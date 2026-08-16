Sevgili Kova, bu hafta evle ilgili bir masraf beklediğinden farklı çıkabilir; pazartesi Mars-Neptün karesi rakamları belirsizleştiriyor ve kesin fiyatı öğrenmeden söz vermemelisin. Perşembe günü İlk Dördün ortak kaynaklar alanında gerçekleşiyor ve paylaşılan bir hesapta karar anı geliyor. Pazar günü Güneş de aynı alana geçiyor, yani önümüzdeki bir ay boyunca krediler, ortak bütçeler ve destekler senin gündeminde olacak. Bu hafta zemin hazırlamalısın. Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…