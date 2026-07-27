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Günlük Para Burç Yorumuna Göre 28 Temmuz Salı Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Sevgili astroloji severler, yeni güne yeni umutlarla uyandık. Gökyüzü bugün de hayatımıza yön verecek. Üstelik yine gündemimizde finansal kararlar ve para kazanma ihtimalleri yer alacak. Peki, bugün kimler para kazanacak, kimler kaybedecek? On iki burç için de bambaşka kapılar açılırken birileri zengin de olacak. Bakalım, günün en zengini ve en çok kaybedeni hangi burç?

İşte, 28 Temmuz Salı gününe özel para falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Ay Balık burcuna geçerken içindeki tereddüt bugün en iyi danışmanın oluyor. Bir ödemeye içinden “dur” diyorsan, o sesi dinlemeli ve kararı yarına bırakmalısın. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Balık Ay’ı seni arkadaş çevrende cömertliğe sürüklüyor, ama bugün herkesin hesabını üstlenmek sana düşmüyor. Ortak bir harcamada payını net söylemen, sonradan doğacak bir kırgınlığı baştan önlüyor. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün kariyerinle ilgili içine sinen bir kazanç kapısı sezebilirsin, ancak Balık Ay’ının sisi henüz her şeyi net göstermiyor. Somut bir rakam görmeden bu fırsatı harcama planına dahil etmemelisin. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, uzaktan gelen bir imkân bugün içini ısıtıyor, ama Balık Ay’ının bulanıklığı ayrıntıları gölgeliyor. Umut verici bu konuya “evet” demeden önce elindeki bilgiyi tamamlamalısın. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, ortak bir kaynak ya da paylaşılan bir bütçe bugün gündemine giriyor, ancak sezginin altını belgeyle doldurmalısın. Güzel görünen ama koşulları belirsiz bir teklife bugün mesafeni korumalısın. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Balık Ay’ı seni bir anlaşmada duygusal davranmaya itebilir, oysa senin gücün ayrıntıda gizli. Bugün bir maddeyi atlamamak için kağıdı iki kez okumalısın. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, gündelik bir konforu satın almak bugün içine iyi gelebilir, ama Balık Ay’ı anlık hevesle gerçek ihtiyacı birbirine karıştırıyor. Sepete atmadan önce buna gerçekten ihtiyacın olup olmadığını kendine sormalısın. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, yeteneğini kullandığın bir işten gelecek kazanç bugün sezgisel biçimde beliriyor, bu güzel. Ancak Balık Ay’ı seni keyfe yönelik ani harcamalara sürüklüyor; eğlence bütçende sınırı korumalısın. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, evini huzurlu kılacak bir düzenleme bugün aklına yatıyor, ama Balık Ay’ının duygusal dalgası cebini zorlayabilir. Anlık bir hevesle değil, gerçek bir ihtiyaç için para ayırmalısın. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, yakın çevrenden gelen bir iş imkânı bugün içine iyi gelebilir, ancak Balık Ay’ı sözlü anlaşmaları belirsizleştiriyor. Duyduğun her söze hemen güvenmek yerine koşulları yazılı hale getirmelisin. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, yarınki Dolunay’ın ön enerjisiyle bugün öz değerinle bağlantılı bir kazancı içten içe hissediyorsun. Ancak somut olmayan bir vaade bel bağlamak yerine gerçek karşılığı olan bir şeye yönelmelisin. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, kendi burcundaki Ay sezgilerini zirveye taşıyor; bir konuda içinden gelen his mantıklı verilerden daha doğru çıkabilir. Yine de büyük bir finansal kararı, ayaklarını yere basana kadar ertelemelisin. Yarın görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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