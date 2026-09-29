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Kova Burcu right-white
30 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
29.09.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 30 Eylül Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 30 Eylül Çarşamba günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, Merkür bugün Akrep'e geçerek kariyer alanını hareketlendiriyor ve yöneticilerinle yapacağın konuşmalara ciddi bir ton getiriyor. Aklındaki yenilikçi bir fikri yüzeysel bir öneri olarak değil, araştırılmış ve hesaplanmış bir planla sunarsan dikkat çekersin. Toplantılarda verilerle konuşmak otoriteni güçlendirecek. Ay'ın İkizler'e adım atmasıyla yaratıcılığın canlanacak; iş dışı bir hobiye zaman ayırmak zihnini tazeler.

Maddi olarak alışılmadık bir gelir fikri gündemine girebilir. Bu fikri hayata geçirmeden önce maliyetleri kalem kalem çıkarmak riskini azaltır. Küçük bir denemeyle başlamak, büyük bir risk almadan fikrinin tutup tutmadığını görmeni sağlar.

Peki ya aşk? Sıra dışı ama derin bir sohbet ilişkini tazeleyecek. İlişkin yoksa akşam katılacağın bir etkinlikte farklı bir bakış açısına sahip biriyle beklenmedik bir uyum yakalayabilirsin.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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