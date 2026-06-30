Sevgili Kova, bu Temmuz ayı senin için çalışma sistemini, astlarınla olan iletişimini ve hizmet verdiğin alanları baştan aşağı düzenleyeceğin bir dönem olacak. 24 Temmuz tarihinde Merkür'ün ileri hareketine geçmesiyle, uzun süredir tıkalı kalan bir iş başvurusunu, ertelenen bir doktor randevusunu veya ofis arkadaşlarınla yaşadığın pürüzleri kalıcı olarak çözeceksin. Bu süreçte yarım kalan evrak işlerini tamamlarken, pratik zekanı tam anlamıyla sergileyeceksin.

Ayın ilk yarısında verim odaklı kurduğun bu yeni düzen, ay sonuna doğru atacağın güçlü ortaklık imzalarına zemin hazırlayacak. Kariyerindeki bu çalışkan duruşun, yakın zamanda elde edeceğin sözleşme başarılarıyla taçlanarak karşına çok daha uyumlu bir ekip çıkaracak. Kısacası bu ay attığın her düzenli adım, seni ofisinde daha vazgeçilmez hale getirecek. Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…