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Günlük Burç Yorumuna Göre 29 Temmuz Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 29 Temmuz Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 29 Temmuz Çarşamba günü burçları neler bekliyor?

İşte, 29 Temmuz Çarşamba gününe ait günlük burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Kova burcunda gerçekleşen Dolunay ile birlikte kariyerinde yalnız hareket etmek yerine doğru insanlarla güçlerini birleştirmenin önemini fark edebilirsin. Dahası, dahil olduğun bir ekip, üzerinde çalıştığın ortak bir proje ya da profesyonel çevrenden gelen bir teklif seni düşündüğünden daha büyük bir hedefe taşıyabilir. Özellikle bir süredir emek verdiğin çalışmanın sonuçlarını görmen ve çevrende adından söz ettirmen de mümkün. Görünen o ki bugün, gelecekte nerede olmak istediğine dair planlarını değiştirecek kadar önemli gelişmeler yaşayabilirsin!

Maddi konularda ise sosyal çevrenden gelecek bir fikir yeni bir kazanç ihtimalini beraberinde getirebilir. Bir arkadaşının önerdiği iş, ortak bir girişim ya da bağlantı sayesinde önüne çıkan fırsat bütçeni güçlendirebilir. Fakat Dolunayın heyecanıyla hemen harekete geçmek yerine şartları incelemeyi unutma. Çünkü bugün mesele yalnızca daha fazla kazanmak değil, doğru insanlarla doğru yatırımı yapmak olacak.

 Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Koç burcu isen, partnerinle gelecek planlarınız hakkında yapacağın bir konuşma ilişkinizin yönünü belirleyebilir. Birlikte yaşayacağınız yerden ortak hedeflerinize kadar uzun vadeli meseleleri masaya yatırmanız, aranızdaki bağı daha ciddi bir noktaya taşıyabilir. Bekar bir Koç burcu isen, aşk sandığından çok daha yakınında olabilir! Arkadaş grubunda bugüne dek yalnızca dost olarak gördüğün biri hislerini belli edebilir ya da aranızdaki çekimi artık görmezden gelemeyebilirsin. Dostluk ile aşk arasındaki çizginin değiştiği sürpriz bir gün seni bekliyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Kova burcunda gerçekleşen Dolunay kariyer hayatında güçlü bir sonuçla karşılaşmanı sağlayabilir. Uzun zamandır üzerinde çalıştığın bir işin tamamlanması, yöneticilerinden beklediğin geri bildirimin gelmesi ya da daha görünür bir pozisyon için adının geçmesi mümkün. Üstelik bugüne kadar üstlendiğin sorumlulukların karşılığını alman, iş yerindeki konumunu da değiştirebilir. Başarılarının konuşulduğu ve mesleki geleceğin adına önemli bir karar verdiğin bir gün olabilir!

Maddi konularda ise kariyerindeki bu hareketlilik doğrudan kazançlarına yansıyabilir. Maaş artışı, terfiyle birlikte değişecek gelir ya da performansına bağlı bir ödeme gündeme gelebilir. Tam da bu noktada kendi emeğinin değerini küçümsememeli, maddi beklentilerini açıkça ortaya koymalısın. Çünkü bugün daha fazlasını istemek için elinde güçlü nedenler olabilir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, yoğun iş tempon nedeniyle partnerinle arandaki mesafenin arttığını fark edebilirsin. Akşam saatlerinde yapacağınız açık bir konuşma, hem kırgınlıkları giderebilir hem de birbirinize daha fazla zaman ayırmanızı sağlayabilir. Bekar bir Boğa burcu isen, mesleki bir toplantıda ya da iş nedeniyle bulunduğun resmi bir ortamda dikkatini çeken biriyle karşılaşabilirsin. İlk etapta oldukça ciddi başlayan sohbetin ilerleyen saatlerde kişisel bir yakınlığa dönüşmesi seni şaşırtabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün Kova burcunda gerçekleşen Dolunay ile birlikte eğitim, seyahat ya da yurt dışıyla bağlantılı bir konuda beklediğin haber gelebilir. Bir başvurunun sonuçlanması, eğitim programının tamamlanması ya da başka bir şehirde çalışmanı gerektiren bir fırsatın ortaya çıkması hayatının yönünü değiştirebilir. Üstelik bugünün gelişmeleri sana alıştığın düzenin dışına çıkmanın düşündüğün kadar zor olmadığını gösterebilir. Bavul hazırlamana neden olacak bir karar bile gündeme gelebilir!

Maddi konularda ise eğitim veya yolculuk için ayırman gereken bütçe hesaplarını değiştirebilir. Fakat yapacağın harcamanın gelecekte mesleki anlamda sana sağlayacağı avantajı düşündüğünde bunun yalnızca bir gider olmadığını fark edebilirsin. Özellikle uzmanlaşmanı sağlayacak bir eğitim için ödeme yapmadan önce koşulları incelemen yeterli olacaktır.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, partnerinle birlikte çıkacağınız bir seyahatin ayrıntıları bugün kesinleşebilir. Farklı bir yerde baş başa geçireceğiniz zaman, ilişkinizde son dönemde eksikliğini hissettiğiniz heyecanı yeniden canlandırabilir. Bekar bir İkizler burcu isen, şehir dışından gelen biriyle tanışabilir ya da bir seyahat sırasında beklemediğin bir sohbetin içinde bulabilirsin kendini. Aranızdaki mesafe başlangıçta soru işareti yaratsa da merakın bu tanışmayı sürdürmene neden olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün Kova burcunda gerçekleşen Dolunay ile birlikte finansal yüklerini ilgilendiren önemli bir mesele sonuçlanabilir. Kredi, borç, vergi, sigorta ya da aile içinde paylaşılan bir maddi sorumlulukla ilgili uzun süredir beklediğin hesap önüne gelebilir. Böylece hangi yükü taşımaya devam edeceğini, hangisinden artık kurtulman gerektiğini çok daha net görebilirsin. Bugün yapacağın düzenleme sana yalnızca maddi değil, zihinsel anlamda da rahatlama sağlayabilir.

Özellikle bir borcun kapanması ya da ödeme planının yeniden yapılandırılması bütçende nefes alabileceğin bir alan yaratabilir. Öte yandan başkasının maddi sorumluluğunu üstlenmek konusunda daha kesin sınırlar çizmeye başlayabilirsin. Kendi güvenliğini korumak adına gerektiğinde “hayır” demenin tam zamanı olabilir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, partnerinle para ya da ortak harcamalar üzerinden başlayan bir konuşma ilişkinizdeki güven meselesine kadar uzanabilir. Saklamadan konuşmanız, birbirinizden gerçekte ne beklediğinizi anlamanızı sağlayacaktır. Bekar bir Yengeç burcu isen, geçmişte yarım kalan yoğun bir yakınlaşmanın yeniden gündeme gelmesi mümkün. Karşındaki kişinin dönüşü bu kez seni hemen heyecanlandırmak yerine neden yollarınızın ayrıldığını sorgulamaya yöneltebilir. İkinci bir şans verip vermeyeceğine bu kez duygularının yanında tecrübelerinle karar vereceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün karşıt burcun Kova’da gerçekleşen Dolunay ikili ilişkiler ve ortaklıklar konusunda karar zamanını beraberinde getiriyor. İş hayatında birlikte hareket ettiğin biriyle yollarınızı ayırabilir, mevcut bir sözleşmenin sonuna gelebilir ya da şartları tamamen değiştirilmiş yeni bir anlaşmanın karşısında bulabilirsin kendini. Tek başına kontrolü elinde tutmak istemen güçlü olsa da bugün karşındaki kişinin taleplerini de hesaba katman gerekebilir. Özellikle imza aşamasındaki meselelerde detaylar sandığından daha önemli olacak!

Maddi konularda bir sözleşmenin sona ermesi veya yenilenmesi gelir düzeninde değişiklik yaratabilir. Bu nedenle sana sunulan şartları yalnızca bugünkü kazanca göre değil, önümüzdeki ayları düşünerek değerlendirmelisin. Pazarlık yapman gerekiyorsa kendi sınırlarını net biçimde ortaya koymaktan çekinme.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, ilişkinizin geleceğini belirleyecek ciddi bir konuşma yapabilirsiniz. Evlilik, nişan ya da ilişkinizi resmileştirecek başka bir karar gündeme gelebileceği gibi, uzun süredir çözülemeyen bir mesele için kesin bir yol da belirleyebilirsiniz. Bekar bir Aslan burcu isen, seni açıkça etkilemeye çalışan ve niyetini saklamayan biriyle karşılaşabilirsin. Bu kez belirsiz bir flört yerine ne istediğini bilen birinin yaklaşımı ilgini çekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün Kova burcunda gerçekleşen Dolunay günlük çalışma düzenini tamamen değiştirecek bir gelişmeye işaret edebilir. İş yerinde görevlerinin yeniden belirlenmesi, çalışma saatlerinin değişmesi ya da seni uzun süredir yoran bir sorumluluğun nihayet üzerinden alınması mümkün. Üstelik bugün nerede gereğinden fazla yük aldığını da çok açık görebilirsin. Her işi tek başına yetiştirmeye çalışmak yerine sistemini değiştirdiğinde hem daha üretken hem de daha rahat olacaksın.

Maddi konularda küçük ama sürekli devam eden giderler dikkatini çekebilir. Kullanmadığın aboneliklerden günlük alışkanlıklarına kadar bütçenden fark ettirmeden çıkan paraları gözden geçirmek düşündüğünden daha büyük bir tasarruf sağlayabilir. Bugün finansal rahatlığın büyük bir kazançtan ziyade gereksiz giderleri kesmekten geçebilir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Başak burcu isen, günlük sorumlulukların ilişkinizin önüne geçtiğini fark edebilirsin. Partnerinin senden büyük planlar değil, gün içerisinde göstereceğin küçük bir ilgi beklediğini anlaman aranızdaki havayı değiştirebilir. Bekar bir Başak burcu isen, her gün uğradığın bir kafe, spor salonu ya da benzer bir rutin sırasında sık sık gördüğün biri bu kez seninle sohbet etmek için ilk adımı atabilir. Günlük hayatının sıradan bir parçası sandığın ortamın romantik bir başlangıca sahne olması mümkün. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Kova burcunda gerçekleşen Dolunay yaratıcılığını ortaya koyduğun bir işte sonuç almanı sağlayabilir. Hazırladığın bir tasarımın, yazının, sunumun ya da kişisel olarak ortaya koyduğun başka bir çalışmanın beklediğinden fazla ilgi görmesi mümkün. Özellikle yeteneğini geri planda tuttuğun bir alanda görünür olman, kariyerinde yeni bir yön düşünmene neden olabilir. Bugün yaptığın işi yalnızca görev olarak değil, kendinden bir şey kattığın üretim olarak görmek sana önemli bir avantaj sağlayacak.

Maddi konularda ise keyif için yaptığın harcamaların miktarı artabilir. Eğlence, alışveriş ya da bir etkinlik için bütçeni aşmaya yaklaşabilirsin. Kendini ödüllendirmek isteyebilirsin ancak birkaç saatlik keyfin önümüzdeki günlerin hesabını bozmasına izin vermemelisin.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, ilişkinizde romantizmin yeniden öne çıktığı bir gün yaşayabilirsiniz. Partnerinin hazırladığı sürpriz bir program ya da senden gelecek spontane bir teklif, sıradan bir günü özel bir buluşmaya çevirebilir. Bekar bir Terazi burcu isen, konser, sergi, festival ya da kalabalık bir etkinlikte göz göze geldiğin biriyle arandaki çekim hızla artabilir. Sohbetin ilk dakikalarından itibaren karşılıklı ilgiyi hissetmen bu tanışmayı sıradan olmaktan çıkarabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Kova burcunda gerçekleşen Dolunay ev ve aile düzeninde önemli bir gelişmeyi beraberinde getirebilir. Taşınma kararının kesinleşmesi, evde yapılacak büyük bir değişiklik ya da aile içinde uzun zamandır konuşulan bir meselenin sonuca bağlanması mümkün. Hatta yaşadığın yer ile kariyer planların arasında bir seçim yapmak durumunda kalabilirsin. Nerede ve nasıl yaşamak istediğine dair vereceğin karar, önümüzdeki dönemin düzenini baştan aşağı değiştirebilir.

Maddi konularda evle bağlantılı büyük bir ödeme gündeme gelebilir. Tadilat, eşya ya da taşınma masrafı bütçende önemli bir yer tutabilir. Harcamayı tek seferde yapmak yerine öncelik sırası belirlemek maddi kontrolü elinde tutmanı kolaylaştıracaktır.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, partnerinle aynı çatı altında yaşama konusu gündeme gelebilir. Zaten birlikte yaşıyorsanız ev düzeni ya da ailelerin ilişkinizdeki yeri hakkında kesin bir karar almanız mümkün. Bekar bir Akrep burcu isen, aile aracılığıyla tanışacağın biri ilk anda mesafeli yaklaşmana rağmen ilgini çekebilir. Bir aile yemeğinde ya da yakınlarının düzenlediği bir buluşmada başlayan sohbet, tahmininden daha kişisel bir noktaya ilerleyebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün Kova burcunda gerçekleşen Dolunay önemli bir görüşmenin sonucunu önüne getirebilir. Günlerdir devam eden telefon trafiği, yazışmalar ya da belgeler nihayet netleşebilir ve senden son bir karar vermen istenebilir. Özellikle satış, medya, iletişim veya ticaretle bağlantılı bir iş yapıyorsan yoğun ama sonuç getiren bir gün seni bekliyor. Söylediğin bir cümlenin düşündüğünden daha fazla kişiye ulaşması da kariyerinde beklenmedik bir görünürlük yaratabilir.

Maddi konularda ise yaptığın bir satıştan, kısa süreli bir işten ya da tamamladığın anlaşmadan ödeme alabilirsin. Ancak eline geçmesini beklediğin miktarla gerçek rakam arasında fark varsa hesabı kontrol etmeden konuyu kapatma. Küçük görünen bir ayrıntı cebinde kalacak parayı değiştirebilir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Yay burcu isen, partnerinden duyacağın beklenmedik bir itiraf ilişkinizde uzun zamandır anlam veremediğin bir davranışın nedenini açıklayabilir. Vereceğin ilk tepki yerine onu sonuna kadar dinlemen, konuşmanın seyrini tamamen değiştirebilir. Bekar bir Yay burcu isen, telefonuna gelen yanlış bir mesaj ya da tesadüfi bir sohbet ilginç bir tanışmaya dönüşebilir. Normalde üzerinde durmayacağın bu iletişimi sürdürmek istemen seni bile şaşırtabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün Kova burcunda gerçekleşen Dolunay doğrudan kazançlarını ve sahip olduklarını mercek altına alıyor. Bir süredir yaptığın işin karşılığını yeterince alamadığını düşünüyorsan, artık rakamları masaya koymanın zamanı gelebilir. Yeni bir ücret belirlemek, hizmet bedelini artırmak ya da mevcut işinde maaş görüşmesi yapmak için güçlü bir gerekçe ortaya çıkabilir. Kendi emeğine biçtiğin değer ile başkalarının sana sunduğu rakam arasındaki farkı bugün çok daha açık görebilirsin.

Öte yandan beklediğin bir ödeme hesabına geçebilir ve bütçendeki önemli bir açığı kapatabilir. Fakat bu para gelir gelmez yeni bir alışveriş listesi oluşturmak yerine birikim tarafını güçlendirmek isteyebilirsin. Dolunay sana ne kadar kazandığından çok, kazandığını nasıl yönettiğini gösterecek.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, partnerinle harcamalar konusunda farklı düşündüğünüzü fark edebilirsiniz. Biriniz geleceğe para ayırmak isterken diğeriniz bugünün keyfine öncelik verebilir. Ortak bir bütçe planı hazırlamak tartışmanın önüne geçebilir. Bekar bir Oğlak burcu isen, sana pahalı hediyeler ya da gösterişli planlarla yaklaşan birinden çok davranışlarıyla güven veren biri ilgini çekebilir. Bugün aşk konusunda beklentilerinin değiştiğini ve artık istikrara çok daha fazla önem verdiğini fark edebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün burcunda gerçekleşen Dolunay ile birlikte sahne tamamen senin! Son aylarda değiştirmeye çalıştığın bir konu artık görünür bir sonuca ulaşabilir ve hayatının bundan sonraki bölümünde nasıl bir yerde durmak istediğine karar verebilirsin. İş hayatında sana uygun olmadığını düşündüğün bir görevden çekilmek, çalışma biçimini değiştirmek ya da kendi fikirlerini daha özgürce ortaya koyabileceğin bir yön seçmek gündeminde olabilir. Başkalarının senden beklediği kişi olmak yerine kendi şartlarını belirlemek isteyeceksin.

Maddi konularda kişisel bir hedef için ayırdığın parayı kullanma kararı verebilirsin. Uzun zamandır almak istediğin önemli bir şey ya da kendine yapacağın bir yatırım gündeme gelebilir. Yine de yalnızca “hak ettim” düşüncesiyle bütçenin sınırlarını aşmamaya dikkat et.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Kova burcu isen, bugün partnerine ilişkide daha fazla kişisel alana ihtiyaç duyduğunu söyleyebilirsin. Bu talebin uzaklaşmak anlamına gelmediğini doğru anlatman, aranızdaki yanlış anlaşılmayı önleyecektir. Bekar bir Kova burcu isen, bugün dikkatleri üzerine çekebilirsin! Ancak sana yaklaşan kişiler arasından alışılmış özelliklere sahip olanı değil, düşünce biçimiyle seni şaşırtan birini seçmen mümkün. İlk sohbetinizde ortaya çıkan sıra dışı bir ortak nokta, yeniden görüşmek istemen için yeterli olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Kova burcunda gerçekleşen Dolunay seni biraz geri çekilmeye ve perde arkasında olup bitenleri görmeye davet ediyor. İş yerinde senden saklanan bir bilginin ortaya çıkması, kapalı kapılar ardında yapılan bir görüşmenin kulağına gelmesi ya da üzerinde çalıştığın gizli bir projenin tamamlanması mümkün. Her şeyi hemen ortaya dökmek yerine önce elindeki bilgileri değerlendirmelisin. Çünkü bugün sessiz kalmak, düşündüğünden çok daha güçlü bir strateji olabilir.

Maddi konularda ise unutulmuş bir ödeme, otomatik çekim ya da gözünden kaçan bir masrafla karşılaşabilirsin. Hesap hareketlerini kontrol etmek, bütçendeki küçük ama düzenli bir kaybı fark etmeni sağlayabilir. Özellikle başkası adına yaptığın harcamalarda sınırlarını belirlemen gerekebilir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Balık burcu isen, partnerinin senden sakladığını düşündüğün bir konu hakkında açıklama gelebilir. Fakat duyduğun her şeyi olumsuz yorumlamak yerine önce hikâyenin tamamını öğrenmen ilişkinizde gereksiz bir krizin önüne geçebilir. Bekar bir Balık burcu isen, uzun zamandır senden hoşlandığını belli etmeyen birinin duygularını tesadüfen öğrenebilirsin. Ortak bir tanıdıktan duyacağın küçük bir bilgi ya da yanlışlıkla açığa çıkan bir mesaj, hiç beklemediğin kişinin sana karşı hislerini ortaya çıkarabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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