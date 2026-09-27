Sevgili Kova, farklı bir fikrin bugün grup içinde öne çıkmana yardımcı olabilir; farklı düşüncenin beklediğinden daha fazla destek bulması mümkün. Mars'ın Aslan'a geçişi, bu cesareti bugün senin için güçlendiriyor.

Maddi olarak Ay'ın akşamüstü Boğa'ya geçmesi, alışılmadık bir fikri somut bir plana dönüştürmene yardımcı olacak; bugünkü cesaretin akşam saatlerinde daha gerçekçi bir şekle bürünecek.

Peki ya aşk? Partnerinin bugün sana tanıdığı alan, aranızdaki bağı güçlendirebilir; tam da senin burcunla uyumlu olan akşamki Güneş'in Uranüs'le kurduğu üçgen, bu özgürleştirici havayı destekliyor. Alışılmadık biriyle bugün güçlü bir bağlantı kuran bekar Kovalar, bu bağlantıyı standart kalıplara sokmadan yaşarsa daha özgün bir deneyim yakalayacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…