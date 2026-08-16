Sevgili Kova, bu hafta senin için dönüm noktası taşıyor. Salı günü Ay Düğümleri senin burcuna yerleşiyor ve önümüzdeki bir buçuk yıl boyunca kendi yolunu çizmen isteniyor. Pazartesi Mars-Neptün karesi ev alanını etkiliyor ve ailevi bir konuda kafan karışabilir, önemli işleri erteleyebilirsin. Perşembe İlk Dördün ile birlikte ortak kaynaklarda bir eşiğe geliyorsun. Pazar günü Güneş Başak’a geçtiğinde ise paylaşılan paralar ve derin bağlar öne çıkıyor.

Maddi olarak ise hafta başında evle ilgili bir masraf beklediğinden farklı çıkabilir. Kesin rakamı öğrenmeden söz vermemelisin.

Aşk hayatında geçmişten gelen bir hassasiyet devreye giriyor. İlişkisi olan bir Kova burcu isen, gösterdiğin tepkinin nereden geldiğini düşünmelisin. Bekar bir Kova burcu isen, eski bir yaran yeni birine yaklaşmanı zorlaştırıyor. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…