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11 Yıl Sonra Hasat Ettiler: Altın Damlayan Ağaç Üreticinin Yeni Gelir Kapısı Oldu

11 Yıl Sonra Hasat Ettiler: Altın Damlayan Ağaç Üreticinin Yeni Gelir Kapısı Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
07.10.2026 - 20:00
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Muğla’da sakız üretimini yeniden canlandırmak, kırsaldaki üreticiye ek gelir sağlamak ve Türkiye'nin bu alandaki dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla 11 yıl önce başlatılan projede tarihi bir eşik aşıldı. Halk arasında 'altın damlayan ağaç' olarak bilinen ve gıda, kozmetik, tıp ile aromatik ürünler sektöründe yüksek ekonomik değere sahip olan sakız ağaçlarından ilk ürünler toplandı.

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Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2015 yılında hayata geçirilen "Tıbbi Aromatik ve Boya Bitkilerinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında bugüne kadar yaklaşık 100 dekar alanda sakız bahçesi kuruldu.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2015 yılında hayata geçirilen "Tıbbi Aromatik ve Boya Bitkilerinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında bugüne kadar yaklaşık 100 dekar alanda sakız bahçesi kuruldu.

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğiyle temin edilen ücretsiz fidanların toprakla buluşturulması sonucu Kavaklıdere ve Yatağan dışındaki tüm ilçelerde sakız üretimi yaygınlaştırılıyor.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, bölgenin iklim ve arazi yapısının sakız yetiştiriciliğine oldukça uygun olduğunu belirterek şunları kaydetti:

'Fidanlarımızı çiftçilerimize ücretsiz vererek toprakla buluşturuyoruz. 11 yılın sonunda sakız verimi almaya başladık. İlk hasatlar olduğu için şu anda ağaç başına yaklaşık 80-100 gram seviyesindeyiz. Ancak ağaçlar gelişimini tamamladıkça verim 400-500 grama kadar çıkacak. Amacımız üretimi artırarak hem ithalatı azaltmak hem de üreticimize yeni bir gelir kapısı açmak.'

Bölgedeki üretimi bilimsel temellere oturtmak amacıyla Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ortaklığında Muğla’nın sakız envanteri çıkarılıyor.

Bölgedeki üretimi bilimsel temellere oturtmak amacıyla Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ortaklığında Muğla’nın sakız envanteri çıkarılıyor.

Farklı bölgelerdeki ağaçlardan alınan yaprak ve sakız numuneleri üzerinde kalite analizleri yürütülürken, çalışmaların ardından düzenlenecek çalıştayla sakız üretiminin geleceğine yönelik stratejik bir yol haritası belirlenecek.

Fethiye’de 3 ayrı noktada sakız bahçesi kurduklarını belirten Fethiye Ata Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hakan Fikret Ünal, mübadele döneminin ardından bölgede azalan sakız ve kaya inciri üretimini eski günlerine döndürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Fethiye’de 3 ayrı noktada sakız bahçesi kurduklarını belirten Fethiye Ata Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hakan Fikret Ünal, mübadele döneminin ardından bölgede azalan sakız ve kaya inciri üretimini eski günlerine döndürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Ünal, 'Yetiştirdiğimiz fidanları köylere dağıtarak bu endemik bitkiyi gıda piyasasına kazandırmak ve sakız ağacını Anadolu’da yeniden yaygınlaştırmak istiyoruz' ifadelerini kullandı.

Fethiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Ümmü Sezer ise çoğaltma ve üretim çalışmalarının aralıksız sürdüğünü, üreticilerin sakızdan ilk gelirlerini elde etmeye başladığını vurguladı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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