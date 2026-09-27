Sevgili Kova, bugün partnerinin sana tanıdığı özgür alan, ilişkinizdeki en değerli anlardan birini yaratabilir; Güneş'in Uranüs'le kurduğu üçgen, tam da senin doğana uygun bu özgürlüğü destekliyor.

Bekar Kovalar, bugün standart kalıplara uymayan biriyle beklenmedik derecede güçlü bir bağ kurabilir; bu bağı olağan kategorilere sokmadan yaşaması, ona özgün bir deneyim sunacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…