Bir Anda Herkesin Dinlemeye Başladığı Sanatçılar
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Hani bazen olur ya; Instagram Reels’ı kaydırırken, TikTok’ta gezinirken ya da Spotify’ın 'Weekly Buzz' listesinde bir şarkıya denk gelirsin. Şarkı o kadar sarar ki, bir bakmışsın sabah akşam onu mırıldanıyorsun. Sonra bir fark edersin, meğer sadece sen değil, metrobüsteki amca da, plazadaki müdür de aynı şarkıyı dinliyor!
İşte son dönemde algoritmayı ele geçirip, müzik listelerini adeta babasının malı gibi kullanan, bir anda herkesin dinlemeye başladığı o isimler ve dillerden düşmeyen hitleri!
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BLOK3
manifest
Semicenk
Mert Demir
Tyla
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Benson Boone
Teddy Swims
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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