11 Yıl Sonra Hasat Ettiler: Altın Damlayan Ağaç Üreticinin Yeni Gelir Kapısı Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Muğla’da sakız üretimini yeniden canlandırmak, kırsaldaki üreticiye ek gelir sağlamak ve Türkiye'nin bu alandaki dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla 11 yıl önce başlatılan projede tarihi bir eşik aşıldı. Halk arasında 'altın damlayan ağaç' olarak bilinen ve gıda, kozmetik, tıp ile aromatik ürünler sektöründe yüksek ekonomik değere sahip olan sakız ağaçlarından ilk ürünler toplandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2015 yılında hayata geçirilen "Tıbbi Aromatik ve Boya Bitkilerinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında bugüne kadar yaklaşık 100 dekar alanda sakız bahçesi kuruldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bölgedeki üretimi bilimsel temellere oturtmak amacıyla Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ortaklığında Muğla’nın sakız envanteri çıkarılıyor.
Fethiye’de 3 ayrı noktada sakız bahçesi kurduklarını belirten Fethiye Ata Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hakan Fikret Ünal, mübadele döneminin ardından bölgede azalan sakız ve kaya inciri üretimini eski günlerine döndürmeyi hedeflediklerini söyledi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın