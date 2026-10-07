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Bir Anda Herkesin Dinlemeye Başladığı Sanatçılar

etiket Bir Anda Herkesin Dinlemeye Başladığı Sanatçılar

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Editörü
07.10.2026 - 20:01
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Hani bazen olur ya; Instagram Reels’ı kaydırırken, TikTok’ta gezinirken ya da Spotify’ın 'Weekly Buzz' listesinde bir şarkıya denk gelirsin. Şarkı o kadar sarar ki, bir bakmışsın sabah akşam onu mırıldanıyorsun. Sonra bir fark edersin, meğer sadece sen değil, metrobüsteki amca da, plazadaki müdür de aynı şarkıyı dinliyor!

İşte son dönemde algoritmayı ele geçirip, müzik listelerini adeta babasının malı gibi kullanan, bir anda herkesin dinlemeye başladığı o isimler ve dillerden düşmeyen hitleri!

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BLOK3

Birkaç yıl önce kendi halinde müzik yaparken, samimi vokal tarzı ve resmen 'mahallemizin çocuğu' edasıyla bir anda Türkçe rap dünyasının zirvesine kuruldu. Şarkılarındaki o efkarlı ama bir o kadar da giderli hava, Z kuşağının marşı haline geldi. Spotify listelerinde üst sıralardan inmek bilmiyor!

manifest

Eğer son haftalarda sosyal medyayı tamamen kapatıp bir mağarada yaşamadıysanız, bu ismi duymamış olmanız imkansız. Bağımsız müzik dünyasından gelip popun süperstarı Ajda Pekkan'ı ikna ettiler ve ortaya çıkan 'Hileli' şarkısıyla listeleri resmen darmadağın ettiler. Spotify Türkiye listelerinde 1 numaraya çıkmaları hiç de sürpriz olmadı!

Semicenk

'Bu çocuk ne ara bu kadar çok şarkı çıkardı ve nasıl hepsi milyonlar dinleniyor?' dediğinizi duyar gibiyiz. Semicenk, o eski damar arabesk ruhunu modern pop altyapılarıyla öyle bir birleştirdi ki, kalbi kırık kim varsa kendini onun şarkılarında buldu. Funda Arar gibi devlerle yaptığı düetler de pastanın çileği oldu.

Mert Demir

Mabel Matiz ile seslendirdiği 'Antidepresan' ile ülkenin üzerine adeta bir güneş gibi doğmuştu. Çoğu kişi 'Tek şarkılık popülerlik' derken o, 'Ateşe Düştüm' ile bıyıklarını burarak hepimize ters köşe yaptı. Canlı performanslarındaki o retro ve cool havasıyla şu an playlistlerin vazgeçilmezi.

Tyla

Gelelim global arenaya... Güney Afrika’dan çıkan Tyla, 'Water' şarkısıyla ve o meşhur dansıyla TikTok’ta öyle bir viral oldu ki, dünya üzerinde bu şarkıyla challenge yapmayan tek bir influencer kalmadı. Amapiano tarzını dünyaya sevdiren kadın olarak tarihe geçti bile.

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Benson Boone

Şarkı sakin bir indie-pop gibi başlıyor, tam 'Aa ne tatlı' derken Benson abimiz bir haykırmaya başlıyor, kendimizi odada duvarları yumruklarken buluyoruz! 'Beautiful Things' şarkısıyla küresel listelerin altını üstüne getiren genç yetenek, uzun süre daha kulaklarımızdan gitmeyecek gibi.

Teddy Swims

Yıllarca YouTube'da yaptığı muazzam cover'larla kemik bir kitle yakalamıştı ama 'Lose Control' şarkısı öyle bir patladı ki, tüm dünya bu buğulu ve güçlü soul sesin karşısında şapka çıkardı. Arabada son ses açıp eşlik etmelik şarkıların bir numaralı adresi.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Editörü
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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