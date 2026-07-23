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Günlük Para Burç Yorumuna Göre 24 Temmuz Cuma Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Sevgili astroloji severler, yeni güne yeni umutlarla uyandık. Gökyüzü bugün de hayatımıza yön verecek. Üstelik yine gündemimizde finansal kararlar ve para kazanma ihtimalleri yer alacak. Peki, bugün kimler para kazanacak, kimler kaybedecek? On iki burç için de bambaşka kapılar açılırken birileri zengin de olacak. Bakalım, günün en zengini ve en çok kaybedeni hangi burç?

İşte, 24 Temmuz Cuma gününe özel para falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Merkür'ün ileri seyrine başlaması uzaklarla kurduğun bağları yeniden canlandırıyor. Farklı bir şehirden gelen bir teklif, uzaktan yürütülecek bir iş ya da bir eğitim üzerinden doğacak kazanç gündemine girebilir. Konuşulan rakam kulağa güzel gelse de para henüz kesinleşmiş değil, o yüzden şimdiden harcama planı yapmamalısın. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Merkür'ün yön değiştirmesiyle bekleyen kâğıt işleri hareketleniyor. Bir kredi başvurusu, taksitlendirme talebi ya da prim ödemesi olumlu sonuçlanabilir, uzun süredir yanıt alamadığın bir dosya nihayet yoluna girebilir. Onay eline geçmeden yeni bir yükümlülüğün altına girmemek ise bugünkü en sağlam tavrın. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, retro dönemi kapanırken biriyle paylaştığın bütçe yeniden düzenleniyor. Ev arkadaşınla bölüştüğün giderler, bir yakınınla ortak yürüttüğün bir ödeme ya da aile içinde paylaşılan bir masraf yeni bir düzene oturabilir. Toplam tutarı baştan açıkça konuşman, ileride yaşanacak tartışmanın önünü kesecek. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Merkür senin burcunda düzelirken küçük ama düzenli kazançlar öne çıkıyor. Ek bir iş, fazladan çalıştığın saatler ya da evden yürüttüğün küçük bir gelir kapısı bütçene katkı sağlayabilir. Bu rahatlamayla birlikte gelen konfor alışverişi isteğini birkaç gün ertelemen, kazandığını korumanı sağlayacak. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Güneş ve Jüpiter senin burcunda buluşurken keyif alanların bütçeni belirliyor. Bir konser bileti, bir kutlama masrafı ya da hobin için yapacağın ödeme gündeminin ilk sırasına yerleşebilir. 'Bir kez yaşanır' düşüncesine kapılmadan önce toplamı hesaplaman, gün sonunda seni rahat ettirecek. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Merkür'ün toparlanmasıyla aileyle ilgili bir karar netleşiyor. Yakınından gelecek bir destek ya da hep birlikte üstleneceğiniz bir gider bugün açıklığa kavuşabilir. Sevdiğin biri için cebini açarken kendi dengeni de gözetmen, ilerleyen günlerde zorlanmanı önleyecek. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Merkür'ün ileri yönü kısa yoldan gelen kazançları hareketlendiriyor. Bir komisyon, birkaç günde bitecek küçük bir iş ya da yakın çevrenden gelen bir teklif cebine katkı sağlayabilir. Ulaşım ve teknoloji tarafında gereksiz bir yenilemeye girişmemen, kazandığını yerinde tutmanı sağlayacak. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Jüpiter'in Aslan'daki genişletici enerjisi sana yeni bir gelir kapısı aralıyor. Yeteneğini kullanacağın bir iş, beklemediğin bir ödeme ya da uzun süredir kafanda kurduğun bir fikrin karşılığı gündeme gelebilir. Kazanç henüz hesabına düşmeden harcamaya başlamamak, bu fırsatı sağlam tutmanın tek yolu. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, yöneticin Jüpiter Aslan'da parlarken kendine yaptığın yatırım öne çıkıyor. Bir kurs ücreti, işini kolaylaştıracak bir ekipman ya da görünüşünle ilgili bir harcama gündemine gelebilir. Kendine değer vermekle savurganlık arasındaki ince çizgiyi korumak, bugün senin elinde. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Ay Düğümleri'nin hat değiştirme hazırlığı kimseye söylemediğin bir desteği gündeme getiriyor. Bir yakınına yaptığın yardım ya da sessizce üstlendiğin bir ödeme bütçende hissedilir bir yer kaplıyor olabilir. İyi niyetinin sınırını çizmen, hem seni hem karşındakini rahatlatacak. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Ay Düğümleri senin burcuna doğru ilerlerken topluluk içinde yürüyen bir iş gelir getirebilir. Ortak bir projeden alacağın pay netleşebilir, grup halinde başlattığınız bir girişim karşılığını vermeye başlayabilir. Arkadaş çevresinde hesabı tek başına üstlenmemen ise bugün gözetmen gereken en önemli sınır. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Merkür'ün düz seyri mesleğinle ilgili bir yatırımı gündemine taşıyor. Bir eğitim ücreti, resmi bir belge masrafı ya da işinde kullanacağın bir araç için ödeme yapman gerekebilir. Sadece gerçekten ihtiyaç duyduğunu alıp gerisini birkaç haftaya bırakman, bütçeni yormadan ilerlemeni sağlayacak. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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