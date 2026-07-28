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Günlük Para Burç Yorumuna Göre 29 Temmuz Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Sevgili astroloji severler, yeni güne yeni umutlarla uyandık. Gökyüzü bugün de hayatımıza yön verecek. Üstelik yine gündemimizde finansal kararlar ve para kazanma ihtimalleri yer alacak. Peki, bugün kimler para kazanacak, kimler kaybedecek? On iki burç için de bambaşka kapılar açılırken birileri zengin de olacak. Bakalım, günün en zengini ve en çok kaybedeni hangi burç?

İşte, 29 Temmuz Çarşamba gününe özel para falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Kova dolunayı profesyonel çevrenle ve ekip çalışmasıyla ilgili bir konuyu doruğa taşıyor. Ortak yürüttüğün bir proje sonuçlanabilir ya da sosyal çevrenden yeni bir iş fırsatı doğabilir. Bu bağlantıları ciddiye alman, önümüzdeki dönemde kazanç kapını aralayacak. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, Güneş-Jüpiter kavuşumu emek verdiğin bir işin tam da zirvede karşılık bulmasını sağlıyor. Yöneticilerden gelecek bir geri bildirim, bir terfi ya da görünürlük artışı gündemine girebilir. Bunun maaşına ya da performans ödemene yansıması, bu dönemde gelirini yukarı taşıyacak. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, dolunayın enerjisi eğitim, yurt dışı ya da başka bir şehirle bağlantılı bir kariyer fırsatını öne çıkarıyor. Uzakla ilgili bir kapı bugün netleşebilir. Bu yönde yapacağın bir eğitim ya da yolculuk harcamasını gider değil, geleceğe yatırım olarak görmelisin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Plüton'la kavuşan dolunay kredi, vergi, sigorta ya da aileyle paylaşılan bir finansal sorumluluğu sonuca bağlıyor. Bir borcu kapatmak ya da ödeme planını değiştirmek bugün mümkün. Başkalarının maddi yüklerine nazik ama net bir sınır koyman, seni uzun vadede rahatlatacak. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Güneş ve Jüpiter senin burcunda buluşurken bir iş ortaklığı, sözleşme ya da profesyonel anlaşma sona erebilir veya şartları değişebilir. Yeni koşullar gündemine gelebilir. Masaya oturmadan önce ne istediğini net bilmen, pazarlıkta seni güçlü kılacak. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, dolunay iş yerinde görev dağılımını ya da çalışma saatlerini değiştiriyor; uzun süredir taşıdığın ağır bir sorumluluk üzerinden kalkabilir. Bu ferahlama maddi tarafına da yansıyabilir. Aboneliklerini ve küçük günlük giderlerini gözden geçirip azaltman, bütçeni toparlamana yardımcı olacak. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, Güneş-Jüpiter kavuşumu bir tasarımın, yazının ya da yaratıcı bir çalışmanın ilgi görmesini sağlıyor; yeteneğin sayesinde kariyerinde görünürlük kazanabilirsin. Bu keyifli enerjiyle birlikte eğlence, etkinlik ve alışveriş harcamaların artabilir. Bütçeni aşmamaya bugün özellikle dikkat etmelisin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, dolunay ev, taşınma ya da aile düzeninde bir değişimi doruğa taşıyor ve bu durum kariyer planlarını da etkileyebilir; hatta yaşayacağın yer ile işin arasında bir seçim gündeme gelebilir. Tadilat, eşya ya da taşınma gibi büyük ev giderleri karşına çıkabilir. Bu masrafları planlı yapman, bütçeni ayakta tutacak. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, dolunay telefon, yazışma, belge ya da görüşme trafiğini sonuca bağlıyor; özellikle satış, medya, iletişim ve ticaret alanında somut gelişmeler yaşanabilir. Kısa süreli bir iş ya da bir anlaşmadan gelecek ödeme cebine katkı sağlayabilir. Bu hareketliliği iyi değerlendirmen, kazancını artıracak. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Plüton'la güçlenen dolunay doğrudan kazancı ve emeğinin karşılığını masaya koyuyor. Bir maaş görüşmesi, hizmet ücretini artırma ya da yaptığın iş için daha yüksek bir bedel isteme günü olabilir. Beklediğin bir ödemenin gelmesi, birikimini güçlendirmen için iyi bir fırsat. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, dolunay tam senin burcunda gerçekleşirken çalışma biçimini değiştirme, sana uymayan bir görevden çekilme ya da daha özgür bir kariyer yönü seçme isteği doruğa çıkıyor. Uzun süredir planladığın kişisel bir yatırım ya da büyük bir alışveriş gündemine gelebilir. Bu adımı bilinçli atman, seni doğru yöne taşıyacak. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, dolunay iş yerinde gizli kalmış bir bilgiyi açığa çıkarıyor ya da perde arkasında yürüttüğün bir projeyi tamamlıyor. Aynı enerji, unutulmuş bir ödemeyi, otomatik bir çekimi ya da fark etmediğin düzenli bir gideri de gün yüzüne çıkarabilir. Bunları keşfetmen, bütçende sessizce açılmış bir sızıntıyı kapatmanı sağlayacak. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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