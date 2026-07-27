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Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 28 Temmuz Salı Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem Astroloji Editörü
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Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 28 Temmuz Salı günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 28 Temmuz Salı gününe özel aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Ay Balık burcuna geçiyor ve seni her zamanki hızlı temponun aksine içine dönmeye çağırıyor. İlişkin varsa, partnerine karşı bugün daha yumuşak ve şefkatli davranabilir, ona sertlik yerine anlayışla yaklaşabilirsin. Uzun süredir kuramadığınız o sakin yakınlığı bugün kurma şansın var. Ancak Balık Ay’ının bulanık enerjisine dikkat etmelisin; hislerini abartıp ortada olmayan bir sorunu büyütebilir ya da küçük bir davranışını yanlış yorumlayıp alınganlık gösterebilirsin. Bugün duygularınla mantığın arasında bir denge kurmalısın. Her hissettiğin şey gerçek değildir; bir tepki vermeden önce durup düşünmelisin.

Bekarsan, sana huzur veren, yanında sakinleştiğin biri bugün ilgini çekebilir. Ateşli bir tutkudan çok, ruhunu dinlendiren bir yakınlık arıyorsun. Ancak Balık Ay’ının hayalperest enerjisi seni yanıltabilir; henüz tanımadığın birini olduğundan çok daha iyi görebilir, kafanda bir hayal kurup ona aşık olabilirsin. Bugün gördüğün kişiyle hayalindeki kişiyi karıştırmamaya dikkat etmelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Ay Balık burcuna geçiyor ve sosyal ilişkilerine yumuşak bir hava katıyor. İlişkin varsa, partnerinle arkadaş gibi geçireceğiniz rahat bir zaman aranızı tatlandırıyor; birbirinize baskı yapmadan, akışına bırakarak güzel bir gün geçirebilirsiniz. Ancak Balık Ay’ının belirsiz enerjisine dikkat etmelisin; sosyal bir ortamda ya da ortak arkadaşlarınız yüzünden bir kıskançlık ya da yanlış anlaşılma doğabilir. Partnerinin bir arkadaşına gösterdiği ilgiyi bugün olduğundan büyük görebilirsin. Bir şey söylemeden önce gerçekten bir sorun olup olmadığını sormalısın.

Bekarsan, uzun süredir tanıdığın bir arkadaşına bugün farklı bir gözle bakabilirsin. Aranızdaki rahatlık, bir anda başka bir anlam kazanabilir. Ancak bu his konusunda aceleci olmamalısın; anlık bir duyguyla değerli bir arkadaşlığı riske atmak bugün seni pişman edebilir. Bu yakınlığın gerçek mi yoksa geçici mi olduğunu anlamak için zamana bırakmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün Ay Balık burcuna geçiyor ve duygularını kariyer kaygılarının önüne taşıyor. İlişkin varsa, partnerine iş yoğunluğunu bir kenara bırakıp yürekten yaklaşmak bugün aranızı yakınlaştırıyor; ona ne kadar değer verdiğini göstermek için güzel bir gün. Ancak Balık Ay’ının dağınık enerjisine dikkat etmelisin; zihnin hâlâ işte kalırsa, partnerin kendini ihmal edilmiş hissedebilir ve bu bir gerginliğe dönüşebilir. Bugün onunlayken gerçekten orada olmalısın. Bedenen yanında olup zihnen başka yerde olmak, bugün onu incitebilir.

Bekarsan, bir hedef ya da iş ortamında tanıştığın biri sana duygusal olarak yakın gelebilir. Ancak Balık Ay’ının bulanıklığı yüzünden bu kişinin niyetini net okuyamayabilirsin. Profesyonel bir ilgiyi romantik bir ilgiyle karıştırmak bugün seni zor durumda bırakabilir. Bir adım atmadan önce sinyalleri doğru okuduğundan emin olmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün Ay Balık burcuna geçiyor ve su enerjisiyle seni derinden besliyor. İlişkin varsa, partnerinle hayata dair derin bir sohbet ya da birlikte yaşanan yeni bir deneyim aranızı ruhen yakınlaştırıyor; bugün onunla aynı frekansı yakalıyorsun. Ancak Balık Ay’ının hayalci enerjisine dikkat etmelisin; ilişkini ya da partnerini olduğundan daha kusursuz görme eğilimine kapılabilirsin. Onu gerçek bir insan olarak değil, bir hayal olarak sevmek, ileride hayal kırıklığı yaratabilir. Bugün onu tüm gerçekliğiyle görmeye çalışmalısın.

Bekarsan, sana yeni bir dünya gösteren, farklı bir bakış açısı sunan biri kalbine dokunabilir. Ancak bu kişiye kapılırken gerçeklikten kopmamalısın; birinin ilginç olması, sana uygun olduğu anlamına gelmez. Balık Ay’ının etkisiyle bugün pembe gözlükler takabilir, uyarı işaretlerini görmezden gelebilirsin. Heyecanına kapılmadan önce ayaklarını yere basmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Ay Balık burcuna geçiyor ve derin bağlar alanını harekete geçiriyor. İlişkin varsa, partnerinle aranızda kelimelere dökülemeyen yoğun bir yakınlık bugün hissediliyor; bu derin bağın tadını çıkarabilirsin. Ancak Balık Ay’ının bulanık enerjisine dikkat etmelisin; yüzeyin altındaki bir şeyi sezip bunu bir şüpheye dönüştürebilirsin. Somut bir kanıt olmadan, sadece bir hisle partnerini sorgulamak bugün gereksiz bir gerginlik yaratabilir. Sezgilerinle kuruntularını birbirinden ayırmalısın.

Bekarsan, birine karşı ilk anda güçlü ve açıklanamaz bir çekim duyabilirsin. Ancak bu yoğunluk her zaman iyi bir işaret değildir; bazen en güçlü çekim, en sağlıksız bağlardan gelir. Balık Ay’ının etkisiyle bugün mantığını devreye sokmalısın. Bu çekimin nereden geldiğini anlamadan kendini kaptırmamalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün Ay tam karşı burcun olan Balık’a geçiyor ve ilişkilerine yumuşak bir enerji getiriyor. İlişkin varsa, partnerine karşı eleştirel dilini bırakıp anlayışla yaklaşmak bugün aranızı belirgin biçimde yumuşatıyor; onu kusurlarıyla kabul ettiğinde huzur buluyorsun. Ancak Balık Ay’ının etkisine dikkat etmelisin; bu kez tam tersine, kendini fazla geri çekip her şeye katlanma eğilimine girebilirsin. Anlayışlı olmak, kendi ihtiyaçlarını yok saymak demek değildir. Sürekli taviz vermek bugün içinde sessiz bir kırgınlık biriktirebilir.

Bekarsan, seni olduğun gibi kabul eden, hatalarına hoşgörüyle bakan biri kalbine dokunabilir. Ancak Balık Ay’ının bulanıklığı yüzünden bu kişiyi net değerlendiremeyebilirsin. Sana iyi davranan herkesin doğru kişi olmadığını hatırlamalısın. Yalnızlıktan kaçmak için birine tutunmak, bugün yanlış bir seçime yol açabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Ay Balık burcuna geçiyor ve günlük hayatına şefkatli bir enerji katıyor. İlişkin varsa, partnerinle birlikte geçireceğiniz sade ve sakin bir gün aranızı huzurla dolduruyor; büyük planlar yerine küçük ortak anlar bugün sizi yakınlaştırıyor. Ancak Balık Ay’ının dağınık enerjisine dikkat etmelisin; gündelik bir aksaklık ya da yorgunluk yüzünden partnerine karşı sabırsız davranabilirsin. Küçük bir huzursuzluğu ona yansıtmak bugün gereksiz bir tartışmaya dönüşebilir. Ruh halini onunla karıştırmamalısın.

Bekarsan, gündelik hayatının içinde, sana kendini rahat hissettiren biriyle yakınlaşabilirsin. Ancak Balık Ay’ının etkisiyle sıradan bir yakınlığı romantik bir şeye dönüştürme telaşına düşebilirsin. Her rahat ettiğin kişi sana aşık olduğun anlamına gelmez. Bugün acele bir yorum yapmadan, hislerinin gerçekten ne olduğunu anlamalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Ay Balık burcuna geçiyor ve su enerjisiyle aşk alanını ilhamla dolduruyor. İlişkin varsa, partnerinle aranıza yeniden kıvılcım getirecek romantik bir an bugün mümkün; kalbini açtığında güzel bir yakınlık yaşayabilirsin. Ancak Balık Ay’ının yoğun enerjisine dikkat etmelisin; duyguların o kadar şiddetlenebilir ki küçük bir olayı büyük bir drama dönüştürebilirsin. Kıskançlık ya da sahiplenme hissi bugün kontrolden çıkabilir. Sevginle takıntını birbirinden ayırmalısın.

Bekarsan, sana ilham veren, hayal gücünü harekete geçiren biri kalbini çalabilir. Ancak Balık Ay’ının etkisiyle bu kişiyi gerçekte olduğundan çok daha büyüleyici görebilirsin. Zihninde kurduğun kusursuz hikâye, gerçek kişiyle örtüşmeyebilir. Bugün birini idealize etmeden önce onu gerçekten tanımaya zaman ayırmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün Ay Balık burcuna geçiyor ve seni yuvana, köklerine çekiyor. İlişkin varsa, partnerinle evde geçireceğiniz sıcak ve sade bir akşam aranızı derinleştiriyor; dışarının gürültüsünden uzakta, baş başa huzur buluyorsunuz. Ancak Balık Ay’ının duygusal enerjisine dikkat etmelisin; geçmişe ya da aileye dair bir konu bugün hassas noktalarına dokunabilir ve bunu partnerine yansıtabilirsin. Eski bir kırgınlığı bugünkü ilişkine taşımak, gereksiz bir gerginlik yaratabilir. Nereden geldiğini bilmeden bir tepki vermemelisin.

Bekarsan, sana ev sıcaklığı hissettiren, yanında huzur bulduğun biri kalbine dokunabilir. Ancak Balık Ay’ının etkisiyle güvenlik arayışını aşkla karıştırabilirsin. Sadece yalnız hissettiğin için birine yakınlaşmak, bugün yanlış bir başlangıç olabilir. Bir boşluğu doldurmakla gerçekten birini istemek arasındaki farkı görmelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün Ay Balık burcuna geçiyor ve iletişimine şefkatli bir ton katıyor. İlişkin varsa, partnerine duygularını her zamankinden daha açık ve yumuşak bir dille ifade etmek bugün aranızı yakınlaştırıyor; kalbindekini söylemek için güzel bir gün. Ancak Balık Ay’ının bulanık enerjisine dikkat etmelisin; ne demek istediğini net anlatamayabilir ya da onun sözlerini yanlış anlayabilirsin. Bugün yarım kalan bir cümle ya da belirsiz bir mesaj, ortada olmayan bir soruna yol açabilir. Anlamadığın bir şeyi varsaymak yerine sormalısın.

Bekarsan, seninle derin ve içten konuşabilen biri kalbine dokunabilir. Ancak Balık Ay’ının etkisiyle güzel sözlere fazla kanabilirsin. Bugün biri sana tam duymak istediğin şeyleri söyleyebilir, ama söylenenlerle yapılanların örtüşüp örtüşmediğine bakmalısın. Tatlı bir dile kapılmadan önce, o kişinin gerçekte kim olduğunu görmelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Ay Balık burcuna geçiyor ve yarın kendi burcunda gerçekleşecek Dolunay’ın ön enerjisini duygularına taşıyor. İlişkin varsa, kendine değer verdiğinde partnerinden de daha yumuşak ve içten bir ilgi gördüğünü fark ediyorsun; bugün öz saygın ilişkine olumlu yansıyor. Ancak Balık Ay’ının hassas enerjisine dikkat etmelisin; değer görmediğin hissine kapılıp partnerini haksız yere sorgulayabilirsin. Bir günlük bir ilgisizliği büyük bir mesele haline getirmek bugün aranızı gerebilir. Gerçek bir sorunla anlık bir alınganlığı ayırmalısın.

Bekarsan, sana değerini nazikçe hissettiren, seni önemseyen biri kalbine dokunabilir. Ancak Balık Ay’ının etkisiyle ilgiye o kadar aç olabilirsin ki, sana biraz değer veren ilk kişiye tutunabilirsin. Az ilgiyi çok sanmak, bugün yanlış birine bağlanmana yol açabilir. Kendi değerini bilerek seçici olmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Ay senin burcuna geçiyor ve seni duygularının en yoğun noktasına taşıyor. İlişkin varsa, partnerine karşı hislerin bugün her zamankinden yoğun; bu duyguları paylaşmak aranızı derinleştiriyor ve ona ne kadar bağlı olduğunu gösteriyorsun. Ancak kendi burcundaki Ay’ın etkisine dikkat etmelisin; duyguların seni öyle sarabilir ki en küçük bir olumsuzluğu bile büyük bir drama dönüştürebilirsin. Bir bakışı, bir sessizliği yanlış yorumlayıp kendini gereksiz yere üzebilirsin. Bugün hislerine kapılmadan önce gerçeği kontrol etmelisin.

Bekarsan, ilk anda ruhuna dokunan, seni derinden etkileyen biriyle karşılaşabilirsin. Ancak Balık Ay’ının hayalci enerjisi bugün en yüksek seviyede; bu yüzden tanımadığın birine bir çırpıda aşık olma riskin yüksek. Kafanda kusursuz bir aşk hikâyesi kurup, karşındaki gerçek insanı görmezden gelebilirsin. Hayal ettiğin kişiyle karşındaki kişiyi ayırmalı, kalbini kaptırmadan önce gözlerini açık tutmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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