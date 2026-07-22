article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Günlük Burç Yorumuna Göre 23 Temmuz Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumuna Göre 23 Temmuz Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 23 Temmuz Perşembe gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 23 Temmuz Perşembe günü burçları neler bekliyor?

İşte, 23 Temmuz Perşembe gününe ait günlük burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, haftalardır süren Merkür retrosu bugün Yengeç burcunda sona eriyor ve senin ev ile aile alanında biriken iletişim düğümleri çözülmeye başlıyor. Bir aile üyesiyle ya da ev arkadaşınla yaşadığın yanlış anlaşılma bugün yavaş yavaş yerine oturuyor. İş hayatında da özel hayatındaki bu rahatlama sana yansıyor, çünkü arka planın sakinleştiğinde daha net düşünebiliyorsun. Yine de retro daha yeni bittiği için büyük bir imzayı birkaç gün ertelemeni öneriyorum.

Maddi konularda ev ve aileyle ilgili bir mesele netleşiyor. Geçmişte konuşulup askıda kalan bir masraf paylaşımı ya da ortak bir ödeme bugün tekrar gündeme gelebilir ve bu kez bir sonuca bağlanabilir. Rakamları duygusallıktan uzak bir gözle değerlendirmelisin. Aile içindeki para konularını netleştirmek için uygun bir gün, ama yeni bir borca girmek için değil.

Aşk hayatında geçmiş yeniden kapını çalabilir. İlişkisi olan bir Koç burcu isen, partnerinle aranızdaki eski bir konu bugün konuşulup kapanabilir ve bu ikinizi de rahatlatır. Bekar bir Koç burcu isen, geçmişten biri sana yeniden yazabilir; ancak eskiye dönmeden önce neden bittiğini hatırlamanı öneriyorum. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Merkür bugün Yengeç burcunda geri hareketini tamamlıyor ve senin iletişim alanındaki tıkanıklık açılıyor. Son haftalarda gelmeyen cevaplar, ertelenen görüşmeler ve yarım kalan yazışmalar yeniden akmaya başlıyor. İş hayatında beklediğin bir dönüş bugün gelebilir ve bu haber işlerini hızlandırır. Yine de sistem tam olarak toparlanması için birkaç güne ihtiyaç duyduğundan, aceleci bir karar yerine sabırlı olmanı öneriyorum.

Maddi konularda yakın çevrenle ilgili küçük bir hesap netleşiyor. Kardeşine, arkadaşına ya da komşuna verdiğin veya onlardan alacağın küçük bir borç bugün konuşulabilir. Bu konuyu tatlıya bağlamak için doğru bir gün. Büyük yatırımlar için ise henüz erken olduğunu hatırlatmak isterim.

Aşk hayatında sözler yeniden yerini buluyor. İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, partnerinle son zamanlarda birbirinizi yanlış anlamanıza neden olan konu bugün açıklığa kavuşuyor. Bekar bir Boğa burcu isen, bir süredir sessizleşen biri yeniden ilgi göstermeye başlayabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, yöneticin Merkür bugün Yengeç burcunda düz harekete geçiyor ve bu senin için özel bir rahatlama demek. Son haftalarda zihnin karışıktı ve kararlarını vermekte zorlanıyordun; bugün bu sis dağılmaya başlıyor. Özellikle senin kazanç ve öz değer alanın etkilendiği için, iş hayatında ne kadar değerli olduğunu yeniden hatırlıyorsun. Fikirlerini paylaşmak için güzel bir gün, ama kesin anlaşmaları birkaç gün sonraya bırakmanı öneriyorum.

Maddi konularda gecikmiş bir ödeme ya da beklediğin bir para bugün hareketlenebilir. Retro boyunca askıda kalan bir gelir konusu çözülmeye başlıyor ve bu seni rahatlatıyor. Bütçeni yeniden düzenlemek için uygun bir gün. Yalnızca eline geçmeyen parayı harcamamaya özen göster.

Aşk hayatında kendi değerini yeniden fark ediyorsun. İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, partnerinle aranızda maddi ya da pratik bir konuda oluşan gerginlik bugün yumuşuyor. Bekar bir İkizler burcu isen, kendine verdiğin değer yükseldikçe daha çekici hale geldiğini göreceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Merkür tam senin burcunda geri hareketini bitiriyor ve son haftaların en rahatlatıcı günü bugün başlıyor. Retro boyunca kendini ifade etmekte, isteklerini anlatmakta zorlanıyordun; artık kelimelerin yeniden yerli yerine oturuyor. İş hayatında sesini duyurmak ve kendini göstermek için güç topluyorsun. Bu enerjiyi doğru kullanmanı, ama yeni bir işe başlamak yerine birkaç gün toparlanmayı öneriyorum.

Maddi konularda kişisel bütçen üzerindeki belirsizlik dağılıyor. Retro süresince ertelediğin bir ödeme, bir başvuru ya da bir hesap bugün yeniden gündemine giriyor ve çözülmeye başlıyor. Kendi paranla ilgili kontrolü yeniden eline alıyorsun. Bu netliği bir tasarruf planına dönüştürmek için uygun bir gün.

Aşk hayatında kendini yeniden ifade edebiliyorsun. İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, günlerdir söyleyemediğin bir şeyi bugün nihayet dile getirebilir ve içini dökebilirsin. Bekar bir Yengeç burcu isen, çekingenliğin azalıyor ve hislerini göstermek sana daha kolay geliyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Merkür bugün Yengeç burcunda, yani senin en içsel ve gizli alanında geri hareketini tamamlıyor. Son haftalarda içine attığın, kimseye anlatmadığın düşünceler yavaş yavaş berraklaşıyor. Güneş ve Jüpiter zaten senin burcunda güçlü bir enerji yaratıyor, bu yüzden içindeki karışıklık çözüldükçe kendine olan güvenin geri geliyor. İş hayatında sahneye çıkmadan önce bugünü bir hazırlık günü olarak kullanmanı öneriyorum.

Maddi konularda arka planda süren bir mesele netleşiyor. Görmezden geldiğin ya da ertelediğin gizli bir gider, bir abonelik veya unutulmuş bir ödeme bugün fark edilip çözülebilir. Hesaplarına sessizce bir göz atmak sana iyi gelecek. Büyük harcamalar için ise Aslan enerjisinin coşkusuna kapılmamanı hatırlatırım.

Aşk hayatında içindeki karışıklık dağılıyor. İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, bir süredir içine attığın bir duyguyu bugün daha net anlıyor ve doğru şekilde ifade edebiliyorsun. Bekar bir Aslan burcu isen, kime karşı ne hissettiğin konusunda kafan bugün daha berrak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, yöneticin Merkür bugün Yengeç burcunda düz harekete geçiyor ve senin arkadaşlık ile sosyal çevre alanın rahatlıyor. Retro boyunca bir dostunla yaşadığın soğukluk ya da bir grup içindeki yanlış anlaşılma bugün yerine oturmaya başlıyor. İş hayatında ekip çalışmaları ve iş birlikleri yeniden akıcı hale geliyor. Bu iyileşen iletişimi değerlendir, ancak yeni bir ortaklık sözleşmesi için birkaç gün beklemeni öneriyorum.

Maddi konularda gelecekle ilgili bir plan yeniden şekilleniyor. Retro süresince askıda kalan ortak bir hedef ya da bir arkadaşınla konuştuğun bir proje bugün tekrar canlanabilir. Bu fikri değerlendirmek için uygun bir gün. Para karışmadan önce sınırları net çizmeni tavsiye ederim.

Aşk hayatında dostluk ile aşk arasındaki iletişim düzeliyor. İlişkisi olan bir Başak burcu isen, partnerinle ortak arkadaş çevreniz üzerinden yaşadığınız bir gerginlik bugün çözülüyor. Bekar bir Başak burcu isen, arkadaş olarak başlayan bir yakınlık yeniden gündemine girebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Merkür bugün Yengeç burcunda, yani senin kariyer alanının tam tepesinde geri hareketini bitiriyor. Son haftalarda iş yerinde yaşadığın gecikmeler, karışan planlar ve yanlış anlaşılan mesajlar yavaş yavaş düzeliyor. Bir üstünle ya da yöneticinle aranda oluşan pürüz bugün çözülmeye başlıyor. Bu netleşen ortamı değerlendir, ama önemli bir kariyer kararını birkaç gün sonraya bırakmanı öneriyorum.

Maddi konularda statün ve işinle ilgili bir gelir meselesi netleşiyor. Retro boyunca askıda kalan bir zam, bir prim ya da bir ödeme konusu bugün yeniden hareketlenebilir. Bu konuyu takip etmek için uygun bir gün. Yine de kesin bir anlaşmaya varmadan önce her maddeyi dikkatle okumalısın.

Aşk hayatında iş ve özel hayat dengesi düzeliyor. İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, iş yoğunluğun yüzünden partnerinle aranıza giren mesafe bugün kapanmaya başlıyor. Bekar bir Terazi burcu isen, iş ortamında oluşan bir yakınlık yeniden gündemine gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Merkür bugün Yengeç burcunda geri hareketini tamamlıyor ve senin ufuk açan alanın, yani eğitim, seyahat ve uzak bağlantılar alanı rahatlıyor. Retro boyunca ertelenen bir seyahat planı, aksayan bir eğitim süreci ya da uzaktaki biriyle kopan iletişim bugün yeniden yoluna giriyor. İş hayatında yurt dışı ya da başka bir şehirle ilgili bir konu tekrar hareketleniyor. Bu gelişmeyi takip et, ama kesin bir taahhüt için biraz beklemeni öneriyorum.

Maddi konularda uzakla ilgili bir kaynak gündemine giriyor. Retro süresince duran bir başvuru, bir burs ya da farklı bir şehirden gelen bir teklif bugün yeniden canlanabilir. Bu fırsatı araştırmak için uygun bir gün. Somut bir belge görmeden karar vermemeni tavsiye ederim.

Aşk hayatında farklı dünyalar yeniden yakınlaşıyor. İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, partnerinle uzaklık ya da görüş ayrılığı yüzünden yaşadığınız gerginlik bugün yumuşuyor. Bekar bir Akrep burcu isen, uzaktan tanıştığın biriyle iletişimin yeniden canlanabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Merkür bugün Yengeç burcunda, yani senin ortak kaynaklar alanında geri hareketini bitiriyor. Son haftalarda krediler, borçlar, ortak hesaplar ya da başkasının parasıyla ilgili yaşanan karışıklıklar çözülmeye başlıyor. İş hayatında bir ortağınla aranızdaki finansal belirsizlik bugün netleşiyor. Bu rahatlamayı değerlendir, ama yeni bir finansal anlaşmaya imza atmak için birkaç gün beklemeni öneriyorum.

Maddi konularda derin bir mesele yerine oturuyor. Retro süresince askıda kalan bir vergi, bir miras ya da bir borç konusu bugün yeniden gündeme gelip çözülmeye başlayabilir. Bu konuları belgelerle takip etmek için uygun bir gün. Duygusal karar vermek yerine somut verilere bakmanı tavsiye ederim.

Aşk hayatında derin bir konu çözülüyor. İlişkisi olan bir Yay burcu isen, partnerinle aranızda konuşulmadan biriken bir güven meselesi bugün açıklığa kavuşuyor. Bekar bir Yay burcu isen, yoğun bir çekim yaşadığın biriyle aranızdaki belirsizlik netleşebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Merkür bugün karşı burcun olan Yengeç'te geri hareketini tamamlıyor ve senin ilişkiler alanı rahatlıyor. Retro boyunca bir ortağınla, bir iş arkadaşınla ya da partnerinle yaşadığın iletişim kazaları yavaş yavaş çözülüyor. İş hayatında askıda kalan bir ortaklık ya da bir müşteri ilişkisi bugün yeniden yoluna giriyor. Bu gelişmeyi değerlendir, ama kesin bir iş birliği sözleşmesini birkaç gün sonraya bırakmanı öneriyorum.

Maddi konularda ortak bir bütçe konusu netleşiyor. Retro süresince askıda kalan, biriyle paylaştığın bir ödeme ya da bir anlaşma bugün tekrar gündeme gelebilir ve sonuca bağlanabilir. Bu konuyu konuşmak için uygun bir gün. Karşı tarafla her ayrıntıyı açıkça netleştirmeni tavsiye ederim.

Aşk hayatında ilişkilerdeki iletişim düzeliyor. İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, partnerinle aranızda son haftalarda oluşan yanlış anlaşılmalar bugün çözülüyor ve aranız yumuşuyor. Bekar bir Oğlak burcu isen, bir süredir mesafeli olan biri yeniden yakınlaşabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Merkür bugün Yengeç burcunda, yani senin günlük düzen ve sağlık alanında geri hareketini bitiriyor. Retro boyunca aksayan rutinler, karışan programlar ve iş yerindeki küçük pürüzler yavaş yavaş düzeliyor. İş hayatında dağılan düzenini yeniden toparlamak için güç buluyorsun. Bu iyileşen akışı değerlendir, ama yeni ve büyük bir sistem kurmak yerine mevcut düzeni oturtmanı öneriyorum.

Maddi konularda gündelik harcamalarınla ilgili bir karışıklık çözülüyor. Retro süresince gözden kaçan bir fatura ya da yanlış işlenen bir hesap bugün fark edilip düzeltilebilir. Hesaplarını kontrol etmek için uygun bir gün. Küçük bir düzeltmenin bütçende büyük bir fark yaratabileceğini hatırlatırım.

Aşk hayatında gündelik uyum yeniden kuruluyor. İlişkisi olan bir Kova burcu isen, partnerinle günlük hayatın koşturmacası içinde bozulan uyumunuz bugün düzelmeye başlıyor. Bekar bir Kova burcu isen, gündelik hayatın içinde sık karşılaştığın biri dikkatini çekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Merkür bugün Yengeç burcunda, yani senin aşk, yaratıcılık ve kendini ifade etme alanında geri hareketini tamamlıyor. Retro boyunca yarım kalan yaratıcı bir proje ya da içinde tıkanan bir ilham bugün yeniden akmaya başlıyor. İş hayatında yaratıcılığını kullandığın bir konuda önün açılıyor. Bu enerjiyi değerlendir, ama büyük bir projeyi başlatmak için birkaç gün toparlanmayı beklemeni öneriyorum.

Maddi konularda hobilerin ya da yaratıcı işlerinle ilgili bir kazanç yeniden gündeme gelebilir. Retro süresince askıda kalan, keyif aldığın bir işten gelecek bir gelir konusu bugün canlanabilir. Bu fırsatı değerlendirmek için uygun bir gün. Yalnızca eğlenceye yönelik ani harcamalardan bugünlük kaçınmanı tavsiye ederim.

Aşk hayatında kalbin yeniden konuşmaya başlıyor. İlişkisi olan bir Balık burcu isen, partnerinle aranızda soğuyan romantizm bugün yeniden canlanıyor ve birbirinize yaklaşıyorsunuz. Bekar bir Balık burcu isen, bir süredir uzaklaşan biri yeniden hayatına girebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın