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Kova Burcu right-white
28 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.09.2026 - 20:31
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 28 Eylül Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 28 Eylül Pazartesi günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, farklı bir fikrin bugün grup içinde öne çıkmana yardımcı olabilir; farklı düşüncenin beklediğinden daha fazla destek bulması mümkün. Mars'ın Aslan'a geçişi, bu cesareti bugün senin için güçlendiriyor.

Maddi olarak Ay'ın akşamüstü Boğa'ya geçmesi, alışılmadık bir fikri somut bir plana dönüştürmene yardımcı olacak; bugünkü cesaretin akşam saatlerinde daha gerçekçi bir şekle bürünecek.

Peki ya aşk? Partnerinin bugün sana tanıdığı alan, aranızdaki bağı güçlendirebilir; tam da senin burcunla uyumlu olan akşamki Güneş'in Uranüs'le kurduğu üçgen, bu özgürleştirici havayı destekliyor. Alışılmadık biriyle bugün güçlü bir bağlantı kuran bekar Kovalar, bu bağlantıyı standart kalıplara sokmadan yaşarsa daha özgün bir deneyim yakalayacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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