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Günlük Para Burç Yorumuna Göre 23 Temmuz Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Sevgili astroloji severler, yeni güne yeni umutlarla uyandık. Gökyüzü bugün de hayatımıza yön verecek. Üstelik yine gündemimizde finansal kararlar ve para kazanma ihtimalleri yer alacak. Peki, bugün kimler para kazanacak, kimler kaybedecek? On iki burç için de bambaşka kapılar açılırken birileri zengin de olacak. Bakalım, günün en zengini ve en çok kaybedeni hangi burç?

İşte, 23 Temmuz Perşembe gününe özel para falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün ev ve aileyle ilgili bir mesele nihayet netleşiyor; geçmişte askıda kalmış bir masraf paylaşımı ya da ortak bir ödeme sonuca bağlanabilir. Bir kardeşinle bölüştüğün bir gider, ailece girilmiş bir taahhüt ya da yıllardır konuşulmayan bir hesap bugün masaya gelip çözülebilir. Konu ne kadar rahatlatıcı görünse de yeni bir borcun altına girmek için doğru gün değil. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, yakın çevrenle küçük bir hesap bugün tatlıya bağlanıyor; bir arkadaşına, komşuna ya da kardeşine verdiğin veya alacağın küçük bir borç yerine oturabilir. Uzun süredir 'sonra hallederiz' denen o ufak meblağ bugün kendiliğinden gündeme gelip kapanabilir. Bu rahatlama hoşuna gitse de büyük bir yatırıma girişmek için henüz erken. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, gecikmiş bir ödeme ya da uzun süredir beklediğin bir para bugün hareketleniyor; retro döneminde askıda kalan gelir konusu çözülmeye başlıyor. Eline geçmesini beklediğin bir ücret, iade ya da alacak nihayet yola çıkabilir. Ama para hesabına düşmeden onu zihninde harcamaya başlamamak, bugünkü en akıllıca tavrın olacak. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, kişisel bütçen üzerindeki belirsizlik bugün dağılıyor; ertelediğin bir ödeme, sonuçlanmayan bir başvuru ya da yarım kalmış bir hesap yeniden gündeme gelip çözülebilir. Aylardır kafanı kurcalayan o rakam bugün netleşince içinde bir ferahlama hissedeceksin. Bu berraklığı fırsat bilip küçük bir tasarruf planı başlatmak için ideal bir gün. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, arka planda süregelen bir mesele bugün netleşiyor; görmezden geldiğin gizli bir gider, unuttuğun bir abonelik ya da fark etmediğin bir ödeme yüzeye çıkıp çözülebilir. Uzun süredir sessizce cebinden çıkan o küçük tutarı bugün yakalayabilirsin. Yeni bir alım söz konusu olduğunda ise coşkuya kapılmamak, seni sonradan pişmanlıktan koruyacak. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, gelecekle ilgili bir plan bugün yeniden şekilleniyor; askıda kalmış ortak bir hedef ya da bir arkadaşınla konuştuğun proje yeniden canlanabilir. Uzun süredir rafta duran o fikir bugün tekrar hayat bulabilir. Ancak işin içine para girdiğinde sınırları baştan net çizmek, ileride yaşanabilecek kırgınlıkları önleyecek. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, statün ve işinle ilgili bir gelir meselesi bugün netleşiyor; askıda kalmış bir zam, prim ya da ödeme hareketlenebilir. Uzun süredir cevabını beklediğin o konu bugün bir adım ileri gidebilir. Bir anlaşmaya varmadan önce her maddeyi tek tek okumak, bugün atlamaman gereken en önemli adım. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, uzakla ilgili bir kaynak bugün gündemine giriyor; duran bir başvuru, bir burs ya da farklı bir şehirden gelen bir teklif yeniden canlanabilir. Uzaktaki bir fırsatın kapısı aralanınca heyecanlanman doğal. Yine de somut bir belge görmeden kesin bir karar vermemek, bugün seni olası bir hayal kırıklığından koruyacak. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, derin bir mesele bugün yerine oturuyor; askıda kalmış bir vergi, bir miras ya da bir borç konusu çözülmeye başlayabilir. Uzun zamandır ucu açık bırakılan o ağır konu bugün nihayet bir yöne evrilebilir. Bu süreçte duygularınla değil belgelerinle hareket etmek, işini hem hızlandıracak hem sağlama alacak. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, ortak bir bütçe konusu bugün netleşiyor; biriyle paylaştığın bir ödeme ya da üzerinde anlaşılan bir konu sonuca bağlanabilir. Partnerinle ya da bir ortağınla aranızdaki o rakam bugün açıklığa kavuşabilir. Karşı tarafla her ayrıntıyı açıkça netleştirmek, ileride 'ben öyle anlamamıştım' cümlesini duymanı engelleyecek. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, gündelik harcamalarındaki bir karışıklık bugün çözülüyor; gözünden kaçan bir fatura ya da yanlış işlenmiş bir hesap fark edilip düzeltilebilir. Aylardır 'acaba fazla mı ödüyorum' dediğin o kalem bugün açığa çıkabilir. Küçük görünen bu düzeltme, aslında bütçende beklediğinden büyük bir fark yaratabilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, hobilerin ya da yaratıcı işlerinle ilgili bir kazanç bugün gündemine gelebilir; keyif alarak yaptığın bir işten gelir doğabilir. El emeğinle ürettiğin bir şey ya da yeteneğinle ortaya koyduğun bir iş bugün karşılığını bulabilir. Bu güzel gelişmeyle gelen parayı hemen eğlenceye yönelik ani bir harcamayla eritmemek ise sana kalıyor. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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