Bir Anda Herkesin Dinlemeye Başladığı Sanatçılar

Hani bazen olur ya; Instagram Reels’ı kaydırırken, TikTok’ta gezinirken ya da Spotify’ın 'Weekly Buzz' listesinde bir şarkıya denk gelirsin. Şarkı o kadar sarar ki, bir bakmışsın sabah akşam onu mırıldanıyorsun. Sonra bir fark edersin, meğer sadece sen değil, metrobüsteki amca da, plazadaki müdür de aynı şarkıyı dinliyor!

İşte son dönemde algoritmayı ele geçirip, müzik listelerini adeta babasının malı gibi kullanan, bir anda herkesin dinlemeye başladığı o isimler ve dillerden düşmeyen hitleri!