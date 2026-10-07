11 Yıl Sonra Hasat Ettiler: Altın Damlayan Ağaç Üreticinin Yeni Gelir Kapısı Oldu

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğiyle temin edilen ücretsiz fidanların toprakla buluşturulması sonucu Kavaklıdere ve Yatağan dışındaki tüm ilçelerde sakız üretimi yaygınlaştırılıyor.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, bölgenin iklim ve arazi yapısının sakız yetiştiriciliğine oldukça uygun olduğunu belirterek şunları kaydetti:

'Fidanlarımızı çiftçilerimize ücretsiz vererek toprakla buluşturuyoruz. 11 yılın sonunda sakız verimi almaya başladık. İlk hasatlar olduğu için şu anda ağaç başına yaklaşık 80-100 gram seviyesindeyiz. Ancak ağaçlar gelişimini tamamladıkça verim 400-500 grama kadar çıkacak. Amacımız üretimi artırarak hem ithalatı azaltmak hem de üreticimize yeni bir gelir kapısı açmak.'