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Kova Burcu right-white
23 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.09.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 23 Eylül Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 23 Eylül Çarşamba günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, alışılmadık bir fikrin bugün ortaklarınca daha kolay kabul görebilir; doğana uyum sağlayan bu esnek hava, Terazi'nin bugün başlayan sezonundan geliyor. Bu kabul görme hissi, bugün seni yeni projelere daha cesur adımlar atmaya teşvik edecek.

Maddi olarak bugün kimseye danışmadan kendi yöntemini deneme isteğin güçlü olsa da, bir ortağın görüşünü alman işine yarayacak. Bu paylaşım, bugün seni yalnız başına fark edemeyeceğin bir riskten koruyabilir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan Kovalar, bugün özgürlük ihtiyacını partnerine daha açık ifade edebilir. Bekar Kovalar ise bugün alışılmadık biriyle kurduğu bağlantının, tahmin ettiğinden çok daha kalıcı bir şeye dönüşebileceğini sezebilir. Bu açıklık, partnerinle aranızdaki bağı bugün daha da güçlendirecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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