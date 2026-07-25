Günlük Burç Yorumuna Göre 26 Temmuz Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, Satürn bugün senin burcunda resmen geri hareketine başlıyor ve önümüzdeki birkaç ay boyunca kimliğinle, duruşunla ve sorumluluklarınla ilgili konuları yeniden önüne getiriyor. İş hayatında geçmişte verdiğin bir kararı bugün yeniden gözden geçiriyorsun. Ay'ın Oğlak burcuna geçmesiyle birlikte daha disiplinli ve gerçekçi düşünüyorsun. Ancak Ay ile Satürn arasındaki kare, kendini yetersiz hissetmene yol açabilir. Bugün öz eleştiriyi abartmadan, sadece eksikleri not etmeni öneriyorum.

Maddi konularda geçmişten gelen bir sorumluluk yeniden gündemine giriyor. Daha önce ertelediğin bir ödeme ya da yarım bıraktığın bir mali plan bugün tekrar karşına çıkıyor. Satürn'ün geri hareketi seni bu konuyu baştan ele almaya çağırıyor. Yeni bir harcama yapmak yerine mevcut yükümlülüklerini düzene sokmalısın.

Aşk hayatında geçmişteki tavırların aynaya dönüşüyor. İlişkisi olan bir Koç burcu isen, her tartışmada ilk sesini yükseltenin sen olduğunu ya da işler yolundayken bile huzursuzluk çıkardığını fark edebilirsin; Ay ile Venüs arasındaki üçgen sayesinde bunu partnerine 'bunu yapıyorum ve düzeltmek istiyorum' diye söylemen, aylardır kuramadığınız yakınlığı bir çırpıda kuruyor. Bekar bir Koç burcu isen, hep aynı tip insana tutulduğunu ve ilişkilerinin hep benzer yerde bittiğini görüyorsun; bugün 'beni bu insanlara çeken şey ne?' diye sorman, bir sonraki seçimini bilinçli kılacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…