Sevgili Kova, Ay'ın Boğa'dan bugün kıpırdamaması, ilişkinde genelde mesafeli duruşunu bir kenara bırakıp daha yakın bir bağ kurmana yardımcı oluyor. Aslan'da ikinci gününü sürdüren Mars, partnerine karşı hislerini göstermen için sana cesaret veriyor.

Bekar Kova ise farklı bir ortamda tanıştığı biriyle beklenmedik bir uyum yakalarsa, bu bağlantıyı sıradışı bulmaktan çok değerli bulmalı.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…