. Belki de aylardır ikinizin de dolaylı yollardan değindiği ama bir türlü açıkça masaya koyamadığınız bir mesele vardı. Bugün o meseleyi sakin bir dille konuştuğunda, aranızdaki hava beklediğinden çok daha hızlı yumuşayacak. Kırıcı olmadan, sadece ne hissettiğini anlatman yeterli.

Bekarsan, geçmişten biri bugün yeniden hayatına dönebilir. Bir mesaj, bir arama ya da beklenmedik bir karşılaşma seni şaşırtabilir. Bu kişiye kapıyı yeniden aralamadan önce, ilişkinizin neden bittiğini dürüstçe hatırlamanı öneriyorum. Özlemek başka şey, aynı hikâyeyi tekrar yaşamak başka şey. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün aşk hayatında kelimeler yeniden yerini buluyor. Merkür senin iletişim alanında geri hareketini tamamlarken, son haftalarda aranızda dolaşan yanlış anlaşılmalar da yavaş yavaş dağılıyor. İlişkin varsa, partnerinle birbirinizi sürekli yanlış anlamanıza neden olan o konu bugün açıklığa kavuşuyor. Aslında ikiniz de aynı şeyi söylüyordunuz ama farklı kelimelerle ifade ettiğiniz için anlaşamıyordunuz. Bugün sabırla dinlediğinde, aslında ne kadar aynı fikirde olduğunuzu göreceksin. Konuşmak bugün en iyi ilacın.

Bekarsan, bir süredir sessizleşen, mesajlarına geç dönen ya da tamamen ortadan kaybolan biri yeniden gündemine girebilir. Bu kişinin geri dönüşü seni sevindirebilir ama acele etme. Neden sessizleştiğini anlamadan yeniden başlamak yerine, biraz gözlemlemeni öneriyorum. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün aşk hayatında kendi değerini yeniden hatırlıyorsun. Yöneticin Merkür geri hareketini bitirirken, senin öz değer alanını da netleştiriyor. İlişkin varsa, son zamanlarda partnerinle aranızda para, sorumluluk paylaşımı ya da gündelik pratik konular yüzünden oluşan gerginlik bugün yumuşuyor. Bu tartışmaların aslında sevgisizlikten değil, yorgunluktan kaynaklandığını fark edeceksin. Bugün birbirinize karşı biraz daha anlayışlı olduğunuzda, o pürüzlerin ne kadar küçük olduğunu göreceksiniz. Kendine ve ona değer vermek bugünün anahtarı.

Bekarsan, kendine biçtiğin değer yükseldikçe çevrendeki ilginin de arttığını göreceksin. Kendini küçümsemeyi bıraktığın an, başkalarının da sana bakışı değişiyor. Bugün kimseye kendini kanıtlamak zorunda değilsin, sadece kendin gibi olman yeterli. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün aşk hayatında dilin nihayet çözülüyor. Merkür tam senin burcunda geri hareketini bitirirken, haftalardır içine attığın duygular yeniden kelimelere dökülebiliyor. İlişkin varsa, günlerdir söylemek isteyip de bir türlü doğru anı bulamadığın o şeyi bugün nihayet dile getirebilirsin. İçinde biriktirdiğin duygular seni yoruyordu; bugün onları paylaştığında hem sen hem partnerin rahatlayacak. Susmak seni koruyor sanıyordun ama aslında ikinizin arasına görünmez bir duvar örüyordu. O duvarı bugün yıkabilirsin.

Bekarsan, uzun süredir hissettiğin ama kimseye söyleyemediğin bir duygu bugün su yüzüne çıkabilir. Çekingenliğin azalıyor ve içindekini ifade etmek sana daha kolay geliyor. Bu cesareti küçük bir adımla göstermeni öneriyorum. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün aşk hayatında içindeki sis dağılıyor. Merkür senin en gizli, en içsel alanında geri hareketini tamamlarken, haftalardır kafanı karıştıran duygular berraklaşıyor. İlişkin varsa, bir süredir içine attığın, adını bile koyamadığın bir duyguyu bugün daha net anlıyorsun. Belki de partnerine karşı ne hissettiğini kendine bile itiraf etmekten kaçınıyordun. Bugün o duygunun ne olduğunu anladığında, onu doğru kelimelerle ifade edebileceksin. Kendinle dürüst olmak, bugün ilişkine iyi gelecek ilk adım.

Bekarsan, kime karşı ne hissettiğin konusunda kafan bugün çok daha berrak. Son zamanlarda birden fazla kişi arasında gidip geliyor ya da hislerinden emin olamıyordun. Bugün içindeki karışıklık çözüldükçe, kalbinin aslında kimi işaret ettiğini net göreceksin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün aşk hayatında dostlukla başlayan bağlar öne çıkıyor. Yöneticin Merkür geri hareketini bitirirken, senin arkadaşlık ve sosyal çevre alanını rahatlatıyor. İlişkin varsa, son zamanlarda ortak arkadaşlarınız ya da sosyal hayatınız yüzünden partnerinle aranızda oluşan gerginlik bugün çözülüyor. Belki bir davet, belki bir arkadaş meselesi aranıza mesafe koymuştu. Bugün bu konuyu konuştuğunuzda, aslında mesele sandığınız kadar büyük değilmiş diyeceksiniz. Birbirinizin sosyal alanına saygı duymak aranızı yeniden yakınlaştıracak.

Bekarsan, arkadaş olarak başlayan bir yakınlık bugün yeniden gündemine girebilir. Uzun süredir tanıdığın, rahat ettiğin biri sana bambaşka bir gözle bakmanı sağlayabilir. Arkadaşlıktan doğan aşklar çoğu zaman en sağlamlarıdır; bu ihtimale kapını kapatma. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün aşk hayatında iş ile özel hayatın arasındaki denge yeniden kuruluyor. Merkür senin kariyer alanında geri hareketini bitirirken, son haftalarda işe kaptırdığın enerjiyi yavaş yavaş özel hayatına geri döndürüyorsun. İlişkin varsa, iş yoğunluğun yüzünden partnerinle aranıza giren mesafe bugün kapanmaya başlıyor. Son zamanlarda ona yeterince zaman ayıramadığını sen de biliyorsun. Bugün işten kafanı kaldırıp ona yöneldiğinde, aranızdaki soğukluğun ne kadar çabuk eridiğini göreceksin. Ona ayıracağın küçük bir zaman bile bugün büyük bir fark yaratacak.

Bekarsan, iş ortamında oluşan bir yakınlık yeniden dikkatini çekebilir. Belki bir meslektaşın, belki iş vesilesiyle tanıştığın biri… Aranızdaki profesyonel mesafe bugün biraz incelir gibi oluyor. Acele etmeden, ama fark ettiğini de yok saymadan ilerlemeni öneriyorum. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün aşk hayatında farklı dünyalar birbirine yaklaşıyor. Merkür senin ufuk açan alanında geri hareketini tamamlarken, uzaklık ya da görüş ayrılığı yüzünden kopan bağlar yeniden onarılıyor. İlişkin varsa, partnerinle aranızda dünya görüşü, inançlar ya da hayat planları konusunda oluşan bir gerginlik bugün yumuşuyor. Farklı düşünmeniz sizi ayırmak zorunda değil; bugün birbirinizin bakış açısını anlamaya çalıştığınızda, bu farklılığın aslında ne kadar zenginleştirici olduğunu göreceksiniz. Uzaklık varsa da bugün o mesafe kısalıyor.

Bekarsan, uzaktan tanıştığın, belki farklı bir şehirden ya da farklı bir kültürden biriyle iletişimin yeniden canlanabilir. Sana kendi dünyanın dışını gösteren bu kişi, merakını cezbediyor. Bu bağı beslemeni öneriyorum, çünkü seni büyütecek bir yakınlık olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün aşk hayatında derin bir konu açıklığa kavuşuyor. Merkür senin ortak kaynaklar ve derin bağlar alanında geri hareketini bitirirken, uzun süredir konuşulmayan bir mesele nihayet yüzeye çıkıyor. İlişkin varsa, partnerinle aranızda güven, sadakat ya da birbirinize ne kadar açık olduğunuz konusunda biriken bir şey bugün konuşulabilir. Bu konuşma başta zorlayıcı gelse de aslında aranızı temizliyor. Yüzeyin altında tuttuğunuz şeyleri açığa çıkardığınızda, bağınızın çok daha sağlam bir zemine oturduğunu hissedeceksin. Derinleşmekten korkma bugün.

Bekarsan, yoğun bir çekim hissettiğin biriyle aranızdaki belirsizlik bugün netleşebilir. Bu kişiye karşı hislerin güçlü ama şimdiye kadar ne olduğunuzu tanımlayamıyordun. Bugün durum biraz daha berraklaşıyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün aşk hayatında ilişkilerdeki iletişim onarılıyor. Merkür tam karşı burcunda, yani ilişkiler alanında geri hareketini tamamlarken, son haftalarda partnerinle yaşadığın iletişim kazaları çözülüyor. İlişkin varsa, birbirinizi yanlış anladığınız, sözlerin ters gittiği o gergin dönem bugün geride kalıyor. Aslında ikiniz de aynı şeyi istiyordunuz ama araya giren yanlış anlaşılmalar sizi karşı karşıya getirmişti. Bugün sakin bir konuşma, o düğümleri tek tek çözecek. Karşındakini dinlemeye açık olduğunda, aranızdaki buzlar hızla eriyecek.

Bekarsan, bir süredir mesafeli davranan, sana karşı temkinli olan biri bugün yeniden yakınlaşabilir. Aranızdaki soğukluk aslında bir yanlış anlaşılmadan kaynaklanıyordu ve bu bugün düzeliyor. Ona bir şans daha vermeni öneriyorum. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün aşk hayatında gündelik uyumunuz yeniden kuruluyor. Merkür senin günlük düzen alanında geri hareketini bitirirken, hayatın koşturmacası içinde bozulan ritminiz yavaş yavaş düzeliyor. İlişkin varsa, son zamanlarda yoğunluk, yorgunluk ve dağınık programlar yüzünden partnerinle aranızda oluşan mesafe bugün kapanıyor. Belki de birbirinizi göremeyecek kadar meşguldünüz ve bu durum aranıza sessiz bir soğukluk koymuştu. Bugün gündelik hayatınızı yeniden aynı ritme oturttuğunuzda, o yakınlığın kendiliğinden geri geldiğini göreceksin. Küçük rutinleri paylaşmak bile bugün sizi birbirinize bağlıyor.

Bekarsan, gündelik hayatının içinde sık sık karşılaştığın biri dikkatini çekebilir. Belki her gün gördüğün ama hiç o gözle bakmadığın biri… Bugün ona farklı bir açıdan bakabilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün aşk hayatında kalbin yeniden şarkı söylüyor. Merkür senin aşk ve yaratıcılık alanında geri hareketini tamamlarken, son zamanlarda soğuyan romantizmin yeniden ısınıyor. İlişkin varsa, aranıza yerleşen o durgunluk ve rutin bugün kırılıyor. Belki heyecanın azaldığını, ilişkinin ilk günlerdeki kıvılcımı kaybettiğini düşünüyordun. Bugün partnerinle aranızda küçük bir kıvılcım yeniden parlayabilir; bir bakış, bir jest ya da unuttuğunuz bir anıyı hatırlamak bile yeter. İlişkinize eğlenceyi ve oyunu geri getirdiğinde, o eski heyecanın hâlâ orada olduğunu göreceksin.

Bekarsan, bir süredir uzaklaşan, aranızdaki bağ zayıflayan biri yeniden hayatına girebilir. Bu kişiyle kaldığınız yerden devam etme ihtimali doğuyor. Kalbinin sesini dinlemeni öneriyorum, çünkü bugün o ses sana doğruyu fısıldıyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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