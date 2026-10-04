Sevgili Kova, Ay'ın Aslan'da Mars'la kavuşması takım çalışması içinde öne çıkan bir fikrin sahibi olmanı sağlıyor; yaratıcı çözümün bugün özellikle dikkat çekiyor. Sabahki yumuşak açı bu fikri daha empatik bir dille anlatmana yardımcı oluyor. Öğleden sonra Merkür ve Venüs'ün Akrep'ten kurduğu gergin açı bir iş arkadaşınla fikir ayrılığına dönüşebilir; inatlaşmak yerine ortak noktayı aramak daha verimli. Akşama doğru Satürn'ün desteğiyle fikrin somut bir adıma dönüşüyor.

Maddi olarak Venüs'ün retrosu bir ortak proje ya da bağış konusunda geçmiş bir kararı yeniden düşünmene neden oluyor. Öğleden sonraki gerginlik beklenmedik bir teknik masrafla kendini gösterebilir; sakin kalmak işe yarıyor. Akşam saatlerinde bütçen konusunda rahatlıyorsun.

Peki ya aşk? Partnerinin bugün biraz daha fazla özgürlük alanı istediğini hissedebilirsin Kova; buna açık olmak ilişkini güçlendiriyor. Henüz kimseyle birlikte olmayanlar için arkadaş çevresinden biriyle beklenmedik bir yakınlaşma söz konusu olabilir; Venüs'ün retrosu eski bir dostluğu da aşka dönüştürebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…