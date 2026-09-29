Sevgili Kova, Merkür bugün Akrep'e geçerek kariyer alanını hareketlendiriyor ve yöneticilerinle yapacağın konuşmalara ciddi bir ton getiriyor. Aklındaki yenilikçi bir fikri yüzeysel bir öneri olarak değil, araştırılmış ve hesaplanmış bir planla sunarsan dikkat çekersin. Toplantılarda verilerle konuşmak otoriteni güçlendirecek. Ay'ın İkizler'e adım atmasıyla yaratıcılığın canlanacak; iş dışı bir hobiye zaman ayırmak zihnini tazeler.

Maddi olarak alışılmadık bir gelir fikri gündemine girebilir. Bu fikri hayata geçirmeden önce maliyetleri kalem kalem çıkarmak riskini azaltır. Küçük bir denemeyle başlamak, büyük bir risk almadan fikrinin tutup tutmadığını görmeni sağlar.

Peki ya aşk? Sıra dışı ama derin bir sohbet ilişkini tazeleyecek. İlişkin yoksa akşam katılacağın bir etkinlikte farklı bir bakış açısına sahip biriyle beklenmedik bir uyum yakalayabilirsin.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…