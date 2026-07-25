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Günlük Burç Yorumuna Göre 26 Temmuz Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
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astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 26 Temmuz Pazar gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 26 Temmuz Pazar günü burçları neler bekliyor?

İşte, 26 Temmuz Pazar gününe ait günlük burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Satürn bugün senin burcunda resmen geri hareketine başlıyor ve önümüzdeki birkaç ay boyunca kimliğinle, duruşunla ve sorumluluklarınla ilgili konuları yeniden önüne getiriyor. İş hayatında geçmişte verdiğin bir kararı bugün yeniden gözden geçiriyorsun. Ay'ın Oğlak burcuna geçmesiyle birlikte daha disiplinli ve gerçekçi düşünüyorsun. Ancak Ay ile Satürn arasındaki kare, kendini yetersiz hissetmene yol açabilir. Bugün öz eleştiriyi abartmadan, sadece eksikleri not etmeni öneriyorum.

Maddi konularda geçmişten gelen bir sorumluluk yeniden gündemine giriyor. Daha önce ertelediğin bir ödeme ya da yarım bıraktığın bir mali plan bugün tekrar karşına çıkıyor. Satürn'ün geri hareketi seni bu konuyu baştan ele almaya çağırıyor. Yeni bir harcama yapmak yerine mevcut yükümlülüklerini düzene sokmalısın.

Aşk hayatında geçmişteki tavırların aynaya dönüşüyor. İlişkisi olan bir Koç burcu isen, her tartışmada ilk sesini yükseltenin sen olduğunu ya da işler yolundayken bile huzursuzluk çıkardığını fark edebilirsin; Ay ile Venüs arasındaki üçgen sayesinde bunu partnerine 'bunu yapıyorum ve düzeltmek istiyorum' diye söylemen, aylardır kuramadığınız yakınlığı bir çırpıda kuruyor. Bekar bir Koç burcu isen, hep aynı tip insana tutulduğunu ve ilişkilerinin hep benzer yerde bittiğini görüyorsun; bugün 'beni bu insanlara çeken şey ne?' diye sorman, bir sonraki seçimini bilinçli kılacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Satürn bugün Koç burcunda geri hareketine başlıyor ve senin arka plan alanını, yani bilinçaltını harekete geçiriyor. İş hayatında perde arkasında yürüttüğün bir işi bugün yeniden ele alıyorsun. Ay'ın Oğlak burcuna geçişi sana sabırlı ve planlı çalışma gücü veriyor. Ancak Ay ile Satürn arasındaki kare yalnızlık hissini artırabilir. Bugün kendini kalabalığa zorlamak yerine sessiz bir köşede çalışmanı öneriyorum.

Maddi konularda kimseye söylemediğin bir gider bugün tekrar gündemine giriyor. Geçmişte hallettiğini sandığın bir ödeme ya da unuttuğun bir borç yeniden karşına çıkabilir. Satürn'ün geri hareketi bu konuyu artık ertelemene izin vermiyor. Görmezden geldiğin tabloya bugün dürüstçe bakmalısın.

Aşk hayatında içine attığın bir his gün yüzüne çıkıyor. İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, partnerinden istemekten çekindiğin bir ihtiyacın ya da için için beslediğin bir güvensizlik bugün yüzeye vurabilir; Ay ile Venüs üçgeni bunu nazik bir dille söylemene imkân tanıyor ve içindekini paylaştığında sırtındaki görünmez yükün ne kadar ağır olduğunu fark ediyorsun. Bekar bir Boğa burcu isen, dalıp gittiğin bir anda aklına düşen kişi sana bir şey anlatmaya çalışıyor; ancak bu kişinin gerçekten aklında mı olduğunu yoksa yalnızlığının mı konuştuğunu ayırt etmen gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Satürn bugün geri hareketine başlıyor ve senin gelecek hedefleri alanını yeniden düzenliyor. İş hayatında bir süredir peşinden gittiğin bir hedefi bugün yeniden değerlendiriyorsun. Ay'ın Oğlak burcuna geçişi bu değerlendirmeyi gerçekçi bir zeminde yapmanı sağlıyor. Ancak Ay ile Satürn arasındaki kare, hayallerini fazla uzak görmene neden olabilir. Bugün hedefini küçültme, sadece ona giden yolu yeniden çiz.

Maddi konularda bir grup ya da topluluk içinde yürüyen bir gelir konusu tekrar açılıyor. Geçmişte konuşulup askıda kalan ortak bir plan bugün canlanabilir. Satürn'ün geri hareketi bu konuyu netleştirmeni istiyor. Ortak paralarda sınırları yeniden belirlemelisin.

Aşk hayatında uzun vadeli beklentilerini gözden geçiriyorsun. İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, beş yıl sonra nerede olmak istediğini düşünürken partnerinin bu resmin içinde olup olmadığını sorguluyorsun; Ay ile Venüs üçgeni bu ağır soruyu korkutmadan konuşmanı sağlıyor ve ortak bir gelecek hayal edebiliyorsanız ilişkinizin sağlam olduğunu anlıyorsun. Bekar bir İkizler burcu isen, aradığın kişinin özelliklerini yeniden tanımlıyorsun; eskiden önemsediğin fiziksel çekimin yerini artık ortak hedeflerin aldığını fark etmen, olgunlaştığının işareti oluyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Satürn bugün kariyer alanının tepesinde geri hareketine başlıyor ve geçmiş bir mesleki konuyu yeniden gündemine taşıyor. İş hayatında kapandığını sandığın bir dosya ya da bir üstünle yaşadığın eski bir mesele bugün tekrar açılabilir. Ay'ın Oğlak burcuna geçişi sana bu konuyu soğukkanlı ele alma gücü veriyor. Ancak Ay ile Satürn arasındaki kare seni fazla eleştirel yapabilir. Bugün kendini yargılamadan, sadece durumu değerlendirmelisin.

Maddi konularda kariyerine bağlı bir gelir konusu yeniden karşına çıkıyor. Geçmişte hak ettiğin ama alamadığın bir ödeme ya da ertelenmiş bir zam bugün gündemine girebilir. Satürn'ün geri hareketi bu konuyu takip etmeni istiyor. Hakkını aramaktan çekinmemelisin.

Aşk hayatında ilişkindeki güç dengesini düşünüyorsun. İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, kararları hep kimin aldığını ve tavizleri hep kimin verdiğini bugün net görüyorsun; Ay ile Venüs üçgeni sana bu hassas konuyu suçlamadan açma imkânı veriyor ve ilişkide iki kişinin de söz sahibi olması gerektiğini hatırlatman dengeyi yeniden kuruyor. Bekar bir Yengeç burcu isen, hayatını kurmuş biri sana çekici geliyor ama bu kez onun başarısına değil, o başarıyı ezip geçerek mi yoksa emekle mi elde ettiğine bakıyorsun; bugün statüye değil karaktere odaklanman seni doğru kişiye yönlendiriyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Satürn bugün geri hareketine başlıyor ve senin eğitim ile inançlar alanını sınıyor. İş hayatında uzun süredir savunduğun bir görüşü ya da başladığın bir eğitimi bugün yeniden sorguluyorsun. Ay'ın Oğlak burcuna geçişi sana bu konuda gerçekçi düşünme gücü veriyor. Ancak Ay ile Satürn arasındaki kare, bir konuda yetersiz kaldığın hissini uyandırabilir. Bugün öğrenmenin bir süreç olduğunu hatırlaman, bu baskıyı hafifletecek.

Maddi konularda eğitim ya da uzakla ilgili bir gider yeniden gündemine giriyor. Geçmişte ödemeyi ertelediğin bir kurs ya da bir seyahat masrafı bugün tekrar karşına çıkabilir. Satürn'ün geri hareketi bu harcamayı gözden geçirmeni istiyor. Gerçekten gerekli olanı ayırmalısın.

Aşk hayatında değerler uyumunu ölçüyorsun. İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, partnerinle bir konuda derin bir görüş ayrılığınız olduğunu ve bunu şimdiye kadar görmezden geldiğinizi fark edebilirsin; Ay ile Venüs üçgeni bu konuşmayı kavgaya dönüştürmeden yapmanı sağlıyor ve farklı düşünmenin ayrılık sebebi olmadığını, ancak temel değerlerde buluşmak gerektiğini görüyorsun. Bekar bir Aslan burcu isen, bir tartışmada seninle aynı tarafta duran ya da aynı şeye gülen biri, görünüşünden çok zihinsel uyumuyla ilgini çekiyor; bu bağı bugün ciddiye almalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Satürn bugün ortak kaynaklar alanında geri hareketine başlıyor ve geçmişten gelen bir finansal ya da duygusal bağı gündemine taşıyor. İş hayatında bir ortakla paylaştığın bir bütçe ya da kapandığını sandığın bir hesap bugün yeniden açılabilir. Ay'ın Oğlak burcuna geçişi sana bu konuyu titizlikle ele alma gücü veriyor. Ancak Ay ile Satürn arasındaki kare, seni fazla kaygılı yapabilir. Bugün belgelere bakıp gerçek durumu görmen, kaygını yatıştıracak.

Maddi konularda eski bir borç ya da kredi meselesi yeniden karşına çıkıyor. Geçmişte hallettiğini düşündüğün bir taksit ya da bir yükümlülük bugün tekrar gündemine girebilir. Satürn'ün geri hareketi bu tabloyla yüzleşmeni istiyor. Rakamları net biçimde gözden geçirmelisin.

Aşk hayatında ne kadar teslim olabildiğini sorguluyorsun. İlişkisi olan bir Başak burcu isen, kendini partnerine tamamen açmaktan çekindiğini ve hep bir kısmını sakladığını fark edebilirsin; Ay ile Venüs üçgeni sana bu duvarı indirme cesareti veriyor ve kırılganlığını gösterdiğinde aranızdaki bağın gerçekten derinleştiğini hissediyorsun. Bekar bir Başak burcu isen, geçmişte sana zor anlar yaşatan tutkulu ama yıpratıcı bir bağ yeniden aklına düşebilir; ancak özlediğin şeyin o kişi değil, hissettiğin yoğunluk olduğunu ayırt etmen gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Satürn bugün tam karşı burcunda, yani ilişkiler ve ortaklıklar alanında geri hareketine başlıyor. İş hayatında bir ortaklığı ya da bir iş birliğini bugün yeniden tanımlıyorsun. Ay'ın Oğlak burcuna geçişi sana bu ilişkiyi gerçekçi değerlendirme gücü veriyor. Ancak Ay ile Satürn arasındaki kare, karşı taraftan yeterince destek görmediğin hissini uyandırabilir. Bugün beklentilerini açıkça konuşman, bu kırgınlığı önleyecek.

Maddi konularda ortaklaşa yürüyen bir konu yeniden gündemine giriyor. Geçmişte imzaladığın bir sözleşme ya da paylaşılan bir yükümlülük bugün tekrar karşına çıkabilir. Satürn'ün geri hareketi koşulları yeniden okumanı istiyor. Detayları atlamamalısın.

Aşk hayatında bir bağı yeniden tanımlıyorsun. İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, ilişkinin başladığı yerde takılı kaldığını hissedip 'biz aslında neyiz?' sorusuyla yüzleşebilirsin; Ay ile Venüs üçgeni bu konuşmayı sertleştirmeden yapmanı sağlıyor ve ilişkinizi yeniden tanımlamanın onu bitirmek değil, güncellemek olduğunu görüyorsun. Bekar bir Terazi burcu isen, geçmişte bitirdiğin bir ilişki bugün yeniden zihnini meşgul ediyor; ancak o kapıyı yeniden aralamadan önce, aranızda değişen bir şey olup olmadığını kendine sormalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Satürn bugün günlük düzen ve sağlık alanında geri hareketine başlıyor ve bozulan rutinlerini yeniden kurmanı istiyor. İş hayatında bir süredir aksayan bir düzeni bugün toparlıyorsun. Ay'ın Oğlak burcuna geçişi sana disiplinli çalışma gücü veriyor. Ancak Ay ile Satürn arasındaki kare, iş yükünü olduğundan ağır hissetmene yol açabilir. Bugün işleri sıraya koyman, bu ağırlığı hafifletecek.

Maddi konularda gündelik giderlerinle ilgili bir konu yeniden karşına çıkıyor. Geçmişte iptal etmeyi unuttuğun bir abonelik ya da tekrarlayan bir ödeme bugün gündemine girebilir. Satürn'ün geri hareketi bu kalemleri gözden geçirmeni istiyor. Gereksiz bir gideri kesmek somut kazanç sağlayacak.

Aşk hayatında sıradan anların değerini fark ediyorsun. İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, sizi bir arada tutan şeyin büyük jestler değil, her sabah kurulan iletişim ve paylaşılan küçük alışkanlıklar olduğunu görüyorsun; Ay ile Venüs üçgeni sana ihmal ettiğin bu küçük ritüellerden birini yeniden canlandırma fırsatı veriyor. Bekar bir Akrep burcu isen, her gün aynı ortamda gördüğün, alıştığın bir yüz bugün sana bir anda farklı görünebilir; aşkın bazen büyük bir olayla değil, tanıdık bir yüzün başka türlü belirmesiyle başladığını hatırlamalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Satürn bugün aşk ve yaratıcılık alanında geri hareketine başlıyor ve yarım kalan bir işi ya da bir tutkuyu gündemine getiriyor. İş hayatında bıraktığın yaratıcı bir projeye bugün yeniden dönebilirsin. Ay'ın Oğlak burcuna geçişi bu projeye disiplin ve süreklilik katıyor. Ancak Ay ile Satürn arasındaki kare, ilhamının tükendiği hissini uyandırabilir. Bugün üretmeyi zorlamak yerine eskiyi toparlaman daha verimli olacak.

Maddi konularda keyfine ya da bir hobine ayırdığın bütçe yeniden gündemine giriyor. Geçmişte başladığın ama yarıda bıraktığın bir uğraşın masrafı bugün tekrar karşına çıkabilir. Satürn'ün geri hareketi bu harcamada ölçüyü tutturmanı istiyor. Zevkten vazgeçmeden dengeyi korumalısın.

Aşk hayatında sönmüş bir kıvılcımı yeniden arıyorsun. İlişkisi olan bir Yay burcu isen, rutinleşen ilişkine ilk günlerin heyecanını geri getirmek istiyorsun; Ay ile Venüs üçgeni bu çabaya karşılık veriyor ve ilk buluşmanızı tekrarlamak ya da o döneme ait bir anıyı canlandırmak uykuya dalmış tutkuyu uyandırıyor. Bekar bir Yay burcu isen, hiç başlayamadan biten, zamanlaması yanlış olduğu için yaşanamamış bir aşk bugün yeniden aklına düşüyor; Satürn sana 'bu sefer doğru zaman mı?' diye sordurtuyor, ama cevap vermeden önce o hissin hâlâ canlı olup olmadığını yoklamalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, yöneticin Satürn bugün ev ve aile alanında geri hareketine başlıyor ve ailevi bir konuyu yeniden açıyor. İş hayatında ev bağlantılı bir düzen ya da aileyle yürüttüğün bir iş bugün tekrar gündemine girebilir. Ay'ın senin burcuna geçişi sana bu konuyu yönetme gücü veriyor. Ancak Ay ile Satürn arasındaki kare, omuzlarındaki yükü ağırlaştırabilir. Bugün her şeyi tek başına taşımak yerine sorumluluğu paylaştırmalısın.

Maddi konularda evle ilgili bir gider yeniden karşına çıkıyor. Geçmişte ertelediğin bir tamirat ya da aileye yaptığın bir destek bugün tekrar gündemine girebilir. Satürn'ün geri hareketi bu harcamayı planlı yapmanı istiyor. Acil olmayanı ertelemelisin.

Aşk hayatında geçmişin bugünkü seçimlerine nasıl yansıdığını görüyorsun. İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, sevgiyi gösterme biçimini ailenden öğrendiğini ya da farkında olmadan onların hatalarını tekrarladığını fark edebilirsin; Ay ile Venüs üçgeni sana bu farkındalığı partnerinle paylaşma imkânı veriyor ve nereden geldiğini anladığında nasıl değişeceğini de buluyorsun. Bekar bir Oğlak burcu isen, ailenin ilişki konusundaki beklentileri bugün aklını meşgul ediyor; ancak kiminle mutlu olacağına karar verecek olan sensin, bu yüzden kendi isteklerinle onların beklentilerini ayırman gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Satürn bugün iletişim alanında geri hareketine başlıyor ve eski bir konuyu yeniden konuşma ihtiyacı doğuruyor. İş hayatında yarım kalan bir yazışma ya da kapanmamış bir görüşme bugün tekrar gündemine girebilir. Ay'ın Oğlak burcuna geçişi sana sözlerini ölçülü seçme gücü veriyor. Ancak Ay ile Satürn arasındaki kare, kendini yeterince ifade edemediğin hissini uyandırabilir. Bugün acele etmeden, düşünerek konuşmalısın.

Maddi konularda yakın çevrenle ilgili bir ödeme yeniden karşına çıkıyor. Geçmişte bir kardeşinle ya da komşunla paylaştığın bir gider bugün tekrar konuşulabilir. Satürn'ün geri hareketi bu konuda netlik istiyor. Sözlü bir anlaşmayı yazılı hale getirmelisin.

Aşk hayatında yarım kalan bir konuşmayı tamamlıyorsun. İlişkisi olan bir Kova burcu isen, geçmişte çözülmeden kapanan bir tartışma ya da yarıda bıraktığın bir cümle hâlâ ikinizin de aklında duruyor; Ay ile Venüs üçgeni bu konuşmaya yumuşak bir zemin hazırlıyor ve kaldığınız yerden bu kez daha sakin devam ettiğinizde aradaki sessiz mesafe kapanıyor. Bekar bir Kova burcu isen, geçmişte konuştuğun ama iletişimin kesildiği biri yeniden yazabilir; ancak yeniden başlamadan önce, iletişimin ilk seferinde neden koptuğunu hatırlamalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Satürn bugün para ve öz değer alanında geri hareketine başlıyor ve kendine biçtiğin değeri yeniden düşündürüyor. İş hayatında geçmişte hakkını arayamadığın bir konu bugün tekrar gündemine girebilir. Ay'ın Oğlak burcuna geçişi sana bu talebi olgun bir dille dile getirme gücü veriyor. Ancak Ay ile Satürn arasındaki kare, kendini olduğundan değersiz görmene yol açabilir. Bugün emeğinin gerçek karşılığını hatırlaman gerekiyor.

Maddi konularda gelirinle ilgili bir konu yeniden karşına çıkıyor. Geçmişte gözden kaçırdığın bir kazanç kalemi ya da düzeltmen gereken bir hesap bugün tekrar gündemine girebilir. Satürn'ün geri hareketi bu tabloyla yüzleşmeni istiyor. Gelir ile giderini yeniden hesaplamalısın.

Aşk hayatında öz saygını sorguluyorsun. İlişkisi olan bir Balık burcu isen, uzun süredir beklentilerini dile getirmeden hep partnerinin isteklerini öncelediğini fark edebilirsin; Ay ile Venüs üçgeni sana bu konuyu kırıcı olmadan açma imkânı veriyor ve sevildiğini hissetmek istemenin bencillik değil, en temel ihtiyacın olduğunu anlıyorsun. Bekar bir Balık burcu isen, kendini nasıl değerlendirdiğinin kimi hayatına aldığını doğrudan belirlediğini görüyorsun; öz değerini yükselttiğinde standartlarının da yükseldiğini fark ediyor ve sana layık olmayan birine razı olmaktan vazgeçiyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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