Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 24 Temmuz Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, Yay burcundaki Ay bugün aşk dünyanı hareketlendiriyor ve seni alıştığın düzenin dışına çağırıyor. İlişkin varsa, partnerinle her hafta tekrarladığınız aynı akşam planı seni sıkıyor. Bugün ona haritada rastgele bir yer seçmeyi, hiç gitmediğiniz bir yerde yürümeyi ya da yarın sabah için ani bir yol planı yapmayı teklif edebilirsin. Aslan Güneşi ile Ay arasındaki uyum, bu teklifin karşılık bulmasını sağlıyor. Birlikte yeni bir yer görmeniz, aylardır konuşamadığınız şeyleri konuşmanıza da vesile olacak.

Bekarsan, mesafe bugün senin için bir engel değil. Başka bir şehirde yaşayan biriyle kurulan yazışma canlanabilir ya da tatilde tanıştığın birinden haber gelebilir. Merkür ileri hareketine geçtiği için sessiz kalan bir sohbet yeniden akıyor. Sadece Başak burcundaki Venüs'ün zorlayıcı açısına dikkat et; ilk günden büyük planlar kurmak yerine tanışma sürecini yaşamanı öneriyorum. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…