Sevgili Kova, bugün Ay'ın Oğlak'a geçmesi senin sıra dışı fikirlerinle bu burcun geleneksel, kanıtlanmış yöntemleri arasında bir gerilim yaratabilir. Bugün fikrini tamamen değiştirmek yerine, onu daha uygulanabilir hale getirmeye odaklanman sana avantaj sağlayacak.

Riskli bir hamle yapmak yerine bugün elindeki fikri gerçekçi bir plana dökmen gerekiyor; bir uzmana danışmak özellikle işe yarayacak.

İstikrar ve netlik beklentisini partnerinde bugün fark etmek, ilişkisi olan Kovalar için alışılmadık gelebilir; bunu bir kısıtlama değil güven işareti olarak görmeyi dene. Ciddi, ayakları yere basan biri ise bekar Kovaların bugün ilgisini çekebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…