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Kova Burcu right-white
17 - 23 Ağustos 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.08.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Kova ve yükselen Kova burçları 17 Ağustos - 23 Ağustos haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 17 Ağustos - 23 Ağustos haftan nasıl geçecek? Bu hafta Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor?

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta senin için dönüm noktası taşıyor. Salı günü Ay Düğümleri senin burcuna yerleşiyor ve önümüzdeki bir buçuk yıl boyunca kendi yolunu çizmen isteniyor. Pazartesi Mars-Neptün karesi ev alanını etkiliyor ve ailevi bir konuda kafan karışabilir, önemli işleri erteleyebilirsin. Perşembe İlk Dördün ile birlikte ortak kaynaklarda bir eşiğe geliyorsun. Pazar günü Güneş Başak’a geçtiğinde ise paylaşılan paralar ve derin bağlar öne çıkıyor.

Maddi olarak ise hafta başında evle ilgili bir masraf beklediğinden farklı çıkabilir. Kesin rakamı öğrenmeden söz vermemelisin.

Aşk hayatında geçmişten gelen bir hassasiyet devreye giriyor. İlişkisi olan bir Kova burcu isen, gösterdiğin tepkinin nereden geldiğini düşünmelisin. Bekar bir Kova burcu isen, eski bir yaran yeni birine yaklaşmanı zorlaştırıyor. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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