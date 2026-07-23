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Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 24 Temmuz Cuma Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 24 Temmuz Cuma günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 24 Temmuz Cuma gününe özel aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Yay burcundaki Ay bugün aşk dünyanı hareketlendiriyor ve seni alıştığın düzenin dışına çağırıyor. İlişkin varsa, partnerinle her hafta tekrarladığınız aynı akşam planı seni sıkıyor. Bugün ona haritada rastgele bir yer seçmeyi, hiç gitmediğiniz bir yerde yürümeyi ya da yarın sabah için ani bir yol planı yapmayı teklif edebilirsin. Aslan Güneşi ile Ay arasındaki uyum, bu teklifin karşılık bulmasını sağlıyor. Birlikte yeni bir yer görmeniz, aylardır konuşamadığınız şeyleri konuşmanıza da vesile olacak.

Bekarsan, mesafe bugün senin için bir engel değil. Başka bir şehirde yaşayan biriyle kurulan yazışma canlanabilir ya da tatilde tanıştığın birinden haber gelebilir. Merkür ileri hareketine geçtiği için sessiz kalan bir sohbet yeniden akıyor. Sadece Başak burcundaki Venüs'ün zorlayıcı açısına dikkat et; ilk günden büyük planlar kurmak yerine tanışma sürecini yaşamanı öneriyorum. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün duygusal hayatında yüzeyin altına iniyorsun. Ay senin ortak kaynaklar alanına yerleşiyor ve bu bölge, paylaşılan sırların ve derin bağların bölgesidir. İlişkin varsa, partnerin bugün sana daha önce hiç anlatmadığı bir konuyu açabilir. Belki geçmişine dair bir olay, belki uzun süredir taşıdığı bir kaygı olacak. Onu sözünü kesmeden, hemen çözüm üretmeye kalkmadan dinlemelisin. Bu paylaşımı doğru karşıladığında, aranızdaki güven bugüne kadar olmadığı kadar sağlamlaşacak.

Bekarsan, sana soğuk davrandığını düşündüğün kişi hakkında yanılıyor olabilirsin. Merkür'ün normal seyrine dönmesiyle birlikte bu kişinin niyeti bugün daha anlaşılır hale geliyor. Mesafeli duruşunun sebebi ilgisizlik değil, çekingenlik olabilir. Ona bir adım atmanı ve bu ihtimali test etmeni öneriyorum. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün ilişkilerinde topu karşı taraf oynuyor. Ay tam karşı burcuna geçiyor ve odağı senden alıp yanındaki kişiye çeviriyor. İlişkin varsa, partnerin uzun zamandır beklediğin bir adımı bugün kendi isteğiyle atıyor. Belki bir konuyu ilk kez o açacak, belki senin söylemeni beklediğin cümleyi o kuracak. Bu jest karşısında şaşırıp geri çekilme. Aynı içtenlikle karşılık vermen, aranızdaki dengeyi doğru yere oturtacak.

Bekarsan, biri bugün ilgisini dolambaçlı yollara sapmadan gösteriyor. İma yok, belirsiz mesaj yok, açık bir yaklaşım var. Yöneticin Merkür ileri hareketine başladığı için sözler bugün nihayet net çıkıyor. Böyle bir netlikle karşılaştığında oyalanmanı değil, sen de aynı açıklıkla cevap vermeni öneriyorum. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün sevgi gösterisi büyük jestlerde değil, gündelik ayrıntılarda saklı. Ay senin günlük düzen alanına geçiyor ve romantizmi mutfağa, markete, sıradan bir öğleden sonraya taşıyor. İlişkin varsa, partnerinle birlikte yemek hazırlamanız ya da omuz omuza küçük bir işi bitirmeniz beklemediğin kadar keyifli geçecek. Merkür senin burcunda düz harekete geçtiği için bugün kendini anlatmakta da zorlanmıyorsun. Sofrada konuşacağınız basit bir sohbet, günlerdir aranızda duran tortuyu temizleyecek.

Bekarsan, tanışma bugün beklemediğin bir yerden geliyor. Evcil hayvanını gezdirirken, yeni başladığın bir uğraşta ya da her sabah uğradığın bir mekânda biriyle sohbet başlayabilir. Ateş elementinin canlı enerjisi sana konuşmayı başlatacak rahatlığı veriyor. Bu karşılaşmayı önemsiz bir an olarak görüp geçme. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün kalbinde çocuk enerjisi hâkim. Ay senin aşk ve eğlence alanına yerleşiyor, Güneş de burcunda parlıyor. Bu ikisi arasındaki uyum, ilişkine oyunu geri getiriyor. İlişkin varsa, bugün ciddi konuları rafa kaldırmanı öneriyorum. Ne faturalar, ne gelecek planları, ne de çözülmemiş tartışmalar. Bunun yerine partnerinle plansız bir şey yapın. Beraber güldüğünüz bir saat, konuşarak geçireceğiniz üç saatten daha çok işe yarayacak.

Bekarsan, çekiciliğin bugün kendini gösterme çabandan değil, keyfinden geliyor. Eğlendiğin bir ortamda, kahkaha atarken biri sana bakıyor olabilir. Ancak Başak Venüsü'nün açısı yüzünden kendini kanıtlama isteğine kapılabilirsin. Sahne almana gerek yok; en çekici hâlin, en rahat hâlin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün gönül işlerinde kalıcılık arıyorsun. Ay senin ev ve kökler alanına geçiyor, bu yüzden gelip geçici bir yakınlık seni tatmin etmiyor. İlişkin varsa, partnerinle ortak bir yaşam alanı üzerine konuşmak bugün gündeminize girebilir. Belki taşınmak, belki evi düzenlemek, belki de birlikte geçireceğiniz zamanı artırmak konuşulacak. Yöneticin Merkür ileri hareketine geçtiği için bu konuşmayı yapmak artık zorlanmadan mümkün. Somut bir adım atmanız, ilişkinize güçlü bir zemin kazandıracak.

Bekarsan, ilgi çok uzaktan gelmiyor. Yakın çevrenden, aile dostlarından ya da yıllardır tanıdığın bir ortamdan biri sana bugün farklı bir gözle bakabilir. Tanıdık olmak, çekici olmaya engel değildir. Ona alıştığın gözle bakmayı bırakıp yeniden değerlendirmeni öneriyorum. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün ilişkinde durgunluğu kırmak istiyorsun. Ay senin iletişim ve kısa yolculuklar alanına yerleşiyor, bu da seni yerinde duramaz hâle getiriyor. İlişkin varsa, partnerinle aynı gün dönebileceğiniz kısa bir kaçamak aranızdaki tekdüzeliği tamamen dağıtacak. Arabaya atlayıp bir saat uzaktaki bir yere gitmeniz bile yeterli olur. Yol boyunca kuracağınız sohbet, evde geçireceğiniz bir haftadan daha çok yakınlaştıracak sizi.

Bekarsan, aradığın kişi uzakta değil. Her gün geçtiğin sokakta, sürekli uğradığın kafede ya da aynı saatte bindiğin araçta biriyle göz göze gelebilirsin. Merkür'ün geri hareketi bittiği için bugün konuşmayı başlatmak kolay geliyor. Selam vermekten çekinmemeni öneriyorum. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün aşkta laftan çok karşılık arıyorsun. Ay senin değer alanına geçiyor ve sana neyi hak ettiğini hatırlatıyor. İlişkin varsa, partnerinden duymak istediğin belirli bir cümle var. Onun bunu kendiliğinden söylemesini beklemek yerine, neye ihtiyacın olduğunu açıkça söylemelisin. Merkür ileri hareketine başladığı için bu istek bugün doğru anlaşılıyor. Söylediğinde talepkâr değil, açık sözlü biri olarak görüleceksin.

Bekarsan, yoğun ama kısa süren heyecanlar artık ilgini çekmiyor. Sana istikrar hissi veren, sözünü tutan ve tutarlı davranan biri bugün daha cazip geliyor. Ay ile Venüs arasındaki gerilim seni hızlı hareket etmeye itebilir. Acele etmeden, karşındakini davranışlarıyla tanımanı öneriyorum. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün ilişkinin havasını senin ruh hâlin belirliyor. Ay senin burcuna geçiyor ve içindeki iyimserlik doğrudan çevrene yansıyor. İlişkin varsa, senin neşen bugün partnerine de bulaşıyor. Son günlerde aranızda biriken yorgunluk, senin bir esprin ya da ani bir teklifin sayesinde dağılıyor. Kendini iyi hissettiğin için ona karşı da daha cömert davranıyorsun. Bu enerjiyi bugün ilişkinize yatırım olarak kullanmalısın.

Bekarsan, planlarına sadık kalmaman lehine sonuçlanıyor. Gitmeyi düşünmediğin bir davete son anda katılman ya da yolunu değiştirmen ilginç bir karşılaşmaya kapı açabilir. Güneş ile Ay arasındaki üçgen bugün sana şans getiriyor. Kapalı kalmak yerine dışarı çıkmanı öneriyorum. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün sevgini gürültüsüz gösteriyorsun. Ay senin en içsel alanına yerleşiyor, bu yüzden duygularını kalabalık önünde değil, baş başa ifade etmek istiyorsun. İlişkin varsa, partnerine haber vermeden hazırlayacağın küçük bir şey onu fazlasıyla mutlu edecek. Sevdiği bir yemek, bir not ya da halletmesi gereken bir işi sessizce üstlenmen yeterli. Bu tür jestler senin dilin ve o bu dili çok iyi anlıyor.

Bekarsan, farkında olmadığın bir ilgi var. Uzun süredir sana yakınlık duyan ama bunu söylemeye cesaret edemeyen biri çevrende olabilir. Merkür'ün ileri hareketi bugün bu kişinin dilini çözebilir. Kimden geldiğini fark ettiğinde şaşırabilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün ilişkinde alan meselesini yeniden düşünüyorsun. Ay senin arkadaşlık ve gelecek hedefleri alanına geçiyor, bu da özgürlük ile birlikteliği aynı anda gündemine getiriyor. İlişkin varsa, partnerinin sana tanıdığı rahatlığı bugün daha net görüyorsun. Kendi işini yapmana, arkadaşlarınla vakit geçirmene karışmadığı için ona minnet duyuyorsun. Aynı özgürlüğü ona da tanıdığında, aranızdaki bağın gevşemek yerine güçlendiğini fark edeceksin.

Bekarsan, ortak bir amaç seni biriyle buluşturabilir. Bir gönüllü çalışma, bir topluluk etkinliği ya da aynı davayı savunduğunuz bir ortam tanışmanıza vesile olabilir. Aynı şeye inanan insanlar arasındaki yakınlık hızlı kurulur. Bu ortamlara bugün açık olmanı öneriyorum. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün ilişkinde belirsizlikten sıkılıyorsun. Ay senin kariyer ve statü alanına yerleşiyor, bu yüzden aşkta da tanımlı bir yer istiyorsun. İlişkin varsa, ilişkinizi çevrenize daha görünür kılmak isteyebilirsin. Ailene tanıtmak, sosyal ortamlarda birlikte olmak ya da geleceğe dair somut bir söz almak bugün gündemine gelebilir. Merkür normal seyrine döndüğü için bu konuyu açmak artık zor değil. İstediğin netliği açıkça dile getirmelisin.

Bekarsan, hayatını toparlamış biri sana çekici geliyor. İşini iyi yapan, ne istediğini bilen ve hedefine doğru ilerleyen kişiler bugün ilgini çekiyor. Yüzeysel bir cazibe yerine bu kararlılığı arıyorsun. Böyle birini fark edersen adım atmaktan çekinmemeni öneriyorum. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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