Günlük Para Burç Yorumuna Göre 29 Temmuz Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Akrep, dolunay ev, taşınma ya da aile düzeninde bir değişimi doruğa taşıyor ve bu durum kariyer planlarını da etkileyebilir; hatta yaşayacağın yer ile işin arasında bir seçim gündeme gelebilir. Tadilat, eşya ya da taşınma gibi büyük ev giderleri karşına çıkabilir. Bu masrafları planlı yapman, bütçeni ayakta tutacak. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…