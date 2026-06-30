Sevgili Kova, bu Temmuz ayına doğrudan günlük iş rutinlerini, sağlığını ve ofis ortamını tamamen yenileyerek adım atacaksın. 14 Temmuz tarihinde gerçekleşecek Yengeç Yeni Ayı, beslenme düzenini değiştirmen, yeni bir ofise taşınman veya iş yerinde yepyeni bir projede görev alman için sana taze bir enerji sunacak. Bu süreçte bedenine daha fazla özen gösterirken, daha verimli çalışmanın getirdiği o derin fiziksel zindeliği yaşayacaksın.

Ayın ilerleyen günlerinde günlük hayatını düzene soktuktan sonra, dikkatini tamamen eşinle olan ilişkilere ve iş ortaklıklarına çevireceksin. Karşındaki insanın ihtiyaçlarını dinleyecek, mevcut ilişkini resmiyete dökecek veya karlı bir iş birliğine imza atacaksın. Yeni bir danışmanlık hizmeti alacak veya rakiplerinle uzlaşma yolları arayacaksın. Bu ay diplomasiyle yaratacağın bu dengeleyici atmosfer, hukuki ve özel hayatını sağlamlaştırmana büyük bir katkı sağlayacak.

Peki ya aşk? Ayın son günlerinde krizleri çözme ve mahremiyet alanında oldukça yoğun bir döneme gireceksin. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle birlikte parasal konuları masaya yatıracak, birbirinizin yaralarını sararak aşka bambaşka bir derinlik katacaksın. İşte bu da seni nikah masasına götürecek. Bekar bir Kova isen, bir kriz anında yardımına koşan veya finansal bir ortamda tanışacağın analitik zekaya sahip biriyle aranda çok hızlı bir çekim başlayacak. Mantığıyla dikkatini çeken bu kişiyle yaşayacağın stratejik anlar, kalbinde derin bir heyecan yaratacak. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…