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Günlük Burç Yorumuna Göre 28 Temmuz Salı Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 28 Temmuz Salı gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 28 Temmuz Salı günü burçları neler bekliyor?

İşte, 28 Temmuz Salı gününe ait günlük burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Ay Balık burcuna geçiyor ve senin en içsel, en gizli alanına yerleşiyor. İş hayatında dış dünyanın gürültüsünden uzaklaşıp sakin bir köşede çalışmak bugün sana çok daha iyi geliyor. Kova Dolunayı’nın yaklaşan enerjisi zihninde bazı farkındalıklar uyandırıyor, ancak Balık Ay’ı seni acele etmemeye çağırıyor. Bugün büyük hamleler yapmak yerine dinlenmen ve fikirlerini olgunlaştırman daha doğru olacak. Sezgin bugün mantığından daha net konuşuyor, o yüzden içinden gelen sese güvenmelisin.

Maddi konularda içgüdülerin öne çıkıyor. Bir teklife ya da harcamaya karşı içinde bir tereddüt varsa, bunu görmezden gelmemelisin. Bugün rakamlar kadar hislerin de sana yol gösteriyor. Net olmayan, ayrıntısı belirsiz bir konuda karar vermek yerine biraz beklemeni öneriyorum.

Aşk hayatında şefkat ve anlayış öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Koç burcu isen, partnerine karşı her zamankinden daha yumuşak ve anlayışlı davranmak bugün aranızı tatlandırıyor; sert çıkışlarını bir kenara bırakmalısın. Bekar bir Koç burcu isen, sana huzur veren, yanında sakinleştiğin biri bugün ilgini çekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Ay Balık burcuna geçiyor ve senin sosyal çevre alanını yumuşak bir enerjiyle dolduruyor. İş hayatında bir ekip ya da bir grup içinde çalışırken bugün empatin ön planda. Kova Dolunayı’nın yaklaşan etkisiyle bir arkadaşlık ya da bir topluluk bağı gündemine geliyor. Katı kurallarla değil, sezgilerinle hareket ettiğinde çevrendekilerle daha iyi anlaşıyorsun. Bugün bir dostundan gelecek destek işini kolaylaştırabilir, o yüzden yardım istemekten çekinmemelisin.

Maddi konularda ortak bir hedef gündeme geliyor. Bir grup ya da arkadaş çevresiyle yürüttüğün bir bütçe konusu bugün konuşulabilir. Ancak Balık Ay’ının bulanık enerjisi yüzünden ortak paralarda sınırları net tutmalısın. Duygusal davranıp fazla cömert olmaktan bugün kaçınmalısın.

Aşk hayatında dostça bir yakınlık öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Boğa burcu isen, partnerinle arkadaş gibi geçireceğiniz rahat ve samimi bir zaman aranızı yumuşatıyor. Bekar bir Boğa burcu isen, uzun süredir tanıdığın bir arkadaşına bugün farklı bir gözle bakabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün Ay Balık burcuna geçiyor ve senin kariyer alanının tepesine yerleşiyor. İş hayatında bugün mantığından çok sezgilerin devrede. Bir konuda içinden gelen his, elindeki verilerden daha doğru yol gösterebilir. Kova Dolunayı’nın yaklaşan enerjisi mesleki bir konuda farkındalık uyandırıyor, ancak bugün büyük bir karar vermek yerine hislerini dinlemen daha doğru. Üstlerine ya da çevrene karşı sert değil, anlayışlı bir dil kullandığında bugün daha çok yol alıyorsun.

Maddi konularda kariyerine bağlı sezgisel bir fırsat gündeme gelebilir. İçine sinen bir iş ya da bir yön bugün önüne çıkabilir. Ancak Balık Ay’ının etkisiyle her şey net olmayabilir, bu yüzden somut bir teklif gelmeden harekete geçmemelisin. Belirsiz bir vaade bel bağlamamalısın.

Aşk hayatında duygusal bir yakınlık öne çıkıyor. İlişkisi olan bir İkizler burcu isen, partnerine iş kaygılarını bir kenara bırakıp yürekten yaklaşmak bugün aranızı yakınlaştırıyor. Bekar bir İkizler burcu isen, profesyonel bir ortamda ya da bir hedef etrafında tanıştığın biri sana duygusal olarak yakın gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün Ay Balık burcuna geçiyor ve senin ufuk açan alanını canlandırıyor. İş hayatında bugün rutinin dışına çıkıp daha geniş bir bakış açısı kazanmak sana iyi geliyor. Kova Dolunayı’nın yaklaşan enerjisi uzak bir hedefe ya da bir öğrenme sürecine dair farkındalık getiriyor. Balık Ay’ının su enerjisi kendi burcunla uyumlu olduğu için bugün kendini akışta ve huzurlu hissediyorsun. İçindeki keşif isteğine kulak verdiğinde, işine dair yeni bir ilham buluyorsun.

Maddi konularda uzakla ilgili sezgisel bir imkân gündeme gelebilir. Farklı bir yerden gelen bir teklif ya da bir eğitim fırsatı bugün içine iyi gelebilir. Ancak Balık Ay’ının bulanıklığı yüzünden ayrıntıları netleştirmeden karar vermemelisin. Umut verici ama belirsiz bir konuya temkinli yaklaşmalısın.

Aşk hayatında ruhsal bir keşif öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Yengeç burcu isen, partnerinle hayata dair derin bir sohbet ya da birlikte yaşanan yeni bir deneyim aranızı ruhen yakınlaştırıyor. Bekar bir Yengeç burcu isen, sana yeni bir dünya gösteren, farklı bir bakış açısı sunan biri kalbine dokunabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Ay Balık burcuna geçiyor ve senin ortak kaynaklar ile derin bağlar alanına yerleşiyor. İş hayatında başkasının bütçesiyle ya da ortak bir kaynakla ilgili bir konuda bugün sezgilerin güçlü. Kova Dolunayı’nın yaklaşan enerjisi paylaşılan bir konuda farkındalık uyandırıyor. Balık Ay’ının derin enerjisi, yüzeyin altındaki gerçekleri sezmeni sağlıyor. Bir kişinin ya da bir durumun göründüğü gibi olmadığını bugün hissedebilirsin, bu sezgiye güvenmelisin.

Maddi konularda ortak bir kaynak sezgisel biçimde gündeme geliyor. Bir destek, bir kredi ya da paylaşılan bir bütçe bugün konuşulabilir. Ancak Balık Ay’ının bulanık enerjisi yüzünden ortak paralarda her ayrıntıyı netleştirmelisin. Güzel görünen ama belirsiz bir finansal konuya bugün mesafeli durmalısın.

Aşk hayatında derin bir duygusal bağ öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, partnerinle aranızda kelimelere dökülemeyen yoğun bir yakınlık bugün hissediliyor; bu bağın tadını çıkarmalısın. Bekar bir Aslan burcu isen, birine karşı ilk anda güçlü ve açıklanamaz bir çekim duyabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün Ay tam karşı burcun olan Balık’a geçiyor ve senin ilişkiler alanını yumuşak bir enerjiyle dolduruyor. İş hayatında bugün bir ortakla ya da yakın çalıştığın biriyle aranda sezgisel bir uyum kuruluyor. Kova Dolunayı’nın yaklaşan enerjisi bir iş birliği konusunda farkındalık getiriyor. Balık Ay’ı seni her zamanki eleştirel bakışını yumuşatmaya çağırıyor. Bugün karşındakini kusurlarıyla kabul ettiğinde, aranızdaki iş ilişkisi çok daha verimli hale geliyor.

Maddi konularda ortaklaşa yürüyen bir konu sezgisel biçimde gündeme geliyor. Bir anlaşma ya da paylaşılan bir bütçe bugün konuşulabilir. Ancak Balık Ay’ının etkisiyle her şey net olmayabilir, bu yüzden koşulları dikkatle gözden geçirmelisin. Duygusal davranıp önemli bir ayrıntıyı atlamamalısın.

Aşk hayatında uyum ve şefkat öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Başak burcu isen, partnerine karşı eleştirel dilini bırakıp anlayışla yaklaşmak bugün aranızı belirgin biçimde yumuşatıyor. Bekar bir Başak burcu isen, seni olduğun gibi kabul eden, hatalarına hoşgörüyle bakan biri kalbine dokunabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Ay Balık burcuna geçiyor ve senin günlük düzen ve sağlık alanına yerleşiyor. İş hayatında bugün katı bir programa bağlı kalmak yerine akışına bırakmak sana daha iyi geliyor. Kova Dolunayı’nın yaklaşan enerjisi gündelik bir rutininde farkındalık uyandırıyor. Balık Ay’ının yumuşak enerjisi, kendini fazla zorlamamanı, temponu biraz düşürmeni istiyor. Bugün hem işini yapıp hem kendine nefes alan bir denge kurduğunda, çok daha huzurlu oluyorsun.

Maddi konularda gündelik harcamalarında sezgilerine kulak vermelisin. Bir konforu ya da bir ihtiyacı karşılamak için yapacağın küçük bir harcama bugün içine iyi gelebilir. Ancak Balık Ay’ının etkisiyle duygusal alışverişe kayabilirsin, bu yüzden gerçek ihtiyaçla anlık isteği ayırmalısın.

Aşk hayatında sıcak bir gündelik yakınlık öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, partnerinle birlikte geçireceğiniz sade ve sakin bir gün aranızı huzurla dolduruyor. Bekar bir Terazi burcu isen, gündelik hayatının içinde, sana kendini rahat hissettiren biriyle yakınlaşabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Ay Balık burcuna geçiyor ve senin aşk ile yaratıcılık alanına yerleşiyor. Balık Ay’ının su enerjisi kendi burcunla uyumlu olduğu için bugün ilham dolu ve duygusal olarak zengin bir gün geçiriyorsun. İş hayatında yaratıcılığın öne çıkıyor, sıradan yöntemler yerine hayal gücünü kullandığında fark yaratıyorsun. Kova Dolunayı’nın yaklaşan enerjisi üretken bir konuda farkındalık getiriyor. Bugün içinden gelen yaratıcı fikri hayata geçirmek için cesaret bulmalısın.

Maddi konularda yaratıcı bir işten gelecek sezgisel bir kazanç gündeme gelebilir. Yeteneğini kullandığın bir konu bugün içine iyi gelebilir. Ancak Balık Ay’ının etkisiyle keyfe yönelik ani harcamalara kayabilirsin, bu yüzden eğlence bütçende ölçüyü korumalısın.

Aşk hayatında tutku ve romantizm öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, partnerinle aranıza yeniden kıvılcım getirecek romantik bir an bugün mümkün; kalbini açmalısın. Bekar bir Akrep burcu isen, sana ilham veren, hayal gücünü harekete geçiren biri kalbini çalabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün Ay Balık burcuna geçiyor ve senin ev ile aile alanına yerleşiyor. İş hayatında bugün dışarının temposundan çok, huzurlu bir ortamda çalışmak sana iyi geliyor. Kova Dolunayı’nın yaklaşan enerjisi ev ya da kökler konusunda bir farkındalık uyandırıyor. Balık Ay’ının şefkatli enerjisi seni içe dönmeye, güvenli alanına çekilmeye çağırıyor. Bugün kendini yorucu bir tempoya sokmak yerine, sağlam bir zemin üzerinde ilerlemeyi tercih etmelisin.

Maddi konularda eve yönelik sezgisel bir harcama gündeme gelebilir. Evini daha huzurlu kılacak bir düzenleme bugün içine iyi gelebilir. Ancak Balık Ay’ının etkisiyle duygusal bir anda fazla harcama yapmaktan kaçınmalısın. Gerçek ihtiyaçla anlık hevesi ayırmalısın.

Aşk hayatında yuva sıcaklığı öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Yay burcu isen, partnerinle evde geçireceğiniz sıcak ve sade bir akşam aranızı derinleştiriyor. Bekar bir Yay burcu isen, sana ev sıcaklığı hissettiren, yanında huzur bulduğun biri kalbine dokunabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün Ay Balık burcuna geçiyor ve senin iletişim alanını yumuşak bir enerjiyle dolduruyor. İş hayatında bugün sözlerini sertlikle değil, şefkatle seçtiğinde çevrenle daha iyi anlaşıyorsun. Kova Dolunayı’nın yaklaşan enerjisi bir konuşma ya da öğrenme konusunda farkındalık getiriyor. Balık Ay’ının sezgisel enerjisi, satır aralarını okumanı ve karşındakinin gerçekten ne demek istediğini anlamanı sağlıyor. Bugün az konuşup çok dinlediğinde daha çok kazanıyorsun.

Maddi konularda yakın çevreden gelen sezgisel bir imkân gündeme gelebilir. Bir tanıdık aracılığıyla gelen bir iş bugün içine iyi gelebilir. Ancak Balık Ay’ının etkisiyle sözlü bir anlaşmada belirsizlik olabilir, bu yüzden her şeyi netleştirmelisin. Duyduğun her söze hemen güvenmemelisin.

Aşk hayatında yumuşak bir iletişim öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, partnerine duygularını her zamankinden daha açık ve şefkatli bir dille ifade etmek bugün aranızı yakınlaştırıyor. Bekar bir Oğlak burcu isen, seninle derin ve içten konuşabilen biri kalbine dokunabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Ay Balık burcuna geçiyor ve senin kazanç ile öz değer alanına yerleşiyor. Kova Dolunayı yarın senin burcunda gerçekleşecek, bu yüzden bugün onun ön enerjisini yoğun biçimde hissediyorsun. İş hayatında kendine biçtiğin değer konusunda bir farkındalık doğuyor. Balık Ay’ının sezgisel enerjisi, gerçekten neyi hak ettiğini içten içe hissetmeni sağlıyor. Bugün emeğinin karşılığını isterken sert değil, sakin ve kararlı bir dil kullanmalısın.

Maddi konularda öz değerinle bağlantılı sezgisel bir konu gündeme geliyor. Bir gelir ya da bir kazanç konusunda içinden gelen his sana yol gösterebilir. Ancak Balık Ay’ının bulanıklığı yüzünden somut olmayan bir vaade bel bağlamamalısın. Gerçek değeri olan bir şeye yönelmelisin.

Aşk hayatında öz saygı ve şefkat öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Kova burcu isen, kendine değer verdiğinde partnerinden de daha yumuşak ve içten bir ilgi gördüğünü fark ediyorsun. Bekar bir Kova burcu isen, sana değerini nazikçe hissettiren, seni önemseyen biri kalbine dokunabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Ay senin burcuna geçiyor ve seni haftanın en duygusal, en sezgisel noktasına taşıyor. İş hayatında bugün mantığın kadar hislerin de güçlü biçimde devrede. Kova Dolunayı’nın yaklaşan enerjisi bir konuda farkındalık uyandırıyor, ancak kendi burcundaki Ay seni önce içine dönmeye çağırıyor. Bugün büyük bir hamle yapmak yerine sezgilerinle yön bulmalısın. İçinden gelen sesi dinlediğinde, doğru yolu herkesten daha net görüyorsun.

Maddi konularda güçlü sezgilerin sana rehberlik ediyor. Bir konuda içinden gelen his, elindeki mantıklı verilerden daha doğru çıkabilir. Ancak kendi burcundaki Ay seni fazla hayalperest kılabilir, bu yüzden büyük bir finansal karar vermeden önce ayaklarını yere basmalısın.

Aşk hayatında derin bir duygusallık öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Balık burcu isen, partnerine karşı hislerin bugün her zamankinden yoğun; bu duyguları paylaşmak aranızı derinleştiriyor. Bekar bir Balık burcu isen, ilk anda ruhuna dokunan, seni derinden etkileyen biriyle karşılaşabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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