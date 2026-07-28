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Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 29 Temmuz Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 29 Temmuz Çarşamba günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 29 Temmuz Çarşamba gününe özel aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Kova burcunda gerçekleşen Dolunay senin sosyal çevre ve arkadaşlık alanını aydınlatıyor. İlişkin varsa, Dolunay’ın getirdiği netlikle birlikte artık geleceğe dair konuşma zamanının geldiğini hissediyorsun. Bugün partnerinle “biz nereye gidiyoruz?” sorusunu masaya yatırabilir, ortak planlarınızı somutlaştırabilirsiniz. Dolunay belirsizlikleri sonlandırdığı için, aylardır üstü kapalı kalan bir konu bugün açıklığa kavuşuyor. Geleceğe dair aynı şeyleri istediğinizi gördüğünde için rahatlıyor.

Bekarsan, arkadaş grubundaki birinin sana karşı hislerini belli etmesi bugün seni şaşırtabilir. Uzun süredir sadece arkadaş sandığın biri, Dolunay’ın açığa çıkaran enerjisiyle gerçek duygularını gösteriyor. Bu durum başta kafanı karıştırsa da, arkadaşlıktan doğan aşkların en sağlamlarından olduğunu hatırlamalısın. Bu ihtimale kapını kapatmadan önce kendi kalbine de sormalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Kova Dolunayı senin kariyer ve toplum önündeki duruş alanını aydınlatıyor. İlişkin varsa, son zamanlarda yoğun iş temponun aranıza koyduğu mesafeyi bugün fark ediyorsun. Dolunay’ın netleştiren enerjisiyle, partnerine ne kadar az vakit ayırdığını görüyor ve bunu telafi etmek istiyorsun. Bugün işten kafanı kaldırıp ona yönelmen, aranızdaki soğukluğu hızla eritiyor. Kısa ama içten bir jest bile bugün büyük bir fark yaratıyor.

Bekarsan, iş ya da resmi bir ortamda tanışacağın biri dikkatini çekebilir. Bir toplantıda, bir etkinlikte ya da profesyonel bir ortamda karşılaştığın kişi, Dolunay’ın etkisiyle sana beklenmedik biçimde yakın gelebilir. Ciddi ve kendinden emin duruşu ilgini çekiyor. Ancak iş ile özel hayat arasındaki sınırı da gözetmelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün Kova Dolunayı senin uzak bağlantılar ve seyahat alanını aydınlatıyor. İlişkin varsa, partnerinle birlikte bir yolculuk planı bugün gündeminize gelebilir. Dolunay’ın enerjisi rutinden çıkma isteğinizi güçlendiriyor ve birlikte yeni bir yer keşfetmek aranıza tazelik katıyor. Bugün ona somut bir gezi teklifi sunman, ilişkinize heyecan getiriyor. Ufkunuzu birlikte genişletmek sizi yeniden yakınlaştırıyor.

Bekarsan, bir seyahat sırasında ya da şehir dışından biriyle tanışma ihtimalin bugün yüksek. Dolunay’ın enerjisi seni tanıdık çevrenin dışına çıkarıyor ve farklı bir dünyadan gelen biriyle karşılaştırıyor. Bu kişinin sana yepyeni bir bakış açısı sunması, merakını canlandırıyor. Uzaklık bugün bir engel değil, aksine çekim sebebi oluyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün Kova Dolunayı senin ortak kaynaklar ve derin bağlar alanını aydınlatıyor. İlişkin varsa, para üzerinden başlayan bir konuşma bugün güven meselesine uzanabilir. Dolunay’ın açığa çıkaran enerjisiyle, aslında konunun bütçe değil, birbirinize ne kadar güvendiğiniz olduğunu fark ediyorsunuz. Bu konuşma başta zorlayıcı gelse de aranızı temizliyor. Yüzeyin altındaki gerçek meseleyi konuştuğunuzda, bağınız daha sağlam bir zemine oturuyor.

Bekarsan, geçmişte yarım kalan bir yakınlaşma bugün yeniden gündemine gelebilir. Hiç tamamlanamamış, zamanlaması tutmamış ya da yarıda bırakılmış bir bağ, Dolunay’ın etkisiyle tekrar canlanıyor. Bu kişiyi düşünmen tesadüf değil. Ancak yeniden başlamadan önce, ilk seferinde neden yarım kaldığını hatırlamalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Kova Dolunayı tam karşı burcunda, yani ilişkiler alanında gerçekleşiyor ve bu yılın senin için en güçlü ilişki dolunaylarından biri oluyor. İlişkin varsa, ilişkinin geleceğine dair ciddi bir karar bugün gündemine gelebilir. Evlilik, nişan ya da birlikte atılacak büyük bir adım Dolunay’ın netliğiyle konuşulmaya başlıyor. Bugün “bu ilişki nereye gidiyor?” sorusunun cevabı belirginleşiyor. Uzun süredir beklediğin netlik nihayet geliyor.

Bekarsan, niyetini açıkça belli eden, sana ciddi yaklaşan biri bugün hayatına girebilir. Oyun oynamayan, ne istediğini net söyleyen bu kişi, Dolunay’ın dürüst enerjisiyle kendini açıkça gösteriyor. Belirsizlikten yorulmuş biri olarak bu netliği takdir ediyorsun. Karşılığında sen de ne istediğini açıkça ortaya koymalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün Kova Dolunayı senin günlük düzen ve rutin alanını aydınlatıyor. İlişkin varsa, günlük koşturmacanın arasında birbirinize daha fazla ilgi göstermeniz gerektiğini bugün fark ediyorsun. Dolunay’ın netleştiren enerjisiyle, ilişkinin büyük jestlerle değil, gündelik küçük özenlerle yaşadığını görüyorsun. Bugün partnerine gün içinde atacağın küçük bir mesaj ya da göstereceğin bir ilgi, aranızı belirgin biçimde ısıtıyor. Sıradan anları paylaşmak sizi bağlıyor.

Bekarsan, sürekli gittiğin bir yerde tanışma ihtimalin bugün yüksek. Bir kafe, bir spor salonu ya da her gün uğradığın bir mekânda, alıştığın bir yüz bugün sana bir anda farklı görünebilir. Dolunay’ın enerjisi, gözünün önünde olan ama fark etmediğin birini görünür kılıyor. Gündelik hayatının içindeki bu yakınlığı küçümsememelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Kova Dolunayı senin aşk ve yaratıcılık alanını aydınlatıyor, ki bu senin için yılın en romantik dolunaylarından biri. İlişkin varsa, partnerinle sürpriz ve romantik bir program bugün aranıza taze bir heyecan getiriyor. Dolunay’ın coşkulu enerjisi, ilişkinize oyunu ve neşeyi geri çağırıyor. Bugün planlı ya da ani bir romantik jest, birbirinize neden âşık olduğunuzu hatırlatıyor. Kalpten yaşadığın bu an ilişkinizi tazeliyor.

Bekarsan, bir konser, bir sergi ya da bir festival gibi bir etkinlikte güçlü bir çekim yaşayabilirsin. Dolunay’ın enerjisi, keyif aldığın bir ortamda karşılaşacağın biriyle aranda ani bir kıvılcım yaratıyor. Aynı şeyden hoşlanmanın verdiği yakınlık, hızlı ve güçlü bir bağa dönüşebilir. Bugün böyle bir çekim hissedersen, ona bir şans vermelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Kova Dolunayı senin ev ve aile alanını aydınlatıyor. İlişkin varsa, birlikte yaşama, ev düzeni ya da ailelerle ilgili bir karar bugün gündemine gelebilir. Dolunay’ın netleştiren enerjisiyle, ilişkinizin somut bir zemine oturması gerektiğini hissediyorsun. Bugün partnerinle ortak bir yaşam üzerine konuşmak, ilişkinize ciddiyet ve derinlik katıyor. “Nasıl bir hayat kurmak istiyoruz?” sorusu bugün cevabını buluyor.

Bekarsan, aile ya da yakın çevren aracılığıyla biriyle tanışabilirsin. Dolunay’ın enerjisi, güvenilir bir bağlantı üzerinden hayatına yeni birini getiriyor. Ortak bir tanıdık üzerinden kurulan bu yakınlık, sana baştan güven veriyor. Tanıdık bir çevreden gelen bu kişiye kapını açmanı öneriyorum. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün Kova Dolunayı senin iletişim alanını aydınlatıyor. İlişkin varsa, partnerinden beklenmedik bir itiraf bugün seni şaşırtabilir. Dolunay’ın açığa çıkaran enerjisiyle, partnerin uzun süredir söylemediği bir şeyi bugün dile getiriyor. Bu itiraf olumlu da olabilir, üzerine konuşmanız gereken bir konu da; her iki durumda da aranızdaki iletişimi derinleştiriyor. Onu yargılamadan dinlemen, aranızdaki bağı güçlendiriyor.

Bekarsan, yanlış bir mesaj ya da çevrim içi tesadüfi bir sohbetten doğan bir tanışma bugün gündemine girebilir. Dolunay’ın beklenmedik enerjisi, hiç planlamadığın bir anda bir yakınlık başlatıyor. Rastlantı gibi görünen bu iletişim, ilginç bir bağa dönüşebilir. Bugün beklenmedik bir yerden gelen bir mesaja açık olmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün Kova Dolunayı senin kazanç ve öz değer alanını aydınlatıyor. İlişkin varsa, ortak bütçe ya da harcama konusunda bir konuşma bugün gündeminize gelebilir. Dolunay’ın netleştiren enerjisiyle, paranın aslında bir güven ve değer meselesi olduğunu fark ediyorsun. Bugün partnerinle maddi konuları açıkça konuşmanız, ileride yaşanabilecek bir gerginliği baştan önlüyor. Şeffaf davranmak aranızdaki güveni pekiştiriyor.

Bekarsan, gösterişten çok güven veren, istikrarlı davranan birine yöneliyorsun. Dolunay’ın gerçekçi enerjisi, parlak ama boş vaatler yerine sağlam ve tutarlı birini sana çekici kılıyor. Sözünü tutan, davranışları belli olan biri bugün ilgini çekiyor. Gösterişe değil, sağlamlığa değer verdiğinde doğru kişiyi buluyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Dolunay tam senin burcunda gerçekleşiyor ve bu, yılın senin için en güçlü ve en kişisel dolunayı. İlişkin varsa, kişisel alan ve özgürlük ihtiyacını bugün partnerinle konuşman gerekiyor. Dolunay’ın enerjisi, kendi kimliğini kaybetmeden sevmek istediğini açığa çıkarıyor. Bugün ona ne kadar alana ihtiyacın olduğunu anlatman, ilişkinizi boğmak yerine rahatlatıyor. Özgürlüğünü koruyarak sevmenin mümkün olduğunu ikiniz de görüyorsunuz.

Bekarsan, alışılmış tipinin dışında, sıra dışı düşünceleri olan biriyle tanışabilirsin. Dolunay’ın özgün enerjisi, seni beklenmedik bir insana çekiyor. Herkesten farklı bakış açısı, seni sıkmak yerine heyecanlandırıyor. Bugün kalıpların dışına çıkıp bu farklılığı kucakladığında, sana en çok yakışan bağı buluyorsun. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Kova Dolunayı senin en içsel ve gizli alanını aydınlatıyor. İlişkin varsa, saklanan bir konu bugün açıklığa kavuşabilir. Dolunay’ın açığa çıkaran enerjisiyle, ikinizden birinin bir süredir sakladığı bir mesele yüzeye çıkıyor. Bu başta sarsıcı gelse de, aslında aranızdaki havayı temizliyor. Gizli kalan şeyi konuştuğunuzda, ilişkiniz daha dürüst ve sağlam bir zemine oturuyor.

Bekarsan, gizli bir hayranın duyguları bugün ortaya çıkabilir. Uzun süredir sana ilgi duyan ama bunu söyleyemeyen biri, ortak bir tanıdık ya da bir mesaj aracılığıyla kendini belli ediyor. Dolunay’ın açığa çıkaran enerjisiyle bu sır aydınlanıyor. Kimden geldiğini öğrendiğinde şaşırabilirsin, ama bu ilgiyi hemen geri çevirmemelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
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