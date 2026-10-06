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Kova Burcu right-white
7 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
06.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 7 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 7 Ekim Çarşamba günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, alışılmışın dışında bir fikir bugün umduğundan fazla ilgi görebilir; yöneticin Uranüs'ün Mars'la kurduğu açı bu yenilikçi enerjiyi tetikliyor. Ay'ın Başak'a geçmesi ise bu fikri hayata geçirirken küçük ama kritik detayları atlamamanı sağlıyor.

Maddi olarak beklenmedik bir fırsat ya da teknoloji temelli bir gelir kapısı gündeme gelebilir; detaylarını inceleyerek ilerlemek seni koruyor. Ani bir harcama isteği doğarsa bütçeni bir kez daha gözden geçir.

Peki ya aşk? İlişkin varsa, bugün alışılmışın dışında bir jest partnerinle aranızı tazeliyor. Bekarsan, hiç beklemediğin bir ortamda biriyle kurduğun bağlantı seni şaşırtabilir; bu sıra dışı çekimi doğal akışında bırakman sana iyi gelir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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