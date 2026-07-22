Günlük Para Burç Yorumuna Göre 23 Temmuz Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün ev ve aileyle ilgili bir mesele nihayet netleşiyor; geçmişte askıda kalmış bir masraf paylaşımı ya da ortak bir ödeme sonuca bağlanabilir. Bir kardeşinle bölüştüğün bir gider, ailece girilmiş bir taahhüt ya da yıllardır konuşulmayan bir hesap bugün masaya gelip çözülebilir. Konu ne kadar rahatlatıcı görünse de yeni bir borcun altına girmek için doğru gün değil. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…