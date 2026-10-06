Sevgili Kova, alışılmışın dışında bir fikir bugün umduğundan fazla ilgi görebilir; yöneticin Uranüs'ün Mars'la kurduğu açı bu yenilikçi enerjiyi tetikliyor. Ay'ın Başak'a geçmesi ise bu fikri hayata geçirirken küçük ama kritik detayları atlamamanı sağlıyor.

Maddi olarak beklenmedik bir fırsat ya da teknoloji temelli bir gelir kapısı gündeme gelebilir; detaylarını inceleyerek ilerlemek seni koruyor. Ani bir harcama isteği doğarsa bütçeni bir kez daha gözden geçir.

Peki ya aşk? İlişkin varsa, bugün alışılmışın dışında bir jest partnerinle aranızı tazeliyor. Bekarsan, hiç beklemediğin bir ortamda biriyle kurduğun bağlantı seni şaşırtabilir; bu sıra dışı çekimi doğal akışında bırakman sana iyi gelir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…